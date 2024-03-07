TowerCo of Africa Uganda va installer 506 nouvelles antennes pour transformer l’accès aux services de télécommunication dans les zones rurales en Ouganda.

La Banque européenne d’investissement, la banque autrichienne de développement et la Société belge d’investissement pour les pays en développement confirment la mise à disposition de 40 millions d’USD à l’appui de cette nouvelle initiative.

L’amélioration de l’infrastructure de télécommunication vise à transformer l’accès aux données 5G et aux services de paiement mobiles, et à favoriser l’inclusion financière.

L’investissement apporté par BEI Monde est soutenu par l’Union européenne par l’intermédiaire du Fonds fiduciaire ACP

TowerCo of Africa Uganda (TAO) a obtenu un financement à long terme de 40 millions d’USD de partenaires européens du financement du développement, dont la Banque européenne d’investissement (BEI), la banque autrichienne de développement OeEB et la Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO). Ces ressources serviront à appuyer de nouveaux investissements visant à améliorer considérablement la couverture des réseaux de téléphonie mobile dans les zones rurales en Ouganda, et à favoriser ainsi l’autonomisation numérique et le progrès économique.

Ce financement sur 10 ans soutiendra l’installation de 506 nouvelles antennes de télécommunication, stratégiquement situées dans des zones rurales qui, à l’heure actuelle, ne bénéficient pas d’un accès au réseau mobile, ou dont le réseau est saturé. Ces antennes de télécommunication seront principalement alimentées par des sources d’énergie renouvelables. Elles permettront aux collectivités rurales d’accéder aux services de données 4G et 5G ainsi qu’aux solutions de paiement mobile, et favoriseront l’inclusion financière.

À l’heure actuelle, le réseau mobile ne couvre que 65 % du territoire ougandais. Il est impératif de relever les défis liés à la couverture de manière à l’étendre à 95 % du pays. Ce nouvel investissement s’inscrit dans cette optique et il jouera un rôle important dans la réalisation de cet objectif.

L’investissement de TowerCo of Africa Uganda dans le réseau, qui bénéficie du soutien de l’Union européenne, permettra de lever un obstacle majeur entravant l’accès aux télécommunications en milieu rural en Afrique. Les 506 nouvelles antennes seront partagées par plusieurs opérateurs de réseaux mobiles, afin de relever les défis qui ont jusqu’ici freiné l’expansion des télécommunications dans les zones rurales, d’assurer la viabilité commerciale de l’expansion du réseau et d’offrir un accès au réseau plus complet et plus inclusif pour les collectivités rurales.

Une grande partie des nouvelles antennes sera alimentée à l’énergie solaire, ce qui réduira le risque de vol de carburant et de générateurs, et s’inscrit dans le droit fil de l’engagement de TowerCo of Africa Uganda en faveur de l’action climatique et d’un développement responsable des infrastructures.

Geoffrey Donnels Oketayot, PDG de TowerCo of Africa Uganda : « Ce nouvel appui financier des partenaires européens de financement du développement témoigne de notre volonté commune de connecter les collectivités et de favoriser la croissance économique ici, au cœur de l’Afrique. Le déploiement de centaines de nouvelles antennes de télécommunication sur tout le territoire ougandais constituera une avancée majeure pour faire en sorte que personne ne soit exclu de l’ère numérique. »

Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d’investissement : « Déterminée à lutter contre la fracture numérique en Afrique, la Banque européenne d’investissement est heureuse de soutenir l’engagement de TowerCo of Africa Uganda à transformer la connectivité dans les zones rurales de l’ensemble du territoire ougandais. La réduction de la fracture numérique est un axe majeur de l’initiative Global Gateway de l’UE. Elle est également essentielle à un développement inclusif. Ce partenariat, dans lequel la Banque est associée à la fois aux partenaires du projet et aux partenaires du financement du développement, incarne notre engagement commun à avoir un impact positif sur la vie des populations rurales. »

Nada Shall, agente de liaison en Afrique de l’Est pour la Société belge d’investissement pour les pays en développement : « La Belgique est ravie de contribuer à l’expansion de la couverture mobile en Ouganda. Ce projet s’inscrit dans le droit fil de notre objectif visant à donner des moyens d’action aux collectivités grâce au développement durable et nous pensons qu’il sera synonyme de transformation pour les zones rurales. »

Sabine Gaber, membre du directoire d’OeEB : « Nous avons la conviction que fournir aux zones rurales un accès à des services modernes de télécommunication est essentiel au progrès économique et social. Cette collaboration illustre notre volonté d’induire des changements positifs au sein des collectivités au moyen de solutions innovantes. »

Jan Sadek, ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Ouganda : « L’amélioration de l’accès à l’infrastructure numérique est un axe essentiel de la stratégie Global Gateway. Ce nouvel investissement visionnaire de TowerCo of Africa Uganda dans les télécommunications, avec l’appui de partenaires européens du financement du développement, lève des obstacles qui freinent les investissements dans les réseaux mobiles et permettra d’ouvrir des perspectives en matière de transition numérique et de télécommunications pour les collectivités rurales dans tout le pays. »

Les nouvelles antennes de télécommunication seront installées au cours des deux prochaines années. L’initiative d’expansion des télécommunications en zone rurale devrait créer 2 000 emplois qualifiés et non qualifiés pour les populations locales lors de la phase de construction.

La Banque européenne d’investissement, avec l’appui du Fonds fiduciaire ACP, a convenu de fournir 16 millions d’USD et la banque autrichienne de développement OeEB et la Société belge d’investissement pour les pays en développement mettront à disposition 12 millions d’USD chacune pour le nouvel investissement de TowerCo of Africa Uganda.

Ce partenariat marque une avancée significative dans la réduction de la fracture numérique, la création de nouvelles possibilités pour les collectivités rurales et la promotion du développement durable en Ouganda. TowerCo of Africa Uganda se réjouit de l’impact positif que générera cette collaboration ainsi que de cette aventure collective vers un avenir connecté et inclusif.

Informations générales

À propos de TowerCo of Africa

TowerCo of Africa est une filiale à 100 % d’Axian Telecom, fournisseur panafricain de services de télécommunications. Il s’agit également de l’un des opérateurs d’antennes à la croissance la plus rapide d’Afrique, avec des activités à Madagascar, en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Tanzanie. Au cours des dix dernières années, TowerCo of Africa n’a cessé d’étendre ses opérations en Afrique afin de répondre à la demande croissante d’une meilleure connexion sur le continent.

À propos de BEI Monde

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Créé en 2023, le Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Fonds fiduciaire ACP) s’appuie sur plusieurs décennies d’expérience que la BEI a accumulées en matière de financement dans ces trois régions. Il a vocation à favoriser le développement économique, social et environnemental durable des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, avec pour objectif premier de promouvoir la croissance et la prospérité. Le Fonds fiduciaire ACP investit dans des projets à fort impact pour le secteur privé en proposant une assistance technique et des instruments financiers tels que des apports de fonds propres et de quasi-fonds propres, des prêts subordonnés, des dispositifs de partage des risques et des prêts en monnaie locale.

À propos de la Société belge d’investissement pour les pays en développement

La Société belge d’investissement pour les pays en développement (BIO) a pour mission de favoriser la mise en place d’un secteur privé fort dans les pays en développement et émergents, pour leur permettre d’accéder à une croissance et un développement durables, dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable.

La banque autrichienne de développement Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) a été fondée en mars 2008. Elle a pour mission publique d’améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.