La BEI accorde un prêt-cadre de 100 millions d’EUR à ILB, la banque de promotion économique du Land de Brandebourg, pour des investissements dans des bâtiments scolaires.

Le projet a pour objectif la modernisation et le passage au numérique d’écoles maternelles, primaires et secondaires, ainsi que d’écoles professionnelles dans le Brandebourg, afin d’améliorer l’éducation.

La Banque européenne d’investissement (BEI) va participer à la modernisation des établissements d’enseignement du Brandebourg à hauteur de 100 millions d’EUR. Le prêt-cadre est alloué à ILB, la banque de promotion économique du Land de Brandebourg, laquelle finance la construction, la modernisation et le passage au numérique des établissements d’enseignement pour le compte du Land. Les investissements dans la transformation numérique comprennent à la fois l’achat d’équipements informatiques et une offre de formations informatiques destinée aux enseignants.

Le but du projet est d’accroître la qualité de l’éducation dans les écoles dispensant une formation générale, les écoles professionnelles et les écoles maternelles du Land, et partant, de faire en sorte que les élèves et les enseignants disposent de compétences numériques plus approfondies. Le prêt de la BEI, abordable et flexible, élargit les possibilités de financement du Land. En tant que banque de promotion économique du Brandebourg, ILB peut ainsi aider les municipalités et les établissements d’enseignement publics et privés à améliorer leur offre en fonction des besoins dans des régions principalement rurales. Les différents projets sont pour l’essentiel ceux définis par le Land de Brandebourg dans le Programme d’investissement communal.

Une grande partie du Land comprend des régions figurant parmi les plus pauvres d’Allemagne et relevant de l’objectif de cohésion car les revenus y sont inférieurs à la moyenne de l’UE. C’est pourquoi ILB soutient actuellement en priorité la construction de nouveaux bâtiments et la rénovation énergétique des écoles publiques, de même que l’achat par les écoles d’appareils numériques et mobiles pour un enseignement tourné vers l’avenir.

En 2023, les services de la BEI se sont rendus sur trois sites où des projets sont déjà achevés. Il s’est avéré que l’utilisation ciblée des fonds dans les infrastructures éducatives a conduit à une amélioration significative de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage. Grâce aux solutions de financement mises à sa disposition par le canal du Land de Brandebourg, ILB continuera à renforcer les infrastructures d’éducation.

Nicola Beer, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations en Allemagne : « Le système éducatif a besoin d’espaces modernes offrant un environnement d’apprentissage créatif. La BEI se félicite de participer à la modernisation et au passage au numérique des établissements d’enseignement afin que les élèves du Land de Brandebourg reçoivent la meilleure formation possible, notamment sur le plan des compétences numériques. »

Tillmann Stenger, président du directoire d’ILB : « ’ILB soutient depuis toujours les investissements dans l’infrastructure éducative du Land de Brandebourg en tant que prestataire central. À ce titre, elle appuie essentiellement les travaux de construction dans les écoles maternelles et écoles d’enseignement général publiques, ainsi que la mise en place d’une infrastructure numérique. Nous voulons ainsi contribuer à une transition plus rapide vers une société climatiquement neutre et axée sur le numérique pour nos enfants. »

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

ILB

ILB – Investitionsbank des Landes Brandenburg, qui a son siège à Potsdam, est la banque de promotion économique du Land de Brandebourg depuis 1992. Elle appuie le Land de Brandebourg et d’autres organismes publics dans la promotion de projets d’investissement publics et privés dans les secteurs de l’économie, du travail, des infrastructures et du logement. ILB conseille les investisseurs en matière de programmes de financement et d’instruments financiers. Grâce aux fonds du Land, de l’État fédéral allemand, de l’UE et à ses ressources propres, elle peut proposer des prêts à des taux avantageux, des subventions, des cautionnements, des garanties, des apports de fonds propres et du capital-risque. ILB collabore avec les caisses d’épargne et les banques coopératives et privées du Land, et est partenaire des institutions de promotion économique de l’État fédéral allemand et de la Banque européenne d’investissement.