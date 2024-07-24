Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Grèce : un financement de la BEI de 390 millions d’euros en faveur de DEPA Commercial accélère le déploiement de l’énergie solaire

24 juillet 2024
EIB
  • La BEI accorde un prêt d’un montant total de 390 millions d’euros au fournisseur d’énergie grec DEPA Commercial pour la construction de centrales solaires dans l’ensemble du pays.
  • Le financement de la BEI aidera l’entreprise à mettre en œuvre son plan d’investissement de 500 millions d’euros en faveur des énergies renouvelables au cours des quatre prochaines années.
  • Les centrales photovoltaïques que l’entreprise prévoit de construire renforceront la capacité de production d’énergie renouvelable de la Grèce.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt d’un montant total de 390 millions d’euros au fournisseur d’énergie grec DEPA Commercial SA pour la construction et l’exploitation de centrales solaires dans l’ensemble du pays. Le financement de la BEI couvre 75 % du coût total des nouveaux sites photovoltaïques, estimé à 521 millions d’euros.

DEPA Commercial mettra en service des centrales photovoltaïques en Macédoine occidentale, en Thessalie et en Grèce centrale. Le projet, une fois mis en œuvre, représentera une capacité supplémentaire totale d’énergie de source renouvelable d’environ 800 mégawatts en Grèce, soit assez pour alimenter l’équivalent de 278 000 ménages pendant un an.
Le financement octroyé par la BEI soutient de nouveaux investissements dans des régions relevant de la politique de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, confirmant ainsi l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a signé les accords de prêt avec Konstantinos Xifaras, PDG de DEPA Commercial, et Ioannis Papadopoulos, président de son conseil d’administration, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 23 juillet à Athènes. Le ministre grec de l’économie et des finances, Kostis Hatzidakis, et le ministre grec de l’environnement et de l’énergie, Theodoros Skylakakis, étaient également présents.

Kostis Hatzidakis, ministre de l’économie et des finances : « Ce prêt aidera DEPA Commercial à concrétiser son nouveau plan. Félicitations aux deux parties pour cet accord. »

Theodoros Skylakakis, ministre de l’environnement et de l’énergie : « La signature, ce jour, de l’accord de prêt entre la Banque européenne d’investissement et DEPA Commercial marque le début de la mise en œuvre d’un investissement majeur pour la Grèce, d’un coût total supérieur à 500 millions d’euros. Les avantages de ces investissements, qui contribuent à accroître la part des sources renouvelables dans le bouquet énergétique grec, sont multiples. La réduction des factures d’électricité pour les consommateurs en est un. Bien sûr, ces investissements renforcent aussi la sécurité et, partant, l’indépendance énergétiques de notre pays. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Il est essentiel d’accroître les investissements dans le secteur de l’énergie pour améliorer la fiabilité des réseaux, exploiter le potentiel de la Grèce dans l’énergie solaire et contribuer à la transition énergétique du pays. L’avenir vert et durable de l’Europe passera par des projets comme celui-ci. Nos logements, nos bureaux et d’autres bâtiments doivent être alimentés par des sources d’énergie renouvelables. Ces centrales photovoltaïques joueront un rôle important dans la transition vers une utilisation accrue des énergies renouvelables et durables. »

Konstantinos Xifaras, s’exprimant au nom de la direction de DEPA : « La signature de l’accord de prêt avec la BEI marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre plan en faveur des énergies renouvelables et contribue à la réalisation des objectifs de transition écologique de la Grèce. Ce financement renforce notre plan stratégique de la période récente et accélère la mise en œuvre des projets liés à l’énergie solaire. Nous sommes attachés à la durabilité et à la sécurité énergétique. C’est pourquoi nous contribuons à la transition énergétique de la Grèce et à la réalisation des objectifs climatiques européens. »

Recours accru aux énergies renouvelables en Grèce et dans l’UE

Les accords de financement relèvent également du dispositif de soutien sur mesure de la BEI à REPowerEU, le plan de l’UE doté de plusieurs milliards d’euros qui vise à réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, à accélérer la transition écologique et à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050.

Soutien de la BEI aux investissements énergétiques en Grèce

Depuis 1964, la BEI finance des investissements énergétiques à long terme avec un grand nombre de partenaires grecs du secteur, dont Public Power Corporation (PPC), Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), Independent Power Transmission Operator (IPTO) et Metlen.

Au cours de la dernière décennie, la Banque a mis à disposition plus de 4,3 milliards d’euros pour des investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce. Ces investissements portaient notamment sur des améliorations importantes du raccordement des îles grecques au réseau, l’exploitation des énergies renouvelables et l’accélération des investissements dans l’efficacité énergétique.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a fait état de la signature de financements en Grèce pour 2,5 milliards d’euros en 2023, dont 33 % ont servi à soutenir des projets ayant trait aux énergies durables et aux ressources naturelles. Au total, le Groupe BEI a signé 88 milliards d’euros de nouveaux financements en 2023.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
DEPA Renewable Energy Framework Loan
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
©EIB
Télécharger original
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
DEPA Renewable Energy Framework Loan
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
©EIB
Télécharger original
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
DEPA Renewable Energy Framework Loan
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
©EIB
Télécharger original
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
DEPA Renewable Energy Framework Loan
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
©EIB
Télécharger original
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
DEPA Renewable Energy Framework Loan
Greece’s solar-energy supplies to expand with €390 million EIB financing for DEPA Commercial
©EIB
Télécharger original

Projet(s) connexe(s)

DEPA RENEWABLE ENERGY FRAMEWORK LOAN

The project entails the development, implementation and operation of a portfolio of PV farms in Greece. The operation is structured as a framework loan.

Signé | 16/07/2024

Contact

Wood Graham

Press Office

Référence

2024-294-FR

Partager

Mots-clés correspondants

  • Ioannis Tsakiris
  • Le Comité de direction
Afficher davantage Afficher moins

Plus de communiqués de presse
28 janvier 2020

Grèce : accord de financement pour la construction du premier ravitailleur de GNL à usage maritime en Méditerranée orientale

La Compagnie nationale du gaz de Grèce (DEPA S.A.) et la BEI ont signé un accord visant à financer jusqu’à hauteur de 20 millions d’EUR la construction d’un nouveau ravitailleur de gaz naturel liquéfié (GNL) à usage maritime en Grèce, qui sera basé dans le port du Pirée.

Institutional Transports Secteur maritime Grèce Union européenne Développement - international Infrastructures sociales Énergie
10 décembre 2008

Afrique du Sud : la BEI prête 40 millions d’EUR en faveur du secteur des énergies renouvelables

Cybersécurité Numérique et télécoms Afrique du Sud Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Sécurité et défence
28 juillet 2025

EIB and Greece successfully conclude the Greek Guarantee Fund Initiative

The European Investment Bank (EIB) and the Hellenic Republic announce the successful completion of the Greek Guarantee Fund (GGF), a landmark financial initiative that provided crucial support to Greek small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps during a period of exceptional economic and political challenges. Launched in 2014, the GGF aimed to enhance access to finance for Greek businesses, stimulate job creation, and contribute to the recovery of the national economy. Over the course of its implementation, the GGF enabled EUR 600 million in EIB financing to more than 800 SMEs and mid-caps across the country.