Le financement du Groupe BEI en faveur de la cohésion atteint un niveau record soutenant des projets visant à atténuer les disparités régionales en Europe

Près de la moitié des prêts et des investissements du Groupe BEI dans l’Union européenne sont allés l’année dernière à des régions relevant de la politique de cohésion, selon un nouveau rapport.

Ces financements contribuent à la création d’emplois, à l’amélioration des soins de santé et de l’éducation, à l’intensification de l’approvisionnement en énergies renouvelables et à l’accélération de la connectivité numérique, renforçant ainsi la cohésion sociale, la productivité et le bien-être.

Davantage d’investissements sont nécessaires à l’avenir pour renforcer l’égalité des chances et la croissance économique dans l’ensemble de l’UE.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a dépassé ses objectifs en matière de financement à l’appui de la cohésion dans l’ensemble de l’UE en 2023, soutenant des projets visant à atténuer les disparités régionales. Le troisième rapport annuel sur les activités du Groupe BEI dans les régions de l’UE relevant de l’objectif de cohésion montre comment un soutien ciblé libère le potentiel régional et a une incidence directe sur l’amélioration de la vie des citoyennes et des citoyens. Il souligne également que la convergence régionale dans l’ensemble de l’UE nécessite davantage d’investissements sociaux et dans les infrastructures de connectivité numérique.

Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a engagé 36,2 milliards d’euros en 2023 en faveur de projets dans les régions plus pauvres de l’UE relevant de l’objectif de cohésion. Cet engagement représentait près de la moitié (47 %) des prêts et investissements effectués par le Groupe BEI dans l’UE l’année dernière. En 2023, la BEI a accordé à elle seule des prêts en faveur de la cohésion à hauteur de 29,8 milliards d’euros, soit 45,1 % du total des engagements financiers à l’échelle de l’UE. Elle a ainsi dépassé l’objectif de 42 % qu’elle s’était fixée.

En 2023, les prêts de la BEI en faveur de l’objectif de cohésion ont atteint leur plus haut niveau en 65 ans d’activité de la banque, avec une augmentation notable des financements accordés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). Dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, le soutien en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale a représenté 60 % du total des engagements. Les cinq premiers pays bénéficiaires l’année dernière étaient la France, l’Espagne, la Pologne, l’Italie et la Grèce.

« La cohésion sociale et territoriale est au cœur de la mission du Groupe BEI et figure parmi nos premières priorités stratégiques », a déclaré Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI. « Bien que les talents soient répartis de manière égale, les opportunités ne le sont pas et, soucieux de soutenir les politiques de l’UE, nous contribuons à créer des opportunités là où se trouvent ces talents. Chaque lieu, chaque région compte. »

Les opérations signées par la BEI en 2023 devraient avoir les effets suivants :

plus de 5 millions de personnes auront accès à des services de santé de meilleure qualité ;

plus de 6 millions de ménages bénéficieront d’une électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ;

plus de 6 millions de personnes pourront s’abonner à des services 5G ;

un nombre important d’emplois directs et indirects seront créés.

« Le Groupe BEI respecte ses engagements et consacre des ressources substantielles à la cohésion. Outre le financement, deux tiers de nos services de conseil sont axés sur les régions relevant de la politique de cohésion. Ces services apportent un soutien global adapté aux besoins des pouvoirs publics, des institutions financières et des promoteurs de projets », a ajouté Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI. « La politique de cohésion est l’expression la plus visible de la solidarité de l’UE. Elle est plus importante que jamais pour accélérer les transitions écologique et numérique. »

En 2023, les engagements du FEI en matière d’apports de garanties de crédit, de capital-risque et de capital-investissement en faveur des régions relevant de la politique de cohésion se sont élevés à 6,8 milliards d’euros, soit 49 % du total de ses engagements dans l’UE. Les cinq principaux pays bénéficiaires étaient la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la France et l’Italie.

