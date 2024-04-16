© Métropole Rouen Normandie

Un prêt de 50 millions d’euros pour financer le renouvellement du réseau de transport public avec des bus électriques et à hydrogène zéro émission et la rénovation des systèmes d’information des voyageurs et de billettique

Il vise à rénover le parc de bus de la métropole rouennaise en favorisant une transition énergétique vers des transports publics décarbonés

Ce projet contribue de manière significative aux objectifs de la BEI dans le cadre de ses programmes d’investissements dans les « villes et régions durables », l’action climatique et la protection de l'environnement.

La Métropole Rouen Normandie a contracté auprès de la Banque Européenne d’Investissement un prêt de 50 M € pour ses transports en commun. Il vise à garantir aux usagers des services de mobilités plus performants, abordables et respectueux de l’environnement.

Cette enveloppe de financement soutient plusieurs projets menés par la Métropole en faveur des mobilités durables : l’acquisition de 114 bus électriques et de 14 bus à hydrogène pour les services de transport public et la modernisation de 29 bus et 20 autocars par rétrofit électrique pour les services scolaires. Le projet comprend également la rénovation du Système d’Aide à l’exploitation et Information Voyageurs (SAEIV) ainsi que la billettique pour le réseau de bus.

Ce financement de la BEI s’inscrit dans le cadre du plan de mobilité de la Métropole Rouen Normandie. Le parc de la Métropole représente 450 bus. En 2020, le parc ne comptait pas de bus à hydrogène et seulement 5 bus électriques. Aujourd’hui, 14 d’entre eux fonctionnent à l’hydrogène et 77 sont électriques. L’objectif est d’atteindre en 2026 : 237 bus à très faibles émissions (bus électriques ou à hydrogène, n’émettant pas de rejet à la motorisation) soit plus de 50% du parc.

Ce projet contribue aux objectifs d’investissement de la BEI en développant une offre d’infrastructures de transport en commun décarbonés pour les usagers en alternative à l’utilisation de la voiture individuelle.

« Nous remercions la BEI pour son soutien clair et affirmé à la stratégie de transition énergétique engagée par notre Métropole, déclarent Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et Président de Rouen Métropole Normandie et Cyrille Moreau, Vice-Président en charge des transports, des mobilités d’avenir et des modes actifs de déplacement. Nos investissements dans le développement de bus décarbonés sont massifs : 166M€ sur le mandat actuel afin de proposer aux habitants de nos 71 communes des transports en commun plus performants, accessibles et respectueux de l’environnement. »

« La BEI est aux côtés des collectivités territoriales afin d’accompagner leur transition écologique, s’est félicité Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Ces investissements auront un impact direct et concret sur le quotidien des habitants et usagers de la métropole rouennaise. L’Europe démontre ainsi qu’elle peut, par son action, améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses citoyens ».

Informations générales

A propos de Métropole Rouen Normandie

Lovée dans les méandres de la Seine et ses somptueux paysages, la Métropole Rouen Normandie rassemble 500 000 habitants et 71 communes dont Rouen, son cœur patrimonial, économique et industriel. Capitale de la Normandie, grand port maritime et fluvial, elle rayonne sur un bassin de vie de 800 000 habitants. 10ème Métropole de France, aux portes de Paris et à une heure de la mer, elle représente le 1er pôle d’emploi régional (300 000 emplois, 60 000 entreprises, 45 000 étudiants) et le 2ème investisseur public local, avec un budget annuel de près d’un milliard d’Euros. Tournée vers l’avenir, elle est aujourd’hui au cœur d’une dynamique économique extrêmement forte et se positionne comme territoire pionnier de la transition social-écologique. La Métropole Rouen Normandie est à l’initiative de nombreux projets stratégiques ; elle est aussi une collectivité de la proximité et du quotidien, en charge des grands services publics (mobilités, eau, énergie …), en solidarité avec les communes qui la composent. Les richesses de son patrimoine historique, naturel, fluvial et forestier, les ambitions et grands événements nationaux et internationaux qu’elle porte (L’Armada, Normandie Impressionniste, Capitale Européenne de la Culture 2028 …) en font une destination touristique d’exception.

A propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. La BEI met à disposition des secteurs public et privé des prêts destinés à appuyer des investissements de qualité contribuant à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2023, la France a été le premier pays bénéficiaire des financements de la BEI dans la transition énergétique et verte avec un investissement global de 6,9 milliards d’euros en faveur des énergies renouvelables, des mobilités propres et de l’efficacité énergétique. Partenaire des collectivités territoriales, la BEI a consacré l’an dernier 2,3 milliards de financements aux transports publics ferroviaires et urbains et aux mobilités douces, son premier secteur d’investissement en France l’an dernier.