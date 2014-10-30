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UKRAINE EARLY RECOVERY

Signature(s)

Montant (.*)
216 500 010 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 216 500 010 €
Infrastructure composite : 22 732 501,05 €
Eau, assainissement : 32 475 001,5 €
Énergie : 32 475 001,5 €
Industrie : 37 887 501,75 €
Aménagement urbain : 90 930 004,2 €
Date(s) de signature
10/02/2025 : 1 732 501,05 €
10/02/2025 : 2 475 001,5 €
10/02/2025 : 2 475 001,5 €
10/02/2025 : 2 887 501,75 €
22/12/2014 : 5 817 000 €
10/02/2025 : 6 930 004,2 €
22/12/2014 : 8 310 000 €
22/12/2014 : 8 310 000 €
22/12/2014 : 9 695 000 €
22/12/2014 : 15 183 000 €
22/12/2014 : 21 690 000 €
22/12/2014 : 21 690 000 €
22/12/2014 : 23 268 000 €
22/12/2014 : 25 305 000 €
22/12/2014 : 60 732 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 742 500,45 € fourni par DONOR COMMUNITY ,a 1 732 501,05 € Investment Grants fourni par DONOR COMMUNITY
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Fiche récapitulative

Date de publication
30 octobre 2014
Statut
Référence
Signé | 22/12/2014
20140532
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UKRAINE EARLY RECOVERY
PUBLIC ENTITY(IES)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 216 million
EUR 216 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan to support priority investments in the recovery of areas affected by the conflict in the Ukrainian region of Donbas and in basic infrastructure catering to needs of displaced people.

The objective of the early recovery phase is to address (i) short-term needs in the affected areas under the control of the Government of Ukraine and (ii) basic infrastructure needs to shelter internally displaced people in other regions of Ukraine.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The large majority of the investments foreseen by the project are repairs and refurbishment of damaged infrastructure. Therefore potential negative environmental impacts are likely to be minor. If situated in the EU, these schemes would likely fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Some of the schemes nevertheless might require an EIA. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place. Given the complex situation, the relevant analysis of social risks and impacts of the project will also be duly carried out as part of the appraisal, in accordance with the EIB Social Standards.

The promoter is a public entity. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UKRAINE EARLY RECOVERY
Date de publication
13 Feb 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
55928243
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20140532
Secteur(s)
Énergie
Eau, assainissement
Industrie
Aménagement urbain
Infrastructure composite
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
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The Ukraine Early Recovery loan focuses on investments in the Ukraine Government-controlled Donetsk and Luhansk Regions and the surrounding areas of Kharkiv, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia. It will back undertakings to re-establish and improve public service delivery of water and sanitation, electricity, and heating. It also covers repairs to roads and railways and the reconstruction of destroyed bridges and the refurbishment of damaged public buildings, including administrative buildings, schools, health centres and hospitals, postal services, and other social infrastructure.
Ukraine Early Recovery
Photographe: Alexandru Perciun
©EIB
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