L’enquête de la BEI sur l’investissement révèle un optimisme prudent dans le climat d’investissement de la Hongrie et fait ressortir l’incertitude et la hausse des coûts de l’énergie comme principales sources de préoccupation.

Le Groupe BEI a consacré 288 millions d’EUR aux investissements en faveur du climat, soutenant ainsi la transition écologique du pays.

Sur le montant total de 490 millions d’EUR de nouveaux financements, plus des trois quarts ont été signés à l’appui de projets soutenant la cohésion économique et sociale dans le pays.

L’enquête de la BEI sur l’investissement publiée ce jour a été menée auprès de plus de 13 000 entreprises de plusieurs pays dans le monde, interrogées sur le climat de l’investissement, et en particulier l’emploi, la transformation numérique et les questions climatiques. Dans un contexte marqué par une croissance modeste du PIB et des conditions monétaires restrictives, les entreprises hongroises affichent un optimisme prudent quant aux perspectives d’investissement.

Les principales sources de préoccupation sont l’incertitude économique, l’augmentation des coûts de l’énergie et le manque de personnel qualifié. Les entreprises hongroises sont confrontées à plusieurs difficultés, dont la hausse des coûts de l’énergie, qui affecte 97 % d’entre elles. Quelque 88 % des entreprises interrogées adoptent de manière proactive des stratégies axées sur les économies d’énergie et l’efficacité énergétique, dans la droite ligne de l’engagement de la BEI pour des pratiques durables et la résilience économique.

Si les événements météorologiques ont touché deux tiers des entreprises hongroises, il est encore possible d’améliorer les mesures visant la résilience face aux changements climatiques. Seuls 20 % des entreprises hongroises ont agi pour renforcer la résilience face aux risques physiques induits par les changements climatiques, soit une proportion inférieure à la moyenne de l’UE, à 36 %. Par ailleurs, seuls 11 % des entreprises du pays ont investi dans des solutions pour réduire l’exposition aux risques physiques, tandis qu’à peine 7 % ont une stratégie spécifique d’adaptation aux effets des changements climatiques.

Les entreprises hongroises qui considèrent comme un risque la transition vers des normes et réglementations climatiques plus strictes sont près de quatre fois plus nombreuses que celles qui y voient une occasion à saisir (44 % contre 12 %). Par ailleurs, neuf entreprises hongroises sur dix prennent activement des mesures pour réduire les émissions de CO 2 , ce qui correspond à la moyenne de l’UE (89 %). Parmi leurs principales initiatives figurent l’investissement dans l’efficacité énergétique (77 %), la réduction des déchets par le recyclage (62 %) et le recours aux énergies renouvelables (60 %).

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Notre enquête annuelle sur l’investissement constitue un outil important pour le secteur financier et les pouvoirs publics. En comparant les résultats nationaux aux moyennes de l’UE ainsi qu’aux conclusions pour les autres États membres et une sélection d’entreprises aux États-Unis, nous pouvons obtenir des informations précieuses sur les besoins et les perspectives de diverses entreprises. Notre analyse révèle que les entreprises hongroises ont fait preuve de résilience pendant la crise énergétique et que leur transition vers des pratiques durables est en cours. Le Groupe BEI est déterminé à soutenir les entreprises hongroises en finançant les énergies renouvelables, les solutions durables et l’efficacité énergétique, en veillant à ce qu’elles réussissent à progresser vers un avenir plus vert et respectueux de l’environnement. »

Résultats annuels du Groupe BEI

En 2023, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), qui se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de sa filiale, le Fonds européen d’investissement (FEI), a mis à disposition 490 millions d’EUR sous la forme de nouveaux prêts et garanties pour soutenir l’économie hongroise.

L’année dernière, la BEI a notamment accordé en Hongrie des financements pour l’agriculture, l’industrie et les infrastructures, ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). Près de deux tiers du montant total signé dans ces secteurs ont été consacrés à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale.

