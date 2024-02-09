©Gregory Hayes/ Unsplash

Un accord de titrisation synthétique de 335 millions d’EUR avec le Groupe BEI réduit le risque de crédit assumé par Deutsche Leasing Romania, débloquant ainsi de la capacité de prêt.

Parallèlement, Deutsche Leasing Romania s’engage à fournir de nouveaux financements, à hauteur de 439 millions d’EUR, aux petites entreprises et aux entreprises de taille intermédiaire. Elle privilégiera les projets durables sur le plan environnemental, qui soutiennent la transition vers la neutralité climatique et contribuent à la création d’emplois et à la croissance économique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – qui comprend la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI) – renforce sa coopération avec Deutsche Leasing Romania IFN SA (DLRO), qui fait partie du groupe Deutsche Leasing, en signant une opération de titrisation synthétique ainsi que de nouveaux engagements de prêt qui augmenteront les liquidités des entreprises roumaines. Cet accord vise à alléger les exigences de fonds propres applicables à DLRO, ce qui renforcera sa capacité de prêt, laquelle servira à soutenir les petites entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) roumaines tout en contribuant à la transition vers la neutralité climatique.

Plus précisément, le FEI fournira i) une protection sur une tranche mezzanine de 54 millions d’EUR (à son tour contre-garantie par la BEI) et ii) une protection sur une tranche de premier rang de 276 millions d’EUR (dont 50 % seront, pour leur part, contre-garantis par la BEI). Cette structure, qui comporte un mécanisme de marge excédentaire synthétique soumise à l’obligation d’utilisation sous peine de perte définitive, une période de reconstitution de trois ans et un amortissement au prorata de la tranche de premier rang et de la tranche mezzanine (sous réserve d’événements déclencheurs liés aux performances), s’applique à un portefeuille de crédits-bails et de prêts dont l’encours total s’élève à 355 millions d’EUR.

En vertu de cet accord, DLRO s’engage à accorder de nouveaux prêts pour un montant total de 439 millions d’EUR à des PME et des ETI sur une période de trois ans. Environ 30 % de ces ressources iront à des projets contribuant à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale, un choix d’affectation qui souligne l’engagement de DLRO et du Groupe BEI à soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.

Les nouvelles opérations, qui prendront la forme de crédits-bails et de prêts, devraient profiter en particulier aux agriculteurs, une part importante des clients de DLRO étant des exploitants agricoles de régions relevant de l’objectif de cohésion. DLRO se concentrera sur le financement d’actifs tels que le remplacement des moissonneuses ou des tracteurs, la modernisation des systèmes d’irrigation, le matériel de semis direct, ainsi que l’efficacité énergétique dans l’agriculture et d’autres filières.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI : « Avec Deutsche Leasing, nous soutenons les agriculteurs des régions de Roumanie relevant de l’objectif de cohésion, encourageons la décarbonation du secteur agricole et contribuons à faire de la transition écologique une réalité. Nous pouvons compter sur Deutsche Leasing, l’un des partenaires de confiance de la BEI, pour fournir aux entreprises les moyens financiers nécessaires en ces temps difficiles. »

Marjut Falkstedt, directrice générale du FEI : « Nous sommes très heureux de renouveler notre coopération avec Deutsche Leasing Romania afin de faciliter et d’élargir l’accès aux financements pour les projets liés à l’action climatique. Cette opération créera des possibilités de financement sous la forme de nouveaux prêts aux entreprises et agriculteurs roumains, et contribuera également de manière significative à la transition écologique. »

Laurentiu Zaharia, directeur général de DLRO : « Cette opération est une étape importante pour Deutsche Leasing Romania et ses clients. Elle nous permet d’élargir nos solutions de financement et d’offrir davantage de flexibilité. Le partenariat conclu avec le Groupe BEI renforce notre engagement à offrir des solutions financières innovantes et sur mesure, à l’appui de la croissance et de la réussite de nos clients. » Il s’agit de la deuxième opération de titrisation synthétique conclue entre le Groupe BEI et DLRO, qui fait suite à une première opération en 2020.

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 160 pays du monde entier.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale, et d’autres encore.

Le groupe Deutsche Leasing est le premier partenaire de financement d’actifs pour les petites entreprises allemandes. Axé sur la recherche de solutions, il est l’un des principaux fournisseurs de crédit-bail en Europe, offrant une large gamme de solutions de financement liées à des investissements (financement d’actifs) ainsi que des services complémentaires (services de gestion d’actifs). Au sein de Sparkassen-Finanzgruppe (groupe financier des caisses d’épargne), Deutsche Leasing est le pôle d’excellence en matière de crédit-bail, d’affacturage, d’autres solutions de financement d’actifs et de services complémentaires axés sur les PME, en Allemagne et dans d’autres pays. À l’international, Deutsche Leasing soutient les activités de ses clients dans 23 sites, y compris sur ses principaux marchés d’exportation européens, ainsi qu’en Chine, aux États-Unis, au Canada et au Brésil.