METROPOLE ROUEN DECARBONISED BUS FLEET RENEWAL

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project will finance the renewal of 128 buses of the Rouen Métropole public transport network with zero-emission vehicles, the electrical retrofit of 49 school buses and coaches as well as and the upgrade of the ticketing and operation system. Among the 128 buses, 14 will be standard hydrogen buses (12m), 70 will be electric articulated buses (18m) and 44 will be standard electric buses (12m). Implementation will happen in the period 2023-2026.
The project aims to improve the quality and environmental sustainability of the public transport service by shifting the bus fleet of Rouen Métropole, including the fleet used for school services, to zero emissions technologies. The investments are expected to contribute to the objective of sustainable urban transport and climate change mitigation. The project should improve the attractiveness of public transport services and consequently reduce dependence on private cars. As a result, it should contribute to the reduction of environmental pollution from transport in terms of air and noise pollution, road accidents and global warming. Furthermore, it should bring benefits in terms of improved accessibility to places of study and work.
Le Projet soutien la mise en oeuvre de la stratégie de mobilité durable du Promoteur et s'aligne avec les objectifs à l'horizon 2035 du Plan De Mobilité (PDM) de la Métropole Rouen Normandie (MRN) arrêté par délibération du 25 septembre 2023. De ce fait, ces objectifs sont cohérents avec les ambitions du Pacte vert européen (« European Green Deal ») et les orientations et de la Stratégie de Mobilité Durable et Intelligente (« Sustainable and Smart Mobility Strategy »).
Le Projet contribue de manière significative aux objectifs de la BEI en matière de "Villes et Régions Durables", d'action climatique et de protection de l'environnement et est aligné avec la feuille de route de la Banque pour le climat 2021-2025 et avec la politique de prêt dans le secteur des transports. Il remédiera aux défaillances du marché spécifiques du secteur et entraînera des avantages économiques, sociaux et environnementaux. Ces avantages ne se concrétiseraient pas dans la même mesure sans l'intervention publique. La participation de la BEI a un impact important sur la mobilisation d'autres acteurs financiers et indique que le projet est solide et mérite d'être soutenu, facilitant ainsi son financement et sa mise en oeuvre complète. Par ailleurs, les conditions de financement proposées par la Banque (maturité longue, durée de tirage et nombre de tranches) n'ont pas d'équivalent sur le marché.
Manufacturing of vehicles does not fall within the scope of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, therefore no EIA is required for this component. Also the depot upgrade and equipment to charge the buses are not expected to fall under the EIA Directives and this will be further confirmed during the appraisal. The project is expected to have a positive environmental impact by reducing noise and air pollution. Furthermore, the project should contribute to reducing the GHG emissions.
The EIB will require the promoter to confirm that contracts for implementation of the project were tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU , Directive 2014/24 as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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