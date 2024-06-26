La BEI ouvre un bureau à Nicosie, renforçant ainsi sa présence à Chypre

L’ouverture de ce bureau facilitera le soutien aux projets locaux ainsi que le contact avec les parties prenantes et les entreprises.

Cette ouverture a été discutée lors d’une réunion entre la présidente Calviño et le ministre chypriote des finances Makis Keravnos, et approuvée par le Comité de direction de la BEI.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) va ouvrir un bureau à Nicosie, renforçant sa présence à Chypre et élargissant encore son réseau de bureaux extérieurs au sein de l’Union européenne. Cette ouverture a été discutée lors de la réunion entre Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et le ministre chypriote des finances, Makis Keravnos, en marge de la réunion du Conseil des gouverneurs de la BEI tenue à Luxembourg, le 21 juin.

Le nouveau bureau devrait être inauguré dans le courant de l’année dans la capitale chypriote. Il facilitera le contact entre le Groupe BEI et les parties prenantes, les entreprises et les organismes du secteur public locaux, à l’appui des décisions d’investissement et de la fourniture de services de conseil.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Je me réjouis d’inaugurer ce nouveau bureau du Groupe BEI à Nicosie avant la fin de l’année ; il contribuera à approfondir notre excellente coopération avec les collectivités locales et à renforcer notre dialogue avec les entreprises chypriotes. Les investissements financés par le Groupe Banque européenne d'investissement ont un ancrage local et exercent un impact porteur de transformation sur les économies locales de toute l’UE, en améliorant la qualité de vie des populations, y compris à Chypre. »

Chypre se classe régulièrement parmi les principaux bénéficiaires de financements du Groupe BEI par rapport à la taille de son économie ; en effet, 257 millions d’euros de nouveaux engagements ont été signés l’année dernière. La BEI intervient à Chypre depuis 1981 ; elle a financé 82 projets pour un montant total de 5,5 milliards d’euros au cours de cette période, y compris des infrastructures essentielles et des installations scolaires.

Makis Keravnos, ministre chypriote des finances : « C’est un moment important pour Chypre, car le bureau apportera un soutien direct à notre économie grâce au personnel de la BEI présent sur le terrain, tandis que nous bénéficierons d’une expertise technique et consultative pour la préparation et l’exécution des projets. Je tiens à remercier la présidente Calviño et la BEI d’avoir rendu ce projet possible. »

Un financement de 100 millions d’euros pour le traitement des eaux usées à Nicosie, Limassol et Larnaca, ainsi qu’un engagement important du Fonds européen d’investissement (FEI) à appuyer le premier fonds de capital-risque bénéficiant d’un soutien public, font partie des opérations récentes du Groupe BEI à Chypre.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « La BEI a été l’un des investisseurs les plus fiables à Chypre ces dernières décennies, soutenant la croissance durable, l’innovation et la compétitivité dans tous les secteurs de l’économie. En tant que premier vice-président chypriote de la BEI, je suis heureux de voir la présence locale de la banque de l’UE s’étendre dans le pays, le nouveau bureau matérialisant notre engagement à dynamiser l’économie chypriote dans les années à venir. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’UE bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.