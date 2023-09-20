CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT

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Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project will finance the construction of sewer networks and treatment facilities for peri-urban communities across Cyprus. It will support the National Implementation Programme for the EU Urban Wastewater Treatment Directive, as well as the Central Government's strategy to align with the EU Urban Wastewater Treatment Directive.
The aim is to comply with the EU environmental standards, whilst improving service efficiency. Furthermore, investments in wastewater projects generate positive externalities, such as environmental and public health benefits, by avoiding surface and groundwater pollution.
The Project concerns priority investments which must be implemented for Cyprus to comply with EU Directives in the wastewater sector (such as "Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC" (UWWTD)) and addresses the sub-optimal investment situation in the wastewater sector in the country. If the agreed investments are not implemented within the agreed timeframe the Republic of Cyprus may be asked to pay penalty fees.
The EIB financing on favourable terms such as long tenors matching the asset life, flexibility of drawdowns and longer availability periods matching implementation of the Project as well as attractive interest rates assist with the affordability of such large public investment programmes.
EIB and the Council of Europe Development Bank (CEB) have worked together to appraise the project and will co-financed some of the investments.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.