NOMAGIC II (IEU TI)

Nomagic is a Polish robotics company specialised in pick & place robots primarily used in warehouses. The company offers an artificial intelligence enabled robotic arm that picks, inspects, analyses and places products.





The project supports the policy objective of innovation and digitalisation by supporting an innovative start-up offering autonomous robots for the use in warehouses. The project generates significant positive RDI externalities through the application of the technology in various industries and through knowledge spill-overs to clients and business partners in the area of robotics and artificial intelligence.





The project is therefore strengthening the EU's market position in the context of automation and digitalisation and enhancing the competition in this field. EIB provides the SME with tailored venture debt financing, enabling the company to continue its growth. Without the EIB financing, Nomagic would not be able to scale up so rapidly.