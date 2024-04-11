La BEI a signé un prêt de 42 millions d’euros en faveur du groupe Maspex pour la modernisation de ses usines de production.

Les investissements prévus visent l’installation de panneaux photovoltaïques, l’augmentation de l’efficacité énergétique des sites de production et le traitement des eaux usées.

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 42 millions d’euros au groupe Maspex, l’un des principaux producteurs de boissons et de denrées alimentaires d’Europe centrale et sud-orientale, pour appuyer ses travaux de modernisation dans le domaine de l’énergie et de construction d’une installation de traitement des eaux usées. Ces investissements amélioreront l’efficacité énergétique et permettront la production d’énergie renouvelable, ainsi que le recyclage des eaux usées dans les usines de fabrication en Pologne et en Roumanie. Ce nouveau financement fait suite à trois accords conclus par la BEI avec le groupe Maspex, pour un montant total de 211 millions d’euros.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nous sommes heureux de poursuivre notre coopération avec le groupe Maspex. Investir dans des procédés de fabrication modernes et respectueux du climat augmente non seulement la capacité de production de Maspex, mais renforce également sa compétitivité sur le marché très exigeant de l’UE. »

Maspex œuvre au développement durable en investissant dans les avancées technologiques en matière d’efficacité énergétique et d’utilisation efficiente des matières premières. Les projets prévus concernent des régions polonaises et roumaines couvertes par la politique de cohésion de l’UE.



« Nous sommes heureux que de nouveaux investissements effectués au sein de notre groupe soient cofinancés par des fonds octroyés par la Banque européenne d’investissement. La poursuite du partenariat entre la BEI et Maspex souligne la confiance et les relations solides qui existent entre nous. Nous espérons également que cette coopération fructueuse se poursuivra à l’avenir », a déclaré Rafał Gruszeczka, directeur financier du groupe Maspex.

En 2023, les prêts verts ont représenté 55 % du volume total de financement de la BEI, répondant ainsi à son engagement, en tant que banque européenne du climat, de consacrer au moins 50 % de ses ressources à l’action en faveur du climat. Les financements verts en Pologne sont passés de 49 % du total des opérations en faveur du pays en 2022 à 52 % en 2023.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le groupe Maspex est la plus grande entreprise privée de l’industrie alimentaire en Pologne et l’une des plus importantes d’Europe centrale et orientale. C’est l’un des chefs de file du marché des jus, nectars et boissons en Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie et en Roumanie et le premier fabricant en Hongrie, en Bulgarie, en Lituanie et en Lettonie. Il occupe une position dominante sur le marché roumain de l’eau et sur le marché polonais des pâtes, confitures et sauces. Il est l’un des principaux fabricants de ketchup, de plats préparés et de conserves de légumes en Pologne ainsi que de produits instantanés en Europe centrale et orientale. Maspex est le leader du marché de la vodka et le plus grand importateur de spiritueux étrangers en Pologne (Grant’s, Glenfiddich et Tullamore D.E.W., Metaxa, Jägermeister, Cointreau, Campari, Aperol, Rémy Martin, Carlo Rossi et Barefoot). Les principales marques de Maspex sont Tymbark, Kubuś, Tarczyn, Caprio, Nestea, Dr Witt, Tiger, Alcalia, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, Włocławek, Puchatek, Ekland, DecoMorreno et Cremona. Plusssz, Żubrówka, Soplica, Absolwent et Bols dominent clairement leur catégorie et ont gagné la confiance des consommateurs non seulement en Pologne, mais aussi dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale. Les produits de Maspex sont exportés vers plus de 60 pays dans le monde entier.