La banque européenne du climat a signé avec la banque hongroise de développement un accord portant sur un montant de 100 millions d’EUR destiné à soutenir les investissements dans l’efficacité énergétique et les projets liés aux énergies renouvelables. Cette collaboration stratégique renforce l’engagement pris par la BEI de relever les défis environnementaux et de promouvoir des initiatives durables. La BEI a en outre soutenu la rénovation énergétique de bâtiments résidentiels et la mise en place de systèmes nationaux d’énergie renouvelable. L’opération, menée dans le cadre du programme hongrois de rénovation résidentielle, est centrée sur la promotion d’investissements favorisant les économies d’énergie dans les logements. Le financement supplémentaire de 50 millions d’EUR vient compléter un précédent prêt de la BEI et faciliter divers types de rénovations et améliorations énergétiques. La Banque a soutenu un prêt de 40 millions d’EUR à SG Equipment Finance Hungary (SGEF HU) en vue d’apporter de nouveaux financements aux PME et aux ETI principalement actives dans les secteurs de l’industrie et des services et mettant l’accent sur les investissements verts.

Un prêt-cadre de 200 millions d’EUR cofinançant le programme hongrois de développement rural, géré par le ministère de l’agriculture, devrait stimuler le développement durable dans l’agriculture, la production alimentaire et les zones rurales. Soutenant les PME du secteur agricole, le projet élimine les contraintes financières auxquelles ces entreprises sont habituellement confrontées. En outre, il promeut le développement rural par divers investissements visant notamment des infrastructures et des services de base, et contribue à la protection des ressources naturelles. Le prêt vert souligne les efforts continus déployés par la BEI pour susciter des changements positifs, contribuer au développement rural et développer des espaces de vie durables.

La BEI a soutenu l’installation de systèmes photovoltaïques en toiture en Hongrie afin d’accélérer la transition énergétique, de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité et de stimuler l’action en faveur du climat. La contribution de 48 millions d’EUR, apportée au moyen de deux opérations, renforce considérablement l’engagement du pays à investir dans les énergies renouvelables.

Services de conseils de la BEI en Hongrie

Les services de conseil de la BEI ont continué de fournir un soutien précieux sur le plan consultatif et sur celui du renforcement des capacités en Hongrie. À lui seul, le dispositif Jaspers a mobilisé plus de 22,1 milliards d’EUR d’investissements depuis 2006. Au total, 134 missions ont été menées au titre de Jaspers, principalement dans les domaines des transports, de l’économie circulaire, de la recherche et de l’innovation ainsi que de l’eau, entre autres.

Informations générales

Présente en Hongrie depuis 1990, la BEI y a acheminé plus de 25 milliards d’EUR de financements pour des projets soutenant l’économie du pays. La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, favorisent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

Le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets en 2023.. Ces engagements devraient contribuer à mobiliser environ 320 milliards d’EUR d’investissements ainsi qu’à soutenir 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat. Le Groupe BEI ne finance pas les investissements dans les combustibles fossiles. Il est en bonne voie pour honorer l’engagement qu’il s’est fixé dans sa Feuille de route de la banque du climat, à savoir soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur de l’action pour le climat et de la durabilité environnementale au cours de la décennie 2021-2030. Plus de la moitié des financements annuels du Groupe BEI appuient des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Environ 50 % des financements de la BEI au sein de l’Union européenne bénéficient aux régions relevant de l’objectif de cohésion, où le revenu par habitant est moins élevé. La Banque démontre ainsi sa détermination à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

En 2023, le FEI a engagé 43 millions d’EUR à l’appui des entreprises hongroises, de sorte à mobiliser environ 458 millions d’EUR de capitaux. Le FEI fait partie du Groupe BEI. Sa mission première est de soutenir les microentreprises et les PME européennes en les aidant à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. À ce titre, le FEI contribue à la réalisation des principaux objectifs stratégiques de l’UE, tels que la compétitivité et la croissance, l’innovation et la transition numérique, l’impact social et l’inclusion, les compétences et le capital humain, l’action pour le climat et la durabilité environnementale.