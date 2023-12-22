© Unsplash

Financement pour soutenir la réserve de projets de recherche-développement de plusieurs candidats-médicaments.

Le projet bénéficie d’un appui au titre du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

La réserve de projets de R-D de la société danoise comprend des candidats médicaments destinés à traiter l’obésité, les maladies rares et l’inflammation chronique.

La société danoise de biotechnologie Zealand Pharma A/S a signé un contrat de financement de 90 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement (BEI), l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne (UE) dont les actionnaires sont les États membres de l’UE. Zealand Pharma, qui centre ses activités sur la recherche-développement dans le domaine des médicaments innovants à base de peptides, utilisera les fonds de la BEI pour faire progresser sa réserve de projets de recherche-développement portant sur différents candidats médicaments en phase clinique qui sont destinés à traiter l’obésité, les maladies rares et l’inflammation chronique.

Ce financement de la BEI est possible grâce au soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui des priorités stratégiques de l’UE au cours de la période 2021-2027.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « La BEI s’est engagée à soutenir l’innovation européenne chaque fois qu’elle le peut ». « Les efforts d’innovation de Zealand Pharma peuvent être très bénéfiques pour les personnes souffrant de pathologies qui font l’objet des travaux de recherche-développement de l’entreprise ; notre soutien s’inscrit donc également dans le cadre de notre mission qui vise à améliorer la vie des citoyens.»

Paolo Gentiloni, commissaire européen chargé de l’économie : « Les activités de R-D et le développement de médicaments innovants nécessitent un niveau d’investissement substantiel et constant. Il est formidable de constater que le programme InvestEU contribue de manière significative à cet effort, contribuant à faire en sorte que l’Europe reste un chef de file dans la recherche-développement de nouvelles solutions dans le domaine médical, tout en se concentrant sur les besoins médicaux non satisfaits des patients.»

Henriette Wennicke, directrice financière de Zealand Pharma : « Nous sommes très heureux que la BEI valide les investissements que nous déployons à l’appui de notre réserve de projets en leur apportant son soutien. « Le prêt de la BEI renforcera encore l’assise financière de Zealand Pharma, ce qui nous permettra d’investir dans nos actifs différenciés dans le domaine du traitement de l’obésité tout en nous positionnant mieux pour nous assurer des partenariats commerciaux relatifs à nos produits liés aux maladies rares ».

La BEI s’est engagée à aider les entreprises innovantes à maintenir leur empreinte européenne et à renforcer leur compétitivité. Les candidats médicaments de Zealand ciblent les domaines dans lesquels il existe des besoins non satisfaits, y compris le traitement de l’obésité, de maladies rares et de l’inflammation chronique, ce qui signifie que soutenir la recherche-développement peut en fin de compte permettre d’améliorer les soins médicaux dans l’Union européenne tout entière et au-delà.

Informations générales

Pour la seule année 2022, la BEI a mis plus de 800 millions d’EUR de financements à la disposition de projets au Danemark, y compris dans les secteurs de la recherche médicale et de la transition énergétique.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. La totalité de la garantie budgétaire servira à soutenir des projets de partenaires chargés de leur mise en œuvre ; elle permettra d’augmenter leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Zealand Pharma A/S (Nasdaq : ZEAL), ou Zealand, est une société de biotechnologie axée sur la recherche-développement dans le domaine des médicaments peptidiques. Plus de dix candidats médicaments mis au point par Zealand sont parvenus à la phase clinique, dont deux ont atteint la commercialisation et trois candidats sont en phase de développement avancé. L’entreprise a établi des partenariats de développement avec plusieurs entreprises pharmaceutiques de premier plan ainsi que des partenariats commerciaux pour ses produits mis sur le marché.

Fondée en 1998, Zealand Pharma a son siège social à Copenhague, au Danemark. Elle dispose également d’une équipe aux États-Unis.