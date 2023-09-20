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CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
8/12/2023 : 10 000 000 €
19/12/2023 : 15 000 000 €
19/12/2023 : 75 000 000 €
Autres liens
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03/07/2023 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT - Link to promoter's website
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21/09/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
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Chypre : la BEI met 230 millions d’EUR à disposition pour soutenir la gestion des eaux usées et d’autres investissements essentiels dans divers secteurs

Fiche récapitulative

Date de publication
27 avril 2023
Statut
Référence
Signé | 08/12/2023
20220695
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
REPUBLIC OF CYPRUS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 206 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance the construction of sewer networks and treatment facilities for peri-urban communities across Cyprus. It will support the National Implementation Programme for the EU Urban Wastewater Treatment Directive, as well as the Central Government's strategy to align with the EU Urban Wastewater Treatment Directive.

The aim is to comply with the EU environmental standards, whilst improving service efficiency. Furthermore, investments in wastewater projects generate positive externalities, such as environmental and public health benefits, by avoiding surface and groundwater pollution.

Additionnalité et impact

The Project concerns priority investments which must be implemented for Cyprus to comply with EU Directives in the wastewater sector (such as "Urban Wastewater Treatment Directive 91/271/EEC" (UWWTD)) and addresses the sub-optimal investment situation in the wastewater sector in the country. If the agreed investments are not implemented within the agreed timeframe the Republic of Cyprus may be asked to pay penalty fees.


The EIB financing on favourable terms such as long tenors matching the asset life, flexibility of drawdowns and longer availability periods matching implementation of the Project as well as attractive interest rates assist with the affordability of such large public investment programmes.


EIB and the Council of Europe Development Bank (CEB) have worked together to appraise the project and will co-financed some of the investments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 septembre 2023
8 décembre 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT - Link to promoter's website
Date de publication
3 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172168696
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220695
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
Date de publication
3 Jul 2023
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
172098239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220695
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CYPRUS WASTEWATER INVESTMENTS PROJECT
Date de publication
21 Sep 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
171840513
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220695
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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