© Nomagic

Le prêt permettra à l’entreprise de donner un coup d’accélérateur à ses activités de recherche et développement.

Il est octroyé au titre du programme InvestEU qui vise à soutenir les entreprises innovantes.

Nomagic met au point des systèmes robotiques intelligents pour les entrepôts de détail et de commerce en ligne, et bénéficiera d’un prêt de 8 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné à stimuler ses activités de recherche-développement (R-D). Le soutien de la BEI permettra à Nomagic de faire avancer ses solutions d’automatisation, de renforcer sa compétitivité et d’élargir sa gamme de produits. Le financement de la Banque est soutenu par le programme InvestEU de la Commission européenne dans le cadre de son volet « Technologies de l’avenir ».

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Nous nous réjouissons d’annoncer notre engagement consistant à fournir des capitaux essentiels à Nomagic dans le cadre du programme InvestEU. Cette contribution financière entend donner à cette entreprise les moyens de faire avancer ses solutions d’automatisation destinées au secteur de l’entreposage. Grâce à ce financement stratégique, Nomagic va pouvoir élargir ses activités et consolider sa position sur le marché, marquant ainsi une étape décisive dans sa trajectoire de croissance. »

Le commerce électronique et la logistique – deux secteurs en plein essor – ont des besoins urgents en matière d’automatisation des entrepôts. Nomagic est à l’origine d’un micrologiciel basé sur l’intelligence artificielle (IA) adapté aux bras robotiques standards. L’innovation « Nomagic React.AI » permet aux robots de manipuler avec précision un large éventail de produits sans instructions spécifiques au produit. Spécialisé dans l’exécution de fonctions répétitives de prélèvement d’articles (« picking ») dans les entrepôts, le bras robotique de Nomagic permet aux magasiniers de se consacrer à des tâches offrant une plus grande valeur et davantage de diversité.

Marek Cygan, cofondateur et directeur de l’IA de l’entreprise : « Chez Nomagic, nous avons constitué une équipe resserrée de classe mondiale, spécialisée dans l’IA, qui s’attache à offrir les meilleurs services et retours sur investissement à ses clients. Cela signifie que nous construisons une plateforme et développons des fonctionnalités sans doute peu visibles lorsqu’on observe nos robots, mais qui sont cruciales pour apporter de la valeur au client. L’innovation Nomagic React.AI, que nous allons pouvoir intégrer à nos robots industriels grâce à ce nouveau financement, illustre parfaitement nos capacités en matière d’IA. »

L’objectif principal de la société polonaise est de desservir de nouveaux secteurs et d’approfondir la collaboration avec des intégrateurs de systèmes. Nomagic se distingue par son approche unique, étant la seule entité européenne dans un segment principalement dominé par des entreprises américaines. Le prêt consenti par la BEI jouera un rôle central en appuyant la R-D de Nomagic. Les investissements soutenus sont essentiels non seulement pour élargir la couverture sectorielle, mais aussi pour peaufiner Nomagic React.AI. La société entend consolider sa position sur le marché et contribuer au développement de l’automatisation des entrepôts en Europe.

En cinq ans, de 2018 à 2023, les investissements du Groupe BEI en Pologne dans les domaines de l’innovation, de la transition numérique et du capital humain ont atteint 4,3 milliards d’euros, ce qui témoigne de la volonté de la Banque de faire progresser les technologies de pointe et d’ancrer le développement du capital humain.

Informations générales

Présente en Pologne depuis 1990, la BEI y a acheminé plus de 93,09 milliards d’euros de financements à l’appui de projets soutenant l’économie du pays. La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il a pris dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’euros d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque témoigne ainsi de sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’euros. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

Nomagic.ai :

Fondée en 2017 et basée à Varsovie, Nomagic met au point et commercialise des solutions robotiques de bout en bout pour le « picking » via sa gamme de produits « justPick ». Alliant son expertise en matière de robotique, d’IA et d’informatique en nuage à son expérience dans le domaine de la logistique, l’équipe est en mesure d’offrir des solutions couvrant le volet « picking » de bout en bout, à savoir l’intégralité de la préparation des commandes en entrepôt. Outre le matériel, ces solutions complètes comprennent des logiciels spécialisés faisant appel à des techniques d’IA pour fournir la plus grande précision et, grâce à des algorithmes d’apprentissage profond, accélèrent la cadence de traitement sur une grande variété de produits. En outre, la solution de traitement Nomagic comprend tous les systèmes de sécurité et prévoit des adaptations flexibles, notamment des pinces de préhension spécifiques à l’application. Grâce à un partenariat stratégique avec Reesink Logistic Solutions, les solutions de systèmes proposées par Nomagic visent à obtenir une automatisation complète des processus entourant les systèmes AutoStore. Nomagic propose également « justInduct », une deuxième gamme de produits destinée aux systèmes de tri haute performance. À chaque installation de produit, l’entreprise a pour objectif d’accroître l’efficacité et les performances de la logistique de ses clients en tant que base d’un partenariat de confiance à long terme.