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UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 200 000 000 €
Transports : 200 000 000 €
Date(s) de signature
9/12/2020 : 100 000 000 €
9/12/2020 : 100 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 09/12/2020
20190001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL II
UKRAINE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan for the financing of urban public transport investments in midsize and large municipalities in Ukraine. The project will support electric urban public transport schemes that aim at purchasing new rolling stock (trolleybuses, trams, metro coaches and electric buses) or rehabilitating the existing urban public transport infrastructure or extending it with new elements.

The schemes to be financed under the operation will improve the frequency and sustainability of public transport in medium and large Ukrainian cities and will have a positive effect on the economy of those cities. Moreover, they are expected to generate savings in user time, vehicle operating costs, road accident costs, local air/noise emissions, as well as a reduction in greenhouse gas emissions as a result of the expected shift of passengers from road to electric transport modes.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of these sub-projects might be subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) under the National EIA Law, which transposes the requirements of the EIA Directive 2011/92/EC and ensures compliance with Ukraine's international obligations under the Association Agreement between Ukraine and the European Union. The environmental process followed for the individual sub-project and compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during individual sub-project allocation appraisals. Overall, the sub-projects should help the public transport systems gain or at least maintain model share and thereby promote sustainable urban transport outcomes.

The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in line with the EIB's Guide to Procurement, as well as the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

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This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE URBAN PUBLIC TRANSPORT FL II
Date de publication
29 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
132026647
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20190001
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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