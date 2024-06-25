L’université roumaine UMF Iași reçoit de la BEI un prêt de 35,4 millions d’euros à l’appui du programme de développement de son campus

EIB

Prêt de la BEI à l’appui de la rénovation, de la modernisation et de la construction de bâtiments universitaires.

L’université va investir plus de 70 millions d’euros au total.

Le projet améliore les infrastructures éducatives de l’UMF Iași et l’efficacité énergétique de ses bâtiments.

Sixième accord que la BEI signe avec une université roumaine, il porte à plus de 160 millions d’euros les financements qu’elle consacre à l’enseignement supérieur en Roumanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 35,4 millions d’euros à l’université roumaine de médecine et pharmacie Grigore T. Popa Iași (UMF Iași) pour rénover et moderniser les bâtiments de son campus. Il s’agit du premier emprunt extérieur de l’UMF Iași et de la première opération de la BEI dans le cadre de son initiative de 200 millions d’euros visant à soutenir l’enseignement supérieur en Roumanie.

Viorel Scripcariu, recteur de l’UMF Iași, et Manuel Dueñas, responsable des opérations de prêt de la BEI en faveur du secteur public en Europe centrale et du Sud-Est, ont représenté les deux institutions lors d’une cérémonie de signature qui s’est tenue sur le campus de l’UMF, à Iași, en présence d’invités et de journalistes.

Depuis 2019, la BEI a accordé des prêts d’un montant total de 125 millions d’euros à cinq autres universités roumaines pour des investissements visant à améliorer la qualité de l’éducation et la vie étudiante.

« Nous sommes très fiers d’ajouter l’UMF Iași, un établissement d’enseignement doté d’une réputation et d’une histoire impressionnantes, à la liste des universités soutenues par la BEI en Europe, où figurent de nombreuses universités de premier plan. Nous restons pleinement déterminés à déployer nos ressources à l’appui d’un niveau élevé de compétences et de l’enseignement supérieur, qui sont essentiels à l’essor d’une économie intelligente, verte et durable soutenant le développement de la Roumanie. Les retours sur investissement sont immenses en ce qui concerne l’éducation et en particulier l’enseignement universitaire. Les diplômés hautement qualifiés sont essentiels au progrès social et à l’économie », a déclaré Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI.

Les écoles de médecine roumaines, en particulier, aspirent à se hisser au même niveau que leurs homologues européennes tant en matière de programmes universitaires que d’activités de recherche. Le financement de la BEI peut permettre aux universités roumaines d’accroître des investissements indispensables aussi bien pour les infrastructures éducatives que pour les infrastructures de recherche. La BEI soutient déjà les universités de médecine de Bucarest et de Targu Mureș. Elle appuie également les programmes de développement des campus de l’université polytechnique de Bucarest, de l’université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca et de l’université technique de Cluj-Napoca.

Pour le recteur Scripcariu, ce prêt représente un vote de confiance à l’égard de l’université

« L’accord de prêt avec la BEI représente un moment charnière de notre évolution, à l’université de médecine et pharmacie Grigore T. Popa Iași. Ce contrat démontre clairement que notre université est économiquement et financièrement viable, et reflète la confiance que les partenaires européens placent dans notre capacité à gérer les ressources et à mettre en œuvre des projets à grande échelle », a déclaré Viorel Scripcariu, recteur de l’UMF Iași.

Le financement de la BEI appuiera le développement des infrastructures de l’UMF Iași au moyen de huit grands projets d’investissement. L’université modernisera la polyclinique dentaire, assurant ainsi des espaces optimisés pour la formation clinique des étudiants en médecine dentaire. Les fonds soutiendront également la création du centre pour la recherche fondamentale et du centre pour la recherche maternelle et fœtale, tous deux importants pour le développement des programmes de recherche de l’université. Ces centres fourniront le cadre nécessaire pour mener des activités de recherche, apportant ainsi des avantages à long terme à l’ensemble de la communauté universitaire. En outre, des travaux sur des infrastructures essentielles pour le bien-être des élèves, comme la rénovation d’un dortoir étudiant et la construction d’une cantine et d’un gymnase, bénéficieront également d’un soutien.

L’UMF Iași a également reçu un soutien financier et technique de la part d’InvestEU, fruit de la collaboration entre la BEI et la Commission européenne. Des experts de la BEI et des consultants externes ont apporté à l’université un ensemble complet de services de conseil pour l’aider à élaborer une proposition d’investissement solide et faciliter son accès au financement.

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets appuyés par la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

L’année dernière, quelque 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne ont été attribués dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Activités de la BEI en Roumanie

Depuis le début de ses opérations en Roumanie en 1991, la BEI a octroyé au total plus de 19 milliards d’euros de financements à l’appui de 193 projets dans le pays. S’agissant des chiffres de 2023, on retiendra en particulier que la BEI a consacré plus de 2 milliards d’euros à des accords visant à faciliter l’accès au financement pour les PME et les ETI roumaines, y compris dans le domaine de l’agriculture, plus de 1 milliard d’euros à l’appui de l’énergie durable et des ressources naturelles et plus de 1 milliard d’euros aux villes et régions durables. La liste détaillée des activités de prêt de la BEI en Roumanie, et notamment des exemples de projets et de leur impact, est disponible sur la page du site web de la Banque consacrée au pays.

À propos de la plateforme de conseil InvestEU

S’appuyant sur le succès de la Plateforme européenne de conseil en investissement, la plateforme de conseil InvestEU sert de point d’entrée unique pour les promoteurs de projets et les intermédiaires qui ont besoin de services de conseil, d’un renforcement des capacités et d’une assistance technique pour ce qui concerne les fonds d’investissement de l’UE gérés de manière centralisée. Elle complète le Fonds InvestEU en aidant à l’identification, à la préparation et à la mise au point de projets d’investissement dans toute l’Union européenne. Avec le portail InvestEU (outil de mise en relation en ligne de l’UE), elle a pour objectif de renforcer les conditions de l’investissement et de l’activité économique en Europe. Gérée par la Commission européenne et financée par le budget de l’UE, la plateforme de conseil InvestEU met en relation les promoteurs de projets et les intermédiaires avec des conseillers partenaires pour aider les projets à atteindre le stade du financement. La BEI est le principal partenaire de la Commission européenne pour la mise en œuvre du programme InvestEU.