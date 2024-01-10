Le prêt d’amorçage-investissement de la BEI facilitera la mise au point d’anodes en silicium pour les batteries.

La technologie utilisée permettra de produire des anodes à l’échelle du gigawatt, et d’obtenir ainsi des batteries à haute densité énergétique se rechargeant plus rapidement, tout en améliorant la sécurité.

L’entreprise américaine investit en Europe, un marché dynamique pour les technologies énergétiques de nouvelle génération.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et GDI ont signé un accord relatif à un prêt d’amorçage-investissement (quasi-fonds propres) d’un montant de 20 millions d’EUR pour financer le développement de la technologie des anodes en silicium de nouvelle génération de GDI dans l’optique d’alimenter les véhicules électriques et de réduire la dépendance à l’égard du graphite.

L’accord bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires en faveur des nouvelles technologies d’ici à 2027.

Entreprise américaine, GDI possède une filiale néerlandaise qui prévoit de produire ses anodes en silicium à l’échelle industrielle en Allemagne. Pour que la production monte rapidement en puissance après la phase de développement, l’entreprise a sélectionné un site industriel doté d’une usine de production de revêtement de verre appartenant à AGC Glass Europe, un fournisseur de premier plan des équipementiers automobiles européens. L’usine d’AGC, située à Lauenförde, près de Holzminden, en Basse-Saxe, fournira une expertise en matière de revêtement, des équipements de fabrication avancés et un savoir-faire. L’une des principales sociétés européennes de production de feuilles de cuivre, Schlenk SE, fournira des feuilles de cuivre à l’échelle industrielle.

Cette alliance d’entreprises industrielles européennes expérimentées avec une entreprise technologique en expansion basée aux États-Unis démontre l’attractivité du marché européen pour les entreprises américaines émergentes.

Le prêt de la BEI aidera GDI à développer sa technologie d’anodes 100 % silicium en vue d’une production industrielle à l’échelle du gigawatt. Cette technologie donnera la possibilité de produire des anodes en silicium qui augmentent la densité énergétique des cellules lithium-ion de plus de 30 % par rapport aux anodes en graphite utilisées à l’heure actuelle, ce qui permettra d’améliorer considérablement l’autonomie des véhicules. On s’attend également à ce qu’elle réduise de deux tiers le temps de charge des batteries. Par ailleurs, GDI a vérifié dans le cadre de tests de sécurité menés par des tiers que les cellules lithium-ion à haut rendement énergétique dotées d’une capacité de plusieurs ampères-heures et basées sur la technologie des anodes 100 % silicium peuvent réussir les tests de pénétration des clous. Ces avancées rendront les véhicules électriques plus attrayants pour les consommateurs et contribueront à décarboner le secteur des transports. D’autres applications sont envisagées : les technologies médicales, les drones, les ordinateurs portables, les outils électriques et les équipements de construction.

Au quatrième trimestre de 2023, GDI et AGC ont été les premiers acteurs au monde à faire la démonstration d’une capacité de production pilote à l’échelle du mégawatt d’anodes 100 % silicium à double face utilisant la procédure rouleau à rouleau. Une fois ce projet terminé, GDI mettra en place une installation de démonstration pour produire, pour la première fois en Europe et potentiellement dans le monde, des anodes 100 % silicium à l’échelle du gigawatt.

Le concours de la BEI prend la forme d’un prêt d’amorçage-investissement, assorti d’une garantie au titre du volet « Innovation thématique » d’InvestEU, qui soutient la réalisation de l’objectif stratégique de l’UE consistant à décarboner l’industrie. Les prêts d’amorçage-investissement de la BEI sont une forme de financement qui répond aux besoins des entreprises innovantes à croissance rapide. Étant moins onéreux que les apports de fonds propres et sans effet de dilution sur le capital détenu par le ou les fondateurs, ils viennent compléter le montage financier lorsqu’aucun prêt commercial ne peut être obtenu.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations de financement de la BEI en Allemagne : « Pour que la transition écologique fonctionne dans le secteur des transports, il est essentiel de mettre au point une technologie de batteries plus efficace pour tous les types de véhicules. À la BEI, nous sommes heureux de soutenir la technologie innovante de GDI, qui aide l’industrie à remplacer le graphite, une matière première critique, par du silicium, un matériau disponible partout dans le monde. »

Rob Anstey, fondateur et PDG de GDI : « Des discussions approfondies avec la BEI et un audit préalable mené par cette dernière ont abouti à un partenariat qui débouchera sur la première usine géante de fabrication d’anodes 100 % silicium en Europe. Ces anodes peuvent être intégrées directement dans les usines de fabrication de cellules lithium-ion. Les usines qui adoptent ces anodes fabriqueront des batteries possédant une densité énergétique accrue (> 30 %), des capacités de charge plus rapides d’une durée de 15 minutes (des centaines de fois de suite) et une sécurité renforcée (vérifiée au moyen de tests réalisés par des tiers) par rapport à celles contenant des anodes en graphite. En partenariat avec la BEI, Schlenk SE et AGC, nous serons l’une des rares entreprises à réussir à porter la technologie lithium-ion de nouvelle génération à l’échelle industrielle. »

Informations générales

La BEI accorde la priorité aux domaines suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, PME, infrastructures et cohésion. Elle collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme InvestEU sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Graphenix Development Inc (GDI), dont le siège est à New York, possède, pour l’Europe, un centre de R-D et une usine de production pilote situés à Eindhoven, aux Pays-Bas. Sa première installation de production à l’échelle du mégawatt utilisant la procédure rouleau à rouleau est actuellement en phase de démonstration à Lauenförde, en Allemagne. GDI a passé la dernière décennie à mener des travaux de R-D sur des matériaux et des technologies de stockage d’énergie de nouvelle génération capables de révolutionner le secteur. GDI est soutenue par des capital-risqueurs de premier plan, des experts sectoriels, des États, EIT InnoEnergy et des investisseurs stratégiques.