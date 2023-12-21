© UntitledImages/ Getty Images

Dans le cadre de leur initiative au titre de la stratégie « Global Gateway » de l’UE, BEI Monde et Moza Banco mettront des financements à la disposition des PME du Mozambique, en mettant l’accent sur celles détenues ou dirigées par des femmes.

Les femmes étant moins susceptibles d’avoir accès à des financements adéquats pour leur entreprise, la facilité de crédit BEI-Moza Banco remédiera à ce déficit de financement.

Le projet appuiera la croissance économique, la prospérité et l’égalité entre les sexes.

Les entrepreneuses du Mozambique accèderont plus facilement à des financements grâce à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) de 10 millions d’EUR signé aujourd’hui. Ce financement permettra la mise en place, par Moza Banco, d’une nouvelle ligne de crédit de 20 millions d’EUR ciblant les petites et moyennes entreprises (PME) du pays.

Cette ligne de crédit mettra à disposition des prêts à des conditions avantageuses, en mettant l’accent sur des entreprises détenues ou dirigées par des femmes, employant un nombre important de femmes ou proposant des services spécifiquement à ces dernières. Ce financement sera disponible dans plusieurs secteurs, dont l’industrie manufacturière, les transports, l’agriculture, la santé et les services.

Le continent africain compte l’un des pourcentages d’entrepreneuses les plus élevés au monde. Plus des trois quarts des personnes qui travaillent au Mozambique tirent leurs moyens de subsistance d’une petite ou moyenne entreprise, et deux tiers d’entre elles sont des femmes.

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de la diversité et de l’inclusion ainsi que des opérations dans les pays africains : « L’autonomisation économique des femmes est essentielle au développement d’un pays. En investissant dans de petites entreprises dirigées par des femmes au Mozambique, la BEI les aide à accéder aux possibilités économiques, à trouver des moyens de subsistance et à gagner leur indépendance financière. En soutenant ces entreprises, on investit non seulement dans ces femmes, mais aussi dans l’éducation et la santé de leur famille, ainsi que dans l’emploi. La prospérité des femmes profite à la société et à l’économie dans leur ensemble. »

Manuel Soares, directeur général de Moza Banco : « Moza Banco croit fermement à la puissance transformatrice du financement de projets qui renforcent le rôle des femmes dans la société, reconnaissant que non seulement cela permet de stimuler le développement économique, mais également de favoriser l’indépendance financière de cet important groupe social. Au Mozambique, tout comme sur l’ensemble du continent africain, les femmes affichent leur volonté grandissante d’occuper des postes de pouvoir et de prendre en main leur parcours de vie. Nous avons la volonté ferme de catalyser le potentiel de ces femmes en facilitant l’accès aux ressources et aux possibilités qui élèvent la position des femmes mozambicaines dans l’économie, tout en favorisant la construction d’une société plus inclusive et plus équitable. »

Antonino Maggiore, ambassadeur de l’Union européenne au Mozambique : « La stratégie Global Gateway au Mozambique vise à stimuler les investissements publics et privés afin de créer une croissance durable et des emplois pour la population croissante des jeunes du pays. En conséquence, l’une de ses priorités est de veiller à ce que les PME, en particulier celles dirigées par des femmes, aient davantage accès au financement. L’Union européenne place de grands espoirs dans cette facilité de financement qui devrait permettre d’exploiter pