Espagne : la BEI et Cepsa signent un prêt de 285 millions d’euros pour financer la construction d’une usine de biocarburants de deuxième génération

EIB

L’usine produira des biocarburants à partir de déchets organiques, comme des huiles de cuisine usagées ou des déchets agricoles, favorisant ainsi l’économie circulaire.

Les biocarburants seront utilisés dans des secteurs difficiles à décarboner, comme les transports aérien, maritime et routier lourd, ce qui contribuera à réduire les émissions de CO 2 .

L’accord de prêt contribuera à la réalisation de l’objectif du plan REPowerEU visant à accroître la sécurité de l’approvisionnement énergétique en réduisant la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Cette opération bénéficiera également du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Cepsa ont signé un accord de prêt de 285 millions d’euros qui servira à financer la construction d’une usine de biocarburants de deuxième génération à proximité du parc énergétique de La Rábida, à Palos de la Frontera (Huelva).

L’usine, que Cepsa construit en collaboration avec Bio-Oils, produira du carburant d’aviation durable (CAD) et du gazole renouvelable (HVO) à partir de déchets organiques, comme des huiles de cuisine usagées ou des déchets agricoles, entre autres. Une fois en service, l’usine devrait traiter 600 000 tonnes de déchets par an pour produire chaque année jusqu’à 500 000 tonnes de biocarburants de deuxième génération, favorisant ainsi l’économie circulaire.

Les biocarburants seront destinés aux secteurs de l’économie pour lesquels la décarbonation et l’électrification sont des processus complexes, comme les transports aérien, maritime et routier lourd. Les biocarburants constituent une solution immédiate pour réduire les émissions de CO 2 dans ce secteur, sans modification des moteurs existants.

Gilles Badot, directeur des opérations de la BEI en Espagne et au Portugal : « Cet accord de prêt illustre parfaitement la manière dont la BEI favorise également la transition énergétique dans des secteurs difficiles à décarboner. Ce projet contribue à faire de l’Espagne une cheffe de file de la production de biocarburants. Le soutien aux entreprises qui investissent dans cette transition et progressent dans leur stratégie de décarbonation, comme Cepsa, est l’un des axes d’intervention de la BEI visant à accélérer la transition vers un modèle énergétique plus durable qui contribue à l’autonomie énergétique de l’Union européenne. »

Les investissements de Cepsa et de Bio-Oils sont entièrement réalisés en Andalousie, une région relevant de l’objectif de cohésion où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union européenne. Compte tenu de son ampleur, le projet devrait avoir un impact positif sur l’économie locale en stimulant la croissance et la création d’emplois. L’accord de prêt signé avec Cepsa contribue donc de manière significative à l’engagement de la Banque en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale.

« Nous remercions la BEI pour son soutien à ce projet, qui est déterminant pour notre stratégie Positive Motion et pour la progression de l’Espagne et de l’Europe vers leur nécessaire indépendance énergétique. Cette usine nous permettra de faire un pas de géant dans la production de molécules vertes, dans le but de faciliter la décarbonation immédiate des transports terrestres, maritimes et aériens, en réduisant jusqu’à 90 % les émissions de CO 2 par rapport aux carburants traditionnels », a déclaré Maarten Wetselaar, PDG de Cepsa.

Ce projet contribue à la réalisation des objectifs de décarbonation du pacte vert pour l’Europe et fait partie du plan d’action de la BEI destiné à soutenir le plan REPowerEU, à garantir la sécurité énergétique et à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Le projet bénéficie du soutien d’InvestEU, le programme de l’Union européenne visant à mobiliser plus de 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires au cours de la période 2021-2027, et contribue à l’objectif majeur qu’est le développement du secteur de l’énergie et de la bioéconomie durable.

Il s’agit de la troisième opération de financement signée avec Cepsa au cours des deux dernières années dans le cadre de l’accélération de sa stratégie de décarbonation. Les deux premières opérations concernaient un prêt de 80 millions d’euros pour financer la construction de centrales photovoltaïques en Andalousie et un prêt de 150 millions d’euros à l’appui du déploiement du réseau de points de recharge électrique de l’entreprise en Espagne et au Portugal.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2023, le Groupe BEI a prêté plus de 21 milliards d’euros à l’appui de la sécurité énergétique en Europe. En Espagne, cet objectif a atteint la même année un montant de 4,513 milliards d’euros, qui a été consacré au financement de projets liés, entre autres, aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, aux réseaux d’électricité et aux systèmes de stockage. Ces investissements aident l’Europe à accélérer la transition vers l’utilisation d’énergie durable et à réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’euros les fonds alloués aux projets relevant du plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis des importations de combustibles fossiles. La BEI a également décidé d’élargir l’éventail des secteurs admissibles afin d’encourager le financement de la production manufacturière européenne dans les domaines des technologies stratégiques de pointe et neutres en carbone, ainsi que dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Ces financements supplémentaires seront affectés d’ici à 2027 et, au total, ils devraient mobiliser des investissements pour plus de 150 milliards d’euros dans les secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, l’activité en Espagne du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), a représenté un volume de financement total de 11,4 milliards d’euros, dont quelque 6,8 milliards d’euros pour des projets liés à l’action climatique et à la durabilité environnementale. Concernant l’ensemble de ses activités, le Groupe BEI a signé la même année un total de 88 milliards d’euros de financements.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés à l’appui des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus souple. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires susceptibles d’investir dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE, d’un montant de 26,2 milliards euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires, augmentera leur capacité de prise de risques et sera en mesure de mobiliser au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Cepsa et la durabilité

Grâce à sa stratégie 2030, « Positive Motion », Cepsa entreprend actuellement une transformation profonde dans le but de décarboner son activité et d’aider ses clients à relever leurs propres défis en matière de décarbonation. À cette fin, l’entreprise investira quelque 8 milliards d’euros au cours de cette décennie, dont près de 60 % seront destinés aux activités durables liées à la mobilité électrique et à la production de molécules vertes, principalement l’hydrogène vert et les biocarburants.

L’entreprise a établi une feuille de route ambitieuse pour réduire ses émissions, se classant parmi les cheffes de file de son secteur à cet égard. Plus précisément, d’ici à 2030, elle réduira ses émissions de CO 2 (GES des catégories 1 et 2) de 55 % par rapport à 2019. Elle entend atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050, puis la dépasser afin de générer un impact positif net sur l’environnement. S’agissant de l’intensité de carbone de ses produits, l’entreprise souhaite la diminuer de 15 à 20 % d’ici à 2030.

Les principales agences de notation en matière de durabilité qualifient Cepsa d’entreprise de référence dans son secteur. Entre autres, Sustainalytics a attribué à l’entreprise, pour la troisième année consécutive, la première place en tant que société pétrolière et gazière indépendante à l’échelle mondiale, tandis que Moody’s a classé Cepsa parmi les trois entreprises du secteur de l’énergie en Europe ayant les meilleures politiques et performances ESG, et S&P-CSA (évaluation de la durabilité des entreprises) l’a placée parmi les chefs de file des producteurs d’énergie au niveau mondial.