BEI Monde annonce 450 millions d'euros de soutien pour la Tunisie lors du Tunisia Investment Forum 2024

Une ligne de crédit « Tunisie Relance Économique » d’un montant de 170 millions d'euros pour soutenir le développement des micros, petites et moyennes entreprises. Ce financement s’accompagne d’une subvention de 8 millions d'euros de l'Union Européenne.

Un financement de 210 millions d'euros en faveur du dédoublement de la route entre Sfax et Kasserine pour améliorer la connectivité régionale et promouvoir une croissance économique équilibrée.

Un prêt de 45 millions d'euros pour financer le projet d'interconnexion électrique Italie-Tunisie « ELMED ».

Une subvention de 25 millions d’euros de l’Union européenne pour la modernisation des établissements scolaires

Le nouveau Vice-Président de la BEI en charge des financements pour le Maghreb, Ioannis TSAKIRIS, se rendra en Tunisie pour sa première visite officielle les 12 et 13 juin 2024. A cette occasion, il rencontrera plusieurs membres du Gouvernement, participera au Forum Tunisien sur les Investissements et annoncera de nouveaux soutiens financiers de la Banque en faveur de la Tunisie pour un montant total de 450 millions d’euros. Cet engagement de la BEI est destiné à financer des investissements clés pour le développement d’infrastructures essentielles et la création d’emplois.

Cette forte mobilisation reflète l'engagement continu de la Banque de l’Union européenne à promouvoir le développement économique et social en Tunisie. Les projets ciblés visent à stimuler la résilience et la croissance du secteur privé, à promouvoir des solutions énergétiques durables et à améliorer l'accessibilité dans les régions éloignées, favorisant ainsi une croissance plus inclusive.

Parmi les nouvelles annonces, une ligne de crédit « Tunisie Relance Économique » d’un montant de 170 millions d'euros sera dédiée à un soutien renforcé des micro, petites et moyennes entreprises qui constituent environ 90 % des entreprises du pays et emploient 60% de sa main-d'œuvre. En améliorant leur accès au financement et en fournissant des instruments innovants de partage des risques, la BEI vise ainsi à soutenir les entreprises qui continuent d’investir et de créer des emplois. Ce projet est également soutenu par une subvention de 8 millions d'euros de l'Union Européenne.

Par ailleurs, la BEI signera un contrat de financement de 210 millions d'euros pour moderniser le corridor stratégique entre Sfax et Kasserine et ainsi améliorer la connectivité et réduire les coûts de mobilité. Cet appui favorisera ainsi une croissance plus inclusive et le développement du secteur privé dans les régions, en les reliant aux grands centres économiques.

En outre, un prêt de 45 millions d'euros sera alloué au projet d'interconnexion électrique ELMED entre la Tunisie et l'Italie, aux côtés des partenaires de Team Europe. Ce projet contribuera à améliorer la sécurité énergétique de la Tunisie et permettra au pays d’exploiter son potentiel de production d’énergie renouvelable. Il s'aligne sur les objectifs plus larges de l'UE en matière de sécurité énergétique et de durabilité.

En plus de ces nouvelles allocations, la BEI signera une subvention de 25 millions d'euros de l'UE pour la modernisation des établissements scolaires en Tunisie dans la continuité du prêt de 40 millions d'euros signé en 2023. Ce projet vise à améliorer les conditions d'apprentissage et d'enseignement dans les écoles, bénéficiant à environ 14 500 élèves avec la construction de 80 nouvelles écoles primaires et une digitalisation accrue de l'éducation.

Ioannis TSAKIRIS, Vice-Président de la BEI, a déclaré : "La Tunisie est un partenaire important pour la BEI dans la région et notre soutien à ses initiatives de développement reste fort. Ces nouveaux financements démontrent notre engagement à soutenir les petites et moyennes entreprises, à développer des infrastructures énergétiques durables et à améliorer la connectivité intrarégionale. Ces investissements joueront un rôle crucial dans la création d'emplois, la stimulation de l'innovation et la promotion d'un développement équilibré, au bénéfice de tous les Tunisiens."

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI)

Depuis 1979, la BEI en Tunisie joue un rôle clé dans le développement économique et social du pays, soutenant des projets qui transforment positivement la vie quotidienne. Par des investissements significatifs dans des domaines vitaux tels que les énergies renouvelables, l'éducation, le développement urbain et le soutien aux PME, la BEI renforce les infrastructures essentielles et favorise une croissance inclusive.

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. BEI Monde, la branche spécialisée de la BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. BEI Monde est un partenaire essentiel de la stratégie Global Gateway de l’UE et vise à favoriser des partenariats plus forts et plus ciblés au sein de l’Équipe Europe aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes d’éducation, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.