« Garantir la compétitivité et la cohésion dans l’ensemble de l’UE est fondamental pour un avenir inclusif, mais aussi pour une UE plus forte sur la scène mondiale », a déclaré Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI. « Tout au long de l’année 2023, nous avons apporté un soutien important aux petites entreprises situées dans de nombreuses régions en développement d’Europe, dépassant largement nos objectifs. Nous avons également contribué de manière significative à la mise en place d’écosystèmes financiers locaux. »

La nouvelle publication met par ailleurs en évidence des éléments essentiels des disparités régionales, confirmant les tendances décrites dans le neuvième rapport sur la cohésion de la Commission européenne. Elle montre comment des investissements sociaux ciblés et la connectivité peuvent contribuer à surmonter ces différences. L’atténuation des obstacles à la cohésion nécessitera de concentrer en amont des investissements substantiels dans un contexte de déficit de financement important. Grâce à des investissements en faveur de l’amélioration des compétences et de l’éducation, du logement abordable, de la connectivité et de l’accès aux services, le fossé entre les régions relevant ou non de la cohésion pourra être comblé dans l’ensemble de l’UE. Le bien-être pourra être renforcé dans la société dans son ensemble et une croissance durable pourra être mise en place.

De manière générale, l’UE classe les régions en trois groupes en fonction de leur niveau de développement économique : les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus développées. Les prêts de la BEI dans les régions moins développées se sont élevés à 17,2 milliards d’euros. Ils ont représenté 26 % du total pour l’UE, soit un niveau supérieur à l’objectif de performance clé de 21 % fixé par la Banque.

Tous les pays de l’UE (à l’exception du Luxembourg) comptent des régions relevant de l’objectif de cohésion, dont certaines sont en transition. Des investissements ciblés y sont essentiels pour libérer leur potentiel. Si des progrès substantiels ont été accomplis en matière de convergence européenne au niveau national, les performances régionales au sein des pays restent inégales. Le soutien à la politique de cohésion figure parmi les huit grandes priorités du Groupe BEI, comme le rappelle la Feuille de route stratégique pour la période 2024-2027, adoptée à l’unanimité par les actionnaires du bras financier de l’UE en juin.

Lire le rapport complet ici.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le financement de projets qui aident à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale au sein de l’UE est au cœur des opérations de la BEI depuis sa création en 1958.

Les prêts octroyés par la BEI dans les régions relevant de l’objectif de cohésion couvrent l’ensemble de l’activité économique et doivent répondre au moins à l’une des quatre priorités de la Banque : villes et régions durables ; énergie durable et ressources naturelles ; innovation, transformation numérique et capital humain ; petites et moyennes entreprises (PME). Les régions relevant de l’objectif de cohésion de la BEI incluent les régions moins développées (dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE) ou en transition (dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % de la moyenne de l’UE), comme illustré par la carte de la politique de cohésion de l’UE.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe BEI. Il soutient les petites et moyennes entreprises (PME) européennes en améliorant leur accès au financement via un vaste éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés. Le FEI conçoit, promeut et met en œuvre des instruments de financement (fonds propres et dette) ciblant les PME. Par son action, il favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’esprit d’entreprise, de la croissance, de l’innovation, de la recherche-développement, de la transition écologique et numérique, et de l’emploi.

En 2021, la BEI a adopté un document d’orientation sur les activités relevant de la cohésion pour la période 2021-2027, qui l’amènera à porter la part des financements qu’elle consacre aux régions relevant de la cohésion à 45 % du total de ses prêts dans l’Union européenne d’ici 2025. Elle devra également allouer un peu plus de la moitié de ce montant (soit 23 % du total), aux régions moins développées. L’appui à la transition écologique et à l’innovation est essentiel, tout comme le rôle des services de conseil pour accélérer les investissements. La cohésion est également un des principaux indicateurs de résultat pour le FEI, qui s’est fixé pour objectif d’augmenter ses volumes d’activités consacrés à la cohésion et de les porter de 38 % à 40 % en 2023.