un prêt de 200 millions d'EUR pour financer le relèvement rapide de petites infrastructures endommagées à la suite du conflit qui a ravagé des zones de l’Est de l’Ukraine ;

un prêt de 400 millions d’EUR à l’appui de projets réalisés par des PME et des ETI.

Le prêt destiné au relèvement rapide d'infrastructures, qui prendra la forme d'un prêt-cadre multisectoriel, est axé sur des investissements dans les zones contrôlées par le gouvernement ukrainien des régions de Donetsk et Louhansk ainsi que dans les trois régions voisines de Kharkiv, Dnipropetrovsk et Zaporijia. Il contribuera à soutenir des projets visant à rétablir et à améliorer les services publics dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de l'électricité et du chauffage urbain. Il est également destiné à financer la réparation de routes de liaison et de voies ferrées, la reconstruction de ponts détruits ainsi que la remise en état et la rénovation de bâtiments publics endommagés, notamment des bâtiments administratifs, des écoles, des centres de santé et des hôpitaux, des services postaux et d'autres infrastructures sociales.

En outre, les fonds de la BEI aideront des collectivités locales d’autres régions accueillant des flux importants de personnes déplacées à l’intérieur du pays à mieux faire face à la pression accrue sur les infrastructures sociales et les abris.

Le prêt à l’appui de projets réalisés par des PME et des ETI est destiné à remédier à la pénurie de financements à long terme dans le secteur privé en Ukraine, une situation qu'aggravent encore les troubles politiques et difficultés économiques actuels. Cette opération est conforme aux objectifs du mandat de prêt extérieur, qui englobent le développement du secteur privé local, notamment par le soutien aux PME. En outre, elle va dans le sens de l'accord d'association et de l'accord sur une zone de libre-échange approfondi et complet signés par les autorités ukrainiennes et l'UE, dont le but est d'établir des conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue du rapprochement de l'Ukraine avec le marché intérieur de l’UE.

László Baranyay, vice-président de la BEI, s'est exprimé en ces termes : « Le redressement de l'Ukraine et de son économie est essentiel pour améliorer les conditions de vie des citoyens ukrainiens et soutenir le développement du pays, qui souffre des conséquences de la situation difficile qui prévaut actuellement. Avec les opérations signées ce jour, l'activité de prêt de la BEI en Ukraine a atteint près de 1 milliard d'EUR en 2014, dans le cadre de l'enveloppe de prêt de 3 milliards d'EUR prévue pour la période 2014-2016. »

La BEI a engagé un total de 3,1 milliards d'EUR de prêts en Ukraine depuis le début de son intervention dans le pays en 2007. Plus tôt dans l'année, la Banque a signé des prêts en Ukraine pour financer la modernisation d'infrastructures de transport de gaz le long du gazoduc Urengoy-Pomary-Uzhgorod (150 millions d'EUR), l'amélioration des infrastructures de stockage et de transformation des denrées alimentaires du groupe MPH (85 millions d'EUR) et de la société LLC Firma Astarta (50 millions d'EUR) ainsi que l'extension du tunnel ferroviaire des Beskides (55 millions d'EUR).

Les deux prêts signés ce jour sont intégralement couverts par la garantie globale de l'UE au titre du mandat extérieur pour la période 2014-2020.