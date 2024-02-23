METROPOLE ROUEN DECARBONISED BUS FLEET RENEWAL

Le Projet soutien la mise en oeuvre de la stratégie de mobilité durable du Promoteur et s'aligne avec les objectifs à l'horizon 2035 du Plan De Mobilité (PDM) de la Métropole Rouen Normandie (MRN) arrêté par délibération du 25 septembre 2023. De ce fait, ces objectifs sont cohérents avec les ambitions du Pacte vert européen (« European Green Deal ») et les orientations et de la Stratégie de Mobilité Durable et Intelligente (« Sustainable and Smart Mobility Strategy »).





Le Projet contribue de manière significative aux objectifs de la BEI en matière de "Villes et Régions Durables", d'action climatique et de protection de l'environnement et est aligné avec la feuille de route de la Banque pour le climat 2021-2025 et avec la politique de prêt dans le secteur des transports. Il remédiera aux défaillances du marché spécifiques du secteur et entraînera des avantages économiques, sociaux et environnementaux. Ces avantages ne se concrétiseraient pas dans la même mesure sans l'intervention publique. La participation de la BEI a un impact important sur la mobilisation d'autres acteurs financiers et indique que le projet est solide et mérite d'être soutenu, facilitant ainsi son financement et sa mise en oeuvre complète. Par ailleurs, les conditions de financement proposées par la Banque (maturité longue, durée de tirage et nombre de tranches) n'ont pas d'équivalent sur le marché.



