NOMAGIC II (IEU TI)

Fiche récapitulative
The project mainly aims to support Nomagic's research, innovation and development (RDI) activities over the period 2023-2025.
Nomagic is a Polish robotics company specialised in 'pick & place' robots, primarily used in warehouses. In particular, the company offers an artificial intelligence enabled robotic arm that picks, inspects, analyses and places products. The aim is to finance the further automation of retail fulfilment through the development of robotic solutions for warehouses.
Nomagic is a Polish robotics company specialised in pick & place robots primarily used in warehouses. The company offers an artificial intelligence enabled robotic arm that picks, inspects, analyses and places products.
The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by supporting an innovative start-up offering autonomous robots for the use in warehouses. The project generates significant positive RDI externalities through the application of the technology in various industries and through knowledge spill-overs to clients and business partners in the area of robotics and artificial intelligence.
The project is therefore strengthening the EU's market position in the context of automation and digitalisation and enhancing the competition in this field. EIB provides the SME with tailored venture debt financing, enabling the company to continue its growth. Without the EIB financing, Nomagic would not be able to scale up so rapidly.
The related activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending EIA Directive 2011/92/EU) therefore no EIA is required.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.