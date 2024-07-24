Grèce : un financement de la BEI de 390 millions d’euros en faveur de DEPA Commercial accélère le déploiement de l’énergie solaire

EIB

La BEI accorde un prêt d’un montant total de 390 millions d’euros au fournisseur d’énergie grec DEPA Commercial pour la construction de centrales solaires dans l’ensemble du pays.

Le financement de la BEI aidera l’entreprise à mettre en œuvre son plan d’investissement de 500 millions d’euros en faveur des énergies renouvelables au cours des quatre prochaines années.

Les centrales photovoltaïques que l’entreprise prévoit de construire renforceront la capacité de production d’énergie renouvelable de la Grèce.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde un prêt d’un montant total de 390 millions d’euros au fournisseur d’énergie grec DEPA Commercial SA pour la construction et l’exploitation de centrales solaires dans l’ensemble du pays. Le financement de la BEI couvre 75 % du coût total des nouveaux sites photovoltaïques, estimé à 521 millions d’euros.

DEPA Commercial mettra en service des centrales photovoltaïques en Macédoine occidentale, en Thessalie et en Grèce centrale. Le projet, une fois mis en œuvre, représentera une capacité supplémentaire totale d’énergie de source renouvelable d’environ 800 mégawatts en Grèce, soit assez pour alimenter l’équivalent de 278 000 ménages pendant un an.

Le financement octroyé par la BEI soutient de nouveaux investissements dans des régions relevant de la politique de cohésion, où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE, confirmant ainsi l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable et de la convergence des niveaux de vie.

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI, a signé les accords de prêt avec Konstantinos Xifaras, PDG de DEPA Commercial, et Ioannis Papadopoulos, président de son conseil d’administration, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 23 juillet à Athènes. Le ministre grec de l’économie et des finances, Kostis Hatzidakis, et le ministre grec de l’environnement et de l’énergie, Theodoros Skylakakis, étaient également présents.

Kostis Hatzidakis, ministre de l’économie et des finances : « Ce prêt aidera DEPA Commercial à concrétiser son nouveau plan. Félicitations aux deux parties pour cet accord. »

Theodoros Skylakakis, ministre de l’environnement et de l’énergie : « La signature, ce jour, de l’accord de prêt entre la Banque européenne d’investissement et DEPA Commercial marque le début de la mise en œuvre d’un investissement majeur pour la Grèce, d’un coût total supérieur à 500 millions d’euros. Les avantages de ces investissements, qui contribuent à accroître la part des sources renouvelables dans le bouquet énergétique grec, sont multiples. La réduction des factures d’électricité pour les consommateurs en est un. Bien sûr, ces investissements renforcent aussi la sécurité et, partant, l’indépendance énergétiques de notre pays. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « Il est essentiel d’accroître les investissements dans le secteur de l’énergie pour améliorer la fiabilité des réseaux, exploiter le potentiel de la Grèce dans l’énergie solaire et contribuer à la transition énergétique du pays. L’avenir vert et durable de l’Europe passera par des projets comme celui-ci. Nos logements, nos bureaux et d’autres bâtiments doivent être alimentés par des sources d’énergie renouvelables. Ces centrales photovoltaïques joueront un rôle important dans la transition vers une utilisation accrue des énergies renouvelables et durables. »



Konstantinos Xifaras, s’exprimant au nom de la direction de DEPA : « La signature de l’accord de prêt avec la BEI marque une étape importante dans la mise en œuvre de notre plan en faveur des énergies renouvelables et contribue à la réalisation des objectifs de transition écologique de la Grèce. Ce financement renforce notre plan stratégique de la période récente et accélère la mise en œuvre des projets liés à l’énergie solaire. Nous sommes attachés à la durabilité et à la sécurité énergétique. C’est pourquoi nous contribuons à la transition énergétique de la Grèce et à la réalisation des objectifs climatiques européens. »

Recours accru aux énergies renouvelables en Grèce et dans l’UE

Les accords de financement relèvent également du dispositif de soutien sur mesure de la BEI à REPowerEU, le plan de l’UE doté de plusieurs milliards d’euros qui vise à réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, à accélérer la transition écologique et à parvenir à la neutralité climatique d’ici 2050.

Soutien de la BEI aux investissements énergétiques en Grèce

Depuis 1964, la BEI finance des investissements énergétiques à long terme avec un grand nombre de partenaires grecs du secteur, dont Public Power Corporation (PPC), Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO), Independent Power Transmission Operator (IPTO) et Metlen.

Au cours de la dernière décennie, la Banque a mis à disposition plus de 4,3 milliards d’euros pour des investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce. Ces investissements portaient notamment sur des améliorations importantes du raccordement des îles grecques au réseau, l’exploitation des énergies renouvelables et l’accélération des investissements dans l’efficacité énergétique.

