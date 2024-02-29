L’année dernière, Chypre a obtenu des engagements financiers du Groupe BEI pour un montant total de 257 millions d’EUR, contre 250 millions d’EUR en 2022.

Les interventions de la banque de l’UE ont ciblé des priorités stratégiques, notamment l’action pour le climat, pour dynamiser l’économie chypriote.

Une enveloppe de 157 millions d’EUR – soit plus de 60 % du total – a été consacrée à des projets liés à la durabilité environnementale, notamment à des initiatives mises en œuvre dans le domaine de la gestion des eaux usées.

L’année dernière, les prêts accordés à Chypre par le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) ont atteint 257 millions d’EUR, un volume en hausse de 3 % par rapport à 2022. Ces nouveaux financements ont soutenu le renforcement de la compétitivité économique, l’atténuation des changements climatiques et l’amélioration de la vie quotidienne de la population.

La BEI a engagé 130 millions d’EUR à l’appui du programme THALIA qui cible des investissements intelligents et écologiques, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’eau, de l’énergie, de la protection de l’environnement et de la formation professionnelle. Des investissements dans le secteur des eaux usées à Nicosie, Limassol et Larnaca, d’un montant total de 100 millions d’EUR, ont également fait partie des priorités afin d’aider Chypre à se conformer pleinement à la législation européenne relative à l’eau. Le solde de 27 millions d’EUR a été mobilisé par le Fonds européen d’investissement (FEI), partie intégrante du Groupe BEI.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations à Chypre : « En 2023, le Groupe BEI a dépassé ses objectifs à Chypre. Ce soutien est essentiel pour aider le pays à s’orienter vers des investissements intelligents, numériques et durables, tout en préservant un taux d’emploi élevé et une cohésion sociale forte. Outre l’appui financier, les diverses missions de conseil importantes, en particulier dans le secteur de l’énergie, contribueront à accélérer l’adoption par le pays d’investissements respectueux du climat. »

Le nouvel accord de financement signé en 2023 a été le sixième plus important de tous les pays de l’UE en pourcentage du produit intérieur brut.

Makis Keravnos, ministre chypriote des finances : « Je suis heureux de constater que le partenariat solide et continu entre la BEI et Chypre a permis de signer de nouveaux accords de financement pour un volume total de 257 millions d’EUR. Cet important soutien appuie la mise en œuvre de priorités stratégiques majeures, telles que les énergies durables et les ressources naturelles, l’innovation ainsi que les villes et régions durables, qui sont bien sûr également alignées sur nos priorités. 2023 a aussi été une année intense en matière de décaissements, puisque plus de 220 millions d’EUR ont été affectés à plusieurs projets en cours dans différents secteurs. En ce qui concerne l’avenir, je suis convaincu que la BEI continuera de promouvoir des investissements encore plus importants à Chypre et dans tous les pays de l’UE pour relever les défis actuels et futurs. »

L’eau et les transitions numérique et écologique

Les investissements à hauteur de 100 millions d’EUR dans le secteur des eaux usées à Nicosie, Limassol et Larnaca contribuent à l’élaboration et à la construction de réseaux d’égouts et d’installations d’épuration.

Chypre est l’un des pays du monde les plus touchés par les pénuries d’eau et doit faire face à une demande croissante. Depuis l’adhésion de Chypre à l’Union européenne en 2004, la BEI a approuvé plus de 650 millions d’EUR de financements à l’appui de projets liés à l’eau dans l’ensemble du pays.

Le programme THALIA, doté d’un budget de 1,8 milliard d’EUR pour la période 2021-2027, est au cœur des efforts que déploie le pays pour renforcer sa résilience économique et sa compétitivité. L’accord de prêt de 130 millions d’EUR signé l’année dernière servira à financer une série de priorités et de programmes opérationnels. La BEI aide ainsi le pays à orienter son économie sur la voie des transitions numérique et écologique, tout en soutenant l’emploi et la cohésion sociale.

Écosystème de capital-investissement

En 2023, le FEI a soutenu l’émergence de l’écosystème de capital-investissement à Chypre. L’équipe désignée pour gérer le Cyprus Equity Fund, le premier fonds de capital-risque soutenu par l’État, procède actuellement à une levée de fonds.

L’engagement de 27 millions d’EUR du FEI a été signé en septembre 2023. Les investissements devraient débuter au deuxième trimestre 2024, marquant une étape importante dans l’amélioration des conditions d’accès au financement à risque pour les jeunes pousses et les entreprises innovantes à Chypre.

Services de conseil

Parallèlement, les services de conseil de la BEI ont renforcé leur présence dans le pays en fournissant une assistance technique aux secteurs public et privé pour des projets d’infrastructures dans les domaines de l’environnement, des transports, du climat, de l’innovation numérique et de l’aménagement urbain. L’un des principaux objectifs de l’activité de conseil de la BEI à Chypre est de maintenir un lien étroit avec les priorités stratégiques de l’UE et de mettre l’accent sur les projets d’investissement. Ce service est proposé indépendamment de l’activité de prêt de la Banque. Cinq missions de conseil sont en cours et trois autres missions ont été récemment achevées à Chypre.

En 2023, les services de conseil ont principalement porté sur l’aide à la mise en place d’une structure organisationnelle et de gouvernance efficace, ainsi que de procédures de sécurité industrielle robustes, dans la centrale électrique de Vasilikos, une mission dotée d’un budget de 1,5 million d’EUR. Ils ont également contribué à l’élaboration du plan de mise en œuvre pour l’exploitation du New Cyprus Museum (NCM), qui sera financé par la BEI en 2024.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.