De nouveaux investissements à hauteur de 100 millions d’EUR vont aider Chypre à se conformer pleinement à la directive de l’UE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Des projets de gestion de l’eau seront mis en œuvre dans les trois principales villes du pays, Nicosie, Larnaca et Limassol.

Un cofinancement de l’UE d’un montant total de 130 millions d’EUR soutiendra des investissements intelligents et écologiques clés dans divers secteurs afin de stimuler l’économie locale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé la mise à disposition d’un montant total de 230 millions d’EUR à l’appui de deux projets essentiels à Chypre : un prêt de 100 millions d’EUR pour des investissements relatifs à la gestion des eaux usées dans trois grandes villes et un prêt de 130 millions d’EUR pour des investissements intelligents dans divers secteurs.

Le prêt pour la gestion des eaux usées à Nicosie, Limassol et Larnaca, les trois principales villes de Chypre, servira à financer la préparation et la construction des projets de réseaux d’égouts et d’installations de traitement pour les quartiers périurbains desservis dans ces villes, ce qui aidera le pays à se conformer pleinement à la directive de l’UE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

L’opération de cofinancement de l’UE à vocation multisectorielle vise à soutenir le programme THALIA, qui cible des investissements intelligents et écologiques, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’utilisation efficace des ressources (en particulier l’eau et l’énergie), de la protection de l’environnement, de la modernisation des infrastructures d’enseignement et de formation professionnels, ainsi que de la cohésion sociale.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé de la supervision des opérations de la BEI à Chypre : « Alors que la transition vers une énergie verte s’accélère, ces nouveaux accords reflètent les besoins de financement spécifiques du pays et démontrent le soutien accru de la BEI aux investissements porteurs de transformation sur l’ensemble du territoire chypriote. Nous disposons également d’une solide réserve de projets comprenant encore d’autres investissements dans les domaines des eaux usées, de l’innovation et de la recherche ainsi que des énergies renouvelables, et nous sommes impatients de poursuivre notre soutien indéfectible en 2024. »

Makis Keravnos, ministre chypriote des finances : « Aujourd’hui, nous avons signé quatre accords de prêt avec la BEI pour le financement de projets clés qui devraient apporter d’importants avantages financiers et environnementaux à la République de Chypre. Nous voulons utiliser ces fonds de manière judicieuse et espérons que la BEI poursuivra son activité intense à Chypre dans les prochaines années, en finançant des investissements prioritaires tant dans le secteur privé que dans le secteur public. »

Petros Xenophontos, ministre chypriote de l’agriculture : « Ces contrats de financement conclus avec la Banque européenne d’investissement et les services d’assainissement de Limassol, Larnaca et Nicosie sont particulièrement importants, car ils aideront les pouvoirs publics chypriotes à mettre en œuvre les projets résultant de la directive européenne relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Avec la réalisation de ces projets, Chypre s’oriente vers le plein respect de la directive de l’UE. »

Soutien de la BEI au secteur de l’eau à Chypre

Les accords de prêt pour les projets relatifs aux eaux usées, qui ont été signés par Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI, Petros Xenophontos, ministre de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement, Andreas Vyras, maire de Larnaca, Antonis Antoniou, directeur financier des services d’assainissement de Nicosie, et Yiannis Tsouloftas, directeur général des services d’assainissement de Limassol-Amathus, constituent une étape importante pour permettre à Chypre de se conformer pleinement aux directives de l’UE sur l’eau.

Chypre est l’un des pays du monde les plus touchés par les pénuries d’eau ; il dispose de ressources en eau douce limitées alors même que la demande d’eau augmente. Depuis l’adhésion de Chypre à l’Union européenne, la BEI a approuvé plus de 650 millions d’EUR de financements pour soutenir plusieurs projets dans le secteur de l’eau dans l’ensemble du pays.

Ces nouveaux investissements revêtent une importance capitale. Tout en améliorant l’efficacité des services, les projets financés présenteront également d’autres avantages pour l’environnement et la santé publique, puisqu’ils contribueront à prévenir la pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.

Soutien de la BEI à des investissements clés à Chypre

Le programme THALIA, qui porte sur la période 2021-2027 et est doté d’un budget total de 1,8 milliard d’EUR, est au cœur des efforts déployés par Chypre pour renforcer sa résilience économique et sa compétitivité au moyen de décisions et d’investissements innovants. Le nouveau prêt de 130 millions d’EUR permettra de financer une série de priorités et de programmes opérationnels au cours de cette période, comme indiqué dans l’accord de partenariat conclu avec Chypre. La BEI jouera un rôle important dans ce contexte, dans la mesure où elle aidera le pays à orienter son économie vers des investissements intelligents, numériques et durables, tout en maintenant des niveaux élevés d’emploi et de cohésion sociale.

L’an dernier, la BEI a accordé un total de 250 millions d’EUR pour des investissements à long terme dans les domaines de la revitalisation urbaine devant être mis en œuvre dans tout le pays, ainsi que pour des financements ciblés en faveur des PME et des ETI par l’intermédiaire du Fonds chypriote pour l’entrepreneuriat.