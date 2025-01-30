Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
La Hongrie a bénéficié de 314 millions d’euros de financements du Groupe BEI en 2024

30 janvier 2025
©Caroline Martin/ EIB
  • D’un total de 314 millions d’euros l’année dernière, les financements du Groupe BEI en Hongrie se sont concentrés sur l’amélioration des services ferroviaires, la fourniture d’électricité aux entreprises manufacturières locales et le soutien aux petites et moyennes entreprises.
  • Les derniers chiffres annuels portent le total des financements du Groupe BEI en Hongrie à plus de 25 milliards d’euros depuis 1991.

En 2024, le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) a accordé 314 millions d’euros de nouveaux financements en Hongrie à l’appui de projets visant à améliorer les services ferroviaires, à répondre à la demande d’électricité des grandes entreprises manufacturières locales et à soutenir les petites et moyennes entreprises (PME).  Ce volume recouvre des ressources provenant des deux composantes du Groupe BEI, à savoir la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen d’investissement (FEI).

Teresa Czerwinska, vice-présidente de la BEI : « Nos résultats 2024 constituent une bonne nouvelle pour la Hongrie et l’Union européenne. Ils témoignent de notre capacité à soutenir les priorités nationales et européennes, à garantir l’épanouissement de nos concitoyens et de nos entreprises, à contribuer à un avenir respectueux de l’environnement, durable et compétitif à l’échelle mondiale et à assurer l’égalité des chances et une meilleure qualité de vie.  Avec plus de 25 milliards d’euros mis à disposition dans le pays depuis 1991, le Groupe BEI s’est imposé comme l’une des sources les plus fiables de soutien financier et de conseil pour la Hongrie. Nous sommes prêts à continuer à jouer ce rôle dans les années à venir. »

Des réseaux ferroviaires et électriques modernes

L’opération la plus importante financée par le Groupe BEI en Hongrie l’année dernière a pris la forme d’un prêt de 160 millions d’euros accordé par la BEI à l’opérateur ferroviaire régional GYSEV. Les fonds serviront à améliorer l’infrastructure du réseau et à remplacer d’anciens trains diesel par de nouveaux trains électriques. Le prêt permettra de renforcer sensiblement la fiabilité des liaisons ferroviaires entre la Hongrie et l’Autriche. Il accélérera aussi la modernisation du réseau ferroviaire national, ce qui constitue une priorité de développement pour la Hongrie. En outre, le financement stimulera les activités économiques dans les régions de l’ouest de la Hongrie qui relèvent de l’objectif de cohésion, réduira la durée des trajets et améliorera le confort de centaines de milliers de navetteurs chaque année, tout en réduisant la pollution atmosphérique.

Le Groupe BEI a également mis un financement de 90 millions d’euros à disposition en Hongrie pour soutenir les investissements effectués par les sociétés d’énergie E.ON et MAVIR. L’objectif sera d’étendre les réseaux électriques pour répondre aux besoins en électricité de sites industriels clés, notamment ceux qui augmentent la capacité de l’Union européenne à produire des véhicules électriques, renforçant ainsi l’autonomie stratégique de l’UE dans ce domaine. Ces investissements stimulent l’activité économique dans des régions hongroises relevant de l’objectif de cohésion.

Quelque 64 millions d’euros de financements du Groupe BEI ont servi à soutenir les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire hongroises, qui constituent l’épine dorsale de l’économie nationale et une source majeure d’emplois pour les Hongrois et les Hongroises.

Résultats du Groupe BEI

Pour de plus amples informations sur le sujet, veuillez consulter la page sur la conférence de presse du Groupe BEI sur ses résultats annuels.

Contact

Tibor Jona

Press Office

Référence

2025-042-FR

