En accord avec la Feuille de route de la banque du climat et la Politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports, l’opération vise à moderniser le réseau autoroutier en l’adaptant aux défis liés aux changements climatiques, sans en accroître la capacité.

Soutenir la poursuite du projet de modernisation des quelque 3 000 kilomètres de réseau autoroutier géré par Autostrade per l’Italia (ASPI), afin de le moderniser et de le rendre encore plus sûr et plus résilient face à de futurs événements climatiques extrêmes, voilà l’un des principaux objectifs de l’accord de prêt de 1,2 milliard d’EUR signé par la Banque européenne d’investissement (BEI) et ASPI, l’un des grands concessionnaires du secteur autoroutier à péage en Europe. Les ressources investies par la BEI seront soutenues à hauteur d’au moins 800 millions d’EUR par InvestEU, le programme d’investissement de l’Union européenne, dont le Groupe BEI est le principal partenaire de mise en œuvre.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cette opération démontre l’engagement de la BEI à promouvoir la sécurité et la durabilité environnementale du réseau autoroutier italien, qui fait partie intégrante du corridor de réseau central RTE-T. Les travaux prévus contribueront également à développer le marché intérieur et à promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Cet important investissement dans les infrastructures de transport italiennes renforcera la sécurité sur nos autoroutes et améliorera leur résilience face aux phénomènes climatiques extrêmes, qui, comme nous le savons, sont appelés à se multiplier. Grâce à cette abondante injection de financements de la part d’InvestEU et de la BEI, l’Union européenne contribuera à soutenir plus de 13 000 emplois en Italie, un aspect, à mon sens, particulièrement positif. »

Roberto Tomasi, directeur général d’Autostrade per l’Italia : « Le financement octroyé par la BEI confirme la solidité financière d’ASPI et reconnaît l’importance du plan de mise à niveau de nos infrastructures, un axe fondamental pour accompagner la croissance du pays à travers une mobilité future encore plus sûre, innovante et écologique. »

Le prêt de 800 millions d’EUR d’une durée de 15 ans (correspondant à la durée de la concession) contribuera notamment au programme de régénération du réseau, le rendant plus durable et plus résilient, y compris face à de futurs événements climatiques. L’engagement de la BEI prévoit également 400 millions d’EUR supplémentaires pour soutenir l’avancement du plan de modernisation d’ASPI.

En ce qui concerne la durabilité environnementale, les ressources mises à disposition par la BEI contribueront à promouvoir la mobilité durable, l’utilisation d’énergies de substitution et l’adoption de solutions technologiques visant à renforcer les économies d’énergie. Elles soutiendront notamment l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, de panneaux photovoltaïques et de systèmes d’éclairage à LED le long du réseau.

Le projet est conforme à la Feuille de route de la banque du climat et à la Politique de prêt de la BEI dans le secteur des transports, et représente une avancée significative dans la modernisation du réseau autoroutier, qui l’adaptera aux défis liés aux changements climatiques, sans en accroître les capacités. Le corridor central du RTE-T bénéficiera directement de cette initiative.

En outre, le projet aura d’importantes retombées économiques, contribuant à la création d’emplois dans tout le pays. La BEI estime que la mise en œuvre du projet soutiendra 13 000 emplois, en renforçant à nouveau son engagement à soutenir la croissance économique du territoire italien.Top of Form

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 45 milliards d’EUR.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE précédemment disponibles afin de soutenir l’investissement dans l’Union européenne en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme est composé de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires qui en assurent la mise en œuvre et qui investissent dans des projets grâce à une garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, augmentant leur capacité de prise de risque et mobilisant ainsi au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Le groupe Autostrade per l’Italia (ASPI) est l’un des plus grands concessionnaires d’autoroutes à péage en Europe et dans le monde avec environ 3 000 km de réseau sous gestion. ASPI intervient dans le pays en tant qu’opérateur de mobilité intégré, mais aussi par l’intermédiaire de ses filiales : Amplia pour la construction, Movyon pour les solutions technologiques, Tecne pour l’ingénierie, Free To X et Elgea pour l’électrification du réseau et la production d’énergie de source renouvelable. Plus de 9 000 personnes travaillent au sein du groupe à la réalisation des objectifs du plan industriel qui vise une mobilité toujours plus sûre et durable.