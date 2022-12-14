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UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION

Signature(s)

Montant
14 479 638,01 €
Pays
Secteur(s)
Ouganda : 14 479 638,01 €
Télécom : 14 479 638,01 €
Date(s) de signature
30/12/2023 : 14 479 638,01 €
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21/02/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
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Projet apparenté
DIGITAL ACP GLOBAL AUTHORIZATION II

Fiche récapitulative

Date de publication
21 février 2024
Statut
Référence
Signé | 30/12/2023
20220268
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
TOWERCO OF AFRICA UGANDA LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 16 million (EUR 15 million)
USD 85 million (EUR 80 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the construction of 659 new mobile sites in Uganda. At least 50% of the towers will be located in rural areas without mobile service coverage.

The aim is to provide mobile coverage in areas that have currently no access to a mobile-broadband network and increase capacity in areas where the current mobile networks are saturated.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within the EU, these activities would neither fall under Annexes I nor II of the EU Directive 2011/92/EU amended by Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU. However, the Construction and expansion of communications towers is included in the Schedule 5 of the Ugandan National Environment act of 2019, listing types of projects for which an environmental and social impact assessment is mandatory for obtaining the approval of the projects. Full environmental and social details will be assessed during appraisal

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
14 décembre 2022
30 décembre 2023
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UGANDA TELECOM TOWER EXPANSION
Date de publication
21 Feb 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158216061
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220268
Secteur(s)
Télécom
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Ouganda
Disponible au public
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Lien vers la source
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