Quantum Surgical reçoit un financement de 30 millions d’euros de la BEI.

Le prêt vise à soutenir une technologie de traitement des tumeurs inopérables dans l’abdomen et les poumons.

Cette opération bénéficie d’une garantie dans le cadre du programme InvestEU de la Commission européenne.

Le fabricant français de robots médicaux Quantum Surgical emprunte 30 millions d’euros à la Banque européenne d’investissement (BEI) pour accélérer la commercialisation à l’échelle mondiale d’une technologie destinée à traiter les cancers de l’abdomen et du poumon de façon aussi peu invasive que possible.

Plus de 4 millions de nouveaux cas de cancer de l’abdomen et du poumon sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Plusieurs centaines de patients ont déjà été traités à l’aide de la solution technologique de Quantum Surgical, appelée Epione, qui combine robotique et intelligence artificielle.

« Ce financement de 30 millions d’euros témoigne de l’engagement de l’Europe à soutenir, dans le secteur des soins de santé, l’innovation et les technologies prometteuses qui sont essentielles pour améliorer la vie et le bien-être des patients à bien plus grande échelle », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI.

Ce financement fait suite à un prêt octroyé en 2021 par la BEI pour le lancement commercial d’Epione.

« Nous sommes ravis de bénéficier une nouvelle fois du soutien de la BEI », a affirmé Bertin Nahum, cofondateur et président-directeur général de Quantum Surgical. « Cet appui démontre que notre technologie est destinée à être adoptée à l’échelle mondiale pour révolutionner le traitement du cancer. »

La société Quantum Surgical, basée à Montpellier, a vendu son premier robot aux États-Unis en décembre 2023 et, plus récemment, l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille a acquis Epione en mars 2024.

Le nouveau prêt de 30 millions d’euros de la BEI bénéficie d’une garantie au titre du programme InvestEU de la Commission européenne.

Epione permet aux radiologues de réaliser des ablations tumorales percutanées sûres et efficaces, un traitement peu invasif dans lequel une ou plusieurs aiguilles sont insérées à travers la peau jusqu’à la tumeur pour la détruire.

La technologie Epione répond aux normes réglementaires européennes pour les tumeurs de l’abdomen et du poumon et a été autorisée par l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments (la Food and Drug Administration) pour les tumeurs de l’abdomen. Cette technologie est disponible en France au Centre de cancérologie Gustave Roussy de Villejuif, aux Hospices Civils de Lyon et à l’Institut Paoli-Calmettes de Marseille. Aux États-Unis, Epione est disponible à Miami.

Informations générales

Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI) a pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion économique et sociale des États membres de l’Union européenne. Elle emprunte des volumes considérables de fonds sur les marchés des capitaux, qu’elle prête à des conditions très favorables à l’appui de projets qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI s’emploie à placer l’Union européenne au premier plan de la prochaine vague d’innovation, en particulier dans le secteur de la santé. Banque européenne du climat, la BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds soutenant la transition écologique vers un modèle de croissance plus durable et à faible intensité de carbone.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Quantum Surgical

Quantum Surgical est une société française de robotique médicale cofondée en 2017 par Bertin Nahum, son PDG. L’entreprise a son siège à Montpellier, en France, et possède des bureaux à Miami, en Floride ; elle s’appuie sur une équipe dynamique de plus de 110 personnes. Associant robotique et intelligence artificielle, sa plateforme Epione® est dédiée au traitement curatif et précoce des cancers. Quantum Surgical offre ainsi une nouvelle approche du traitement du cancer en permettant une standardisation des soins, et donc plus de patients bénéficieront de traitements innovants, mieux ciblés et moins agressifs. Des centaines de patients ont déjà été traités dans le monde entier. Quantum Surgical a reçu le prestigieux Prix Galien USA en 2022, l’équivalent du prix Nobel pour la recherche biopharmaceutique, et a rejoint en 2023 le programme gouvernemental French Tech 2030 qui soutient les meilleurs acteurs émergents en matière d’innovation de rupture.