La Banque européenne d’investissement (BEI) signe un accord de prêt de 37 millions d’EUR au maximum avec Protix.

Ce financement appuiera la construction d’une usine de production en Pologne, avec le soutien du programme InvestEU.

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée à soutenir Protix dans le développement de sa production de protéines durables. La signature de l’accord de prêt marque une étape importante pour ce producteur de protéines durables destinées à l’alimentation des animaux de compagnie et d’élevage, qui bénéficiera de 37 millions d’EUR de fonds supplémentaires pour son déploiement international. Conforme à l’objectif d’InvestEU en matière de bioéconomie durable et d’économie circulaire, ce financement a été rendu possible grâce au programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans toute l’Union européenne au cours de la période 2021-2027.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le soutien aux solutions innovantes est l’une des priorités de la Banque européenne d’investissement et nous nous réjouissons d’entamer cette collaboration avec Protix. Ce financement, qui bénéficie du soutien du programme InvestEU, permettra à l’entreprise d’étendre ses activités et d’appliquer ses technologies, qui contribuent au développement durable de solutions dans le secteur de la bioéconomie. »

Lynn De Proft, directrice financière de Protix : « Nous nous félicitons de cet accord avec la BEI, non seulement pour les perspectives d’expansion qu’il offre, mais aussi pour son retentissement. Cet appui démontre que notre secteur est bien établi et qu’il devrait même connaître une croissance considérable. Après une expansion aux États-Unis, nous sommes en mesure de poursuivre notre développement en Pologne et sommes ravis d’accélérer notre mission, qui consiste à rétablir l’équilibre entre le système alimentaire et la nature. La confiance exprimée par la BEI souligne notre capacité d’exécution avérée et marque une nouvelle étape importante dans notre parcours en tant qu’acteur qui change la donne dans l’industrie des protéines. »

Protix est le chef de file de la production de protéines de substitution saines et durables destinées à l’alimentation des animaux de compagnie, des poissons en aquaculture et du bétail ainsi qu’à la fabrication d’engrais organiques. Elle a joué un rôle clé dans la création du secteur des ingrédients à base d’insectes et dans son accès à la maturité. Actuellement en phase d’expansion internationale, l’entreprise entend déployer ses solutions à l’échelle mondiale. Protix croit en un changement d’échelle contrôlé. Elle poursuivra son développement pour atteindre une taille optimale, trois à quatre fois supérieure à l’installation de production existante. L’entreprise examine actuellement différents sites en Pologne.

La BEI est convaincue qu’investir dans l’innovation, la recherche-développement et le capital humain est essentiel pour le développement économique. En 2022, le soutien de la banque de l’UE à ces secteurs dans le monde a atteint 17,93 milliards d’EUR. Sur la période 2018-2022, l’appui du Groupe BEI à ces domaines en Pologne s’est monté à 4,65 milliards d’EUR. Protix constitue un autre bon exemple de ce qu’il est possible de réaliser avec les fonds ciblés de la Commission européenne pour soutenir les entreprises européennes innovantes dans les principaux domaines d’action de l’UE qui stimulent la transition verte européenne.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Le Groupe BEI finance des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Protix est le chef de file de la production d’ingrédients à base d’insectes destinés à l’alimentation saine et durable des animaux de compagnie, des poissons en aquaculture et du bétail ainsi qu’à la fabrication d’engrais organiques. L’entreprise a pour mission de créer des ingrédients à faible empreinte carbone qui résolvent les principaux problèmes de notre système alimentaire actuel. Protix contribue au déploiement d’une chaîne alimentaire circulaire en utilisant les déchets de l’industrie alimentaire comme aliments pour insectes. À leur tour, les insectes sont transformés en nutriments précieux, tels que des protéines et des lipides. Les clients de Protix utilisent ces protéines et lipides comme ingrédients de haute qualité pour l’alimentation des animaux d’élevage et de compagnie. En outre, les flux résiduels des insectes sont utilisés comme engrais organique. De cette façon, les insectes ferment la boucle et permettent de rétablir l’équilibre entre le système alimentaire et la nature. Depuis sa création en 2009, Protix a mis au point une technologie de pointe évolutive, qui permet l’utilisation efficace des ressources et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, notamment la réduction et le recyclage des résidus et des déchets. Protix produit des ingrédients à base d’insectes à l’échelle industrielle dans son usine située aux Pays-Bas depuis 2019. L’entreprise adopte une approche mesurée en matière de croissance, ce qui se traduit par des opérations rentables et d’un bon rapport coût/efficacité. Convaincue par l’importance des partenariats, Protix coopère activement avec des entités avant-gardistes pour libérer tout le potentiel des ingrédients à base d’insectes dans le monde entier.