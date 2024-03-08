Des financements au titre du programme de relance de l’Ukraine ouvrent la voie à la reconstruction, en 2024, d’hôpitaux, de logements sociaux et d’établissements éducatifs, ainsi que d’installations liées à l’eau et au traitement des déchets.

Quelque 155 projets seront mis en œuvre pour reconstruire des infrastructures essentielles endommagées ou obsolètes.

Depuis le début de l’invasion à grande échelle par la Russie, la BEI a apporté une aide de 2 milliards d’EUR à l’Ukraine.

Plus de 100 villes et collectivités ukrainiennes verront leurs infrastructures municipales reconstruites dans le cadre de deux programmes de relance de la BEI, après que les autorités ukrainiennes ont alloué 161 millions d’EUR aux budgets locaux. Cette affectation ouvre la voie aux initiatives de restauration des villes ukrainiennes, qui portent notamment sur

155 projets financés au titre du programme de relance de l’Ukraine, à commencer par un projet éducatif à Vinnytsia, où les travaux de construction sur place sont déjà en cours ;

et 66 projets relevant du programme de soutien au relèvement rapide de l’Ukraine.

Ces initiatives, qui devraient être mises en œuvre en 2024-2025, visent à restaurer des infrastructures sociales telles que des hôpitaux, des logements et des écoles, ainsi que des installations liées à l’eau et au traitement des déchets dans les territoires libérés et les régions proches de la zone de conflit, notamment les régions de Kiev, d’Odessa, de Soumy, de Kharkiv, de Mykolaïv et de Zaporijjia.

Oleksandr Kubrakov, vice-premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures : « À l’initiative du ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures, le Conseil des ministres a approuvé le transfert de subventions du budget de l’État vers les autorités locales pour 2024 à l’appui des deux programmes de redressement de la BEI. Cela permettra aux collectivités d’accélérer la mise en œuvre de projets de relance, notamment la reconstruction d’établissements d’enseignement et de soins de santé et la restauration de centres administratifs et de services d’utilité publique essentiels. Malgré la guerre en cours, nous devons stimuler notre économie, lancer nos entreprises et reconstruire les infrastructures essentielles pour que la population continue à vivre. Nous exprimons notre gratitude à la BEI et à nos partenaires européens pour le soutien qu’ils apportent à ces efforts de redressement. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Le soutien à l’Ukraine est une priorité majeure de la BEI. Malgré les frappes de missiles quotidiennes, les civils tués et blessés, les déplacements massifs, la population ukrainienne reste déterminée à renouer avec sa vie d’avant-guerre. Et la BEI reste déterminée à la soutenir. Dans le cadre d’un partenariat avec les autorités ukrainiennes et la Commission européenne, nous avons élaboré des programmes de relance se fondant sur un mécanisme performant qui achemine nos ressources jusqu’aux collectivités ukrainiennes qui ont souffert de la guerre et qui leur offre la possibilité de reconstruire des hôpitaux, des écoles, des jardins d’enfants, des logements et des installations liées à l’eau. En d’autres termes, ils leur permettent de rétablir des services sociaux essentiels. Nous sommes disposés à renforcer encore ce soutien. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « Le soutien de l’UE à l’Ukraine est total et englobe les dimensions politique, financière, économique, humanitaire, militaire et diplomatique. Et surtout, il reste indéfectible. Nous saluons vivement les avancées des programmes de relance de la BEI. Grâce aux subventions de l’UE, ces programmes jouent un rôle déterminant en permettant aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes de continuer à accéder à des services essentiels, notamment au logement, aux hôpitaux et aux installations liées à l’eau, ce qui contribue à préserver leur qualité de vie, même en période difficile. »

Informations générales

Programmes de redressement de la BEI

Le programme de soutien au relèvement rapide de l’Ukraine, doté d’un financement de 200 millions d’EUR, et le programme de relance de l’Ukraine, doté de 340 millions d’EUR, sont deux accords de prêt signés entre la BEI et l’Ukraine en 2014 et 2020, respectivement. Ces dispositifs, qui bénéficient des aides non remboursables de l’UE, visent à donner aux autorités locales les moyens de rénover les infrastructures sociales, améliorant ainsi le niveau de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs communautés d’accueil. En mars 2024, le programme de soutien au relèvement rapide de l’Ukraine avait réalisé avec succès 97 projets, qui portent sur des établissements d’enseignement, des centres de soins de santé et des logements sociaux, la mise en œuvre de 66 projets supplémentaires étant prévue en 2024‑2025. Le premier projet réalisé au titre du programme de relance de l’Ukraine porte sur la construction d’un établissement d’enseignement dans l’oblast de Vinnytsia. Il constitue une première étape décisive dans le cadre du lancement de 155 projets supplémentaires relatifs à des infrastructures sociales sur la période 2024‑2025. Le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures coordonne les programmes en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales. Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine fournit une assistance technique pour l’initiative, assurant l’exécution efficace et efficiente des projets.

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI n’a cessé de soutenir l’intégration du pays à l’UE, qui est devenue encore plus vitale depuis l’invasion à grande échelle de la Russie. La Banque, avec un portefeuille de projets d’une valeur de 7,3 milliards d’EUR, a investi dans les infrastructures municipales, l’énergie, les transports et les PME, dans le but d’améliorer la vie quotidienne, de stimuler la croissance économique et de contribuer à la résilience et à la reconstruction du pays.

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide d’urgence à l’Ukraine, décaissant 2 milliards d’EUR pour des réparations urgentes aux infrastructures fortement endommagées. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.