La BEI prête 28,5 millions d’EUR à la division Énergies renouvelables du groupe PPC. Le financement de la BEI atteindra 35 millions d’EUR au maximum au cours des prochains mois.

Il contribuera à la construction de trois fermes solaires.

Le prêt de la BEI est soutenu par une garantie du budget de l’UE au titre du programme InvestEU.

Les nouvelles fermes solaires d’une puissance de 230 MWc font partie de l’ambitieux plan national grec en matière d’énergie et de climat ; elles sont situées à Kozani, dans la région de la Macédoine occidentale qui relève du mécanisme pour une transition juste, soutenu par la BEI et par InvestEU. Elles permettront, avec d’autres investissements, d’accroître l’utilisation des ressources énergétiques renouvelables et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans le secteur de l’électricité, ainsi que d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement pour la demande sur le long terme.

Ce projet, qui est l’un des plus grands projets d’énergie solaire élaborés et en cours de mise en œuvre en Grèce, s’inscrit également dans le plan de transformation stratégique du groupe PPC qui met un accent particulier sur la promotion des énergies renouvelables.

« Pour réussir la transition écologique, nous avons besoin d’investissements volumineux et soutenus. Le programme InvestEU mobilise des fonds en faveur de la production d’énergie verte dans toute l’Europe. Cet accord visant à financer la construction de nouvelles fermes solaires en Grèce est un excellent exemple de sa mise en oeuvre. Les investissements nécessaires pour faire des projets énergétiques cruciaux une réalité sont effectués grâce à InvestEU », a déclaré Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie.

« Nous nous réjouissons particulièrement du fait que ce projet fait la part belle aux énergies propres et renouvelables pour la population grecque, tout en renforçant la sécurité énergétique et la durabilité et en permettant au pays d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière d’utilisation des énergies renouvelables. Pour l’avenir, la BEI suit l’évolution du secteur de l’électricité en Grèce et est prête à financer des projets de qualité conformément à sa Feuille de route de la banque du climat ; celle-ci énonce l’engagement d’augmenter le niveau de soutien à l’action pour le climat et la durabilité environnementale afin qu’il dépasse 50 % de son activité globale de prêt », a commenté Christian Kettel Thomsen, vice-président de la BEI chargé des opérations en Grèce.

« Avec une pleine connaissance et compréhension de l’importance des opérations de PPC Renewables en Grèce, nous nous félicitons de la confiance que nous accordent la Banque européenne d’investissement, Eurobank et National Bank of Greece ; cette confiance nous donne aussi un sens aigu de notre responsabilité. PPC Renewables suit fidèlement la stratégie commerciale du groupe PPC qui, d’une part, crée les conditions du succès de l’entreprise et contribue, d’autre part, à l’évolution de la carte énergétique du pays. Les avancées de PPC Renewables à ce jour nous rendent optimistes quant au fait que ce financement atteindra simultanément son objectif national important tout en ayant un effet économique tangible et mesurable », a ajouté Konstantinos Mavros, PDG de PPC Renewables.

La BEI apporte son soutien en étroite coopération avec les institutions financières locales

Le financement de la BEI s’inscrit dans le cadre d’une structure de dette de financement sur projets de 102,4 millions d’EUR comprenant 95,1 millions d’EUR de prêts à long terme et 7,3 millions d’EUR de financement à moyen terme de la TVA liée à la construction. La BEI a collaboré avec Eurobank SA (ERB) et National Bank of Greece SA (NBG), qui se sont engagées, à parts égales, à 70 % dans les prêts à long terme et à 100 % dans le financement à moyen terme de la TVA.

Consolidation de 59 années de soutien de la BEI aux investissements de PPC liés à l’énergie dans toute la Grèce

La BEI soutient les investissements à long terme du groupe PPC depuis 1964. Au cours de la dernière décennie, la Banque a fourni plus de 4,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Grèce mis en œuvre par PPC et d’autres partenaires publics privés grecs du secteur de l’énergie, notamment en améliorant le raccordement des îles grecques, en exploitant les énergies renouvelables, et en accélérant les investissements dans l’efficacité énergétique.

Informations générales

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires alignés sur les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux petites et moyennes entreprises. InvestEU réunit sous une seule structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Une entreprise publique d’électricité

PPC est la première société de production et de fourniture d’électricité en Grèce ; ses activités couvrent la production, la distribution et la fourniture d’électricité aux consommateurs finals. PPC est cotée en Bourse et ses actions se négocient sur le marché principal de la Bourse d’Athènes.