CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT

The Project concerns priority investments which must be implemented for Cyprus to comply with EU Directives in the wastewater sector (such as "Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC" (UWWTD)) and addresses the sub-optimal investment situation in the wastewater sector in the country. If the agreed investments are not implemented within the agreed timeframe the Republic of Cyprus may be asked to pay penalty fees.





The EIB financing on favourable terms such as long tenors matching the asset life, flexibility of drawdowns and longer availability periods matching implementation of the Project as well as attractive interest rates assist with the affordability of such large public investment programmes.





EIB and the Council of Europe Development Bank (CEB) have worked together to appraise the project and will co-financed some of the investments.