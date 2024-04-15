© Romand Baluk

La ville a pu acheter ces tramways grâce à un projet de transports publics urbains durables en Ukraine facilité par un prêt de la BEI de 200 millions d’euros.

Le nouveau parc de tramways constitue une amélioration indispensable de l’infrastructure, Lviv accueillant plus de 100 000 personnes déplacées du fait de la guerre en cours.

La BEI a fourni au total 2 milliards d’euros à l’Ukraine depuis le début de la guerre.

Aujourd’hui, la ville de Lviv, à l’ouest de l’Ukraine, a célébré l’achèvement d’un projet d’amélioration de la mobilité urbaine impliquant l’acquisition de dix tramways surbaissés. Les tramways, ainsi que les équipements et services connexes, ont été financés par un prêt de 17,4 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI), qui a été rendu possible par la participation de Lviv au projet plus large relatif aux transports publics urbains en Ukraine.

Ce projet permet également la modernisation des parcs de transports publics à Kiev, Kharkiv, Ternopil, Loutsk, Soumy, Zaporijjia, Odessa, Mykolaïv et Ivano-Frankivsk. Il est financé par un prêt de 200 millions d’euros de la BEI, complété par une assistance technique de 3,5 millions d’euros de l’Union européenne.

Les nouveaux tramways à plancher surbaissé, composés de cinq sections, desservent maintenant un itinéraire reliant le grand quartier résidentiel de Sykhiv au centre-ville de Lviv. Munis de larges portes et de sièges conçus pour les personnes en fauteuil roulant, ces tramways répondent au besoin croissant de transports inclusifs en Ukraine. Ce besoin est devenu encore plus essentiel du fait de la guerre en cours, qui a entraîné une augmentation considérable du nombre de personnes handicapées à la suite d’actions militaires comme des tirs d’obus et des bombardements.

Oleksandr Koubrakov, vice-Premier ministre pour la reconstruction de l’Ukraine, ministre du développement des communautés, des territoires et des infrastructures : « La qualité des transports publics est l’un des principaux changements voulus par la population des villes ukrainiennes. Nous apprécions que, malgré la guerre, nos partenaires européens continuent de soutenir le développement des transports publics urbains, en les rapprochant des normes européennes. Lviv et d’autres villes participant au projet de transports publics urbains de l’Ukraine font preuve d’une remarquable résilience au niveau de la mise en œuvre, qu’il s’agisse de la modernisation des transports ou de la reconstruction des infrastructures endommagées, et concernant l’amélioration de la vie de la population malgré les difficultés. »

Andriy Sadovyi, maire de Lviv : « Aujourd’hui marque l’achèvement de ce projet : les 10 tramways sont désormais en circulation. Il est très important de mettre en exergue cet exemple pendant la guerre. La coopération avec la Banque européenne d’investissement est une expérience particulièrement positive. De nombreuses collectivités observent ce cas parce que chaque ville aimerait bénéficier d’une coopération de ce type. Je tiens donc à remercier chaleureusement la Banque et toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Ce soutien est particulièrement vital en temps de guerre. »

Jean-Erik de Zagon, chef du pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale : « Malgré les difficultés posées par la guerre menée par la Russie en Ukraine, Lviv a fait preuve d’une remarquable résilience en menant ce projet à terme et en offrant un accès à dix tramways confortables, inclusifs, respectueux de l’environnement et fabriqués localement. La BEI reste déterminée à appuyer les villes ukrainiennes dans le domaine des transports, des routes, de l’énergie et d’autres projets municipaux, en contribuant à la reconstruction et au développement durables du pays. »

Henrik Huitfeldt, chef de la section du développement humain et local de la délégation de l’UE en Ukraine : « Je félicite Lviv pour être parvenue à produire et livrer 10 tramways en temps utile. Les habitants et les visiteurs de la ville peuvent désormais profiter d’un nouveau moyen de transport en commun inclusif et respectueux de l’environnement. Avec la BEI, nous resterons aux côtés de l’Ukraine, en l’aidant à rétablir et à améliorer des services urbains vitaux et à favoriser la stabilité économique. »

Volodymyr Kovaliv, directeur par intérim de l’entreprise municipale Lvivelectrotrans : « Nous avons amélioré notre parc au profit de nos usagers. Mettre à disposition des transports pratiques et respectueux de l’environnement reste notre priorité absolue, même sur fond de guerre. En outre, ce projet nous a non seulement permis de créer des emplois et de soutenir la production ukrainienne avec des tramways fabriqués par Electron, mais il a également contribué à soutenir l’économie ukrainienne dans son ensemble. Nous avons récemment lancé un nouvel appel d’offres invitant les entreprises ukrainiennes à nous aider dans la rénovation et la modernisation des tramways, une initiative qui est également appuyée par la BEI. »

Amélioration des transports publics urbains en Ukraine sur fond de guerre

Le projet de transports publics urbains en Ukraine est géré par le ministère ukrainien des communautés, des territoires et du développement des infrastructures, en collaboration avec son ministère des finances. Cet investissement de 200 millions d’euros de la BEI donne aux conseils municipaux et aux entreprises municipales de transport les ressources nécessaires pour doter les villes ukrainiennes de moyens modernes de transport public urbain comme des autobus, des trolleybus et des tramways.

Grâce à l’assistance technique supplémentaire de l’Union européenne, le ministère des infrastructures du pays et les villes participantes comme Lviv reçoivent des conseils pour la préparation et la mise en œuvre des projets, ainsi que pour l’adoption des normes européennes de mobilité urbaine durable.

Informations générales

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé de soutenir l’intégration du pays à l’UE, qui est devenue encore plus vitale depuis l’invasion à grande échelle par la Russie. La Banque, qui gère un portefeuille d’opérations signées d’une valeur de 7,3 milliards d’euros, accorde des financements à l’appui des infrastructures municipales, de l’énergie, des transports et des petites entreprises, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de soutenir la résilience et la reconstruction de l’Ukraine. Depuis l’invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide rapide à l’Ukraine en décaissant 2 milliards d’euros pour financer les réparations d’urgence des infrastructures dévastées du pays.

Dans le cadre de son fonds EU for Ukraine et de l’initiative plus vaste du même nom, ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’Union européenne et dotée d’une enveloppe de 50 milliards d’euros, la BEI reste déterminée à intensifier ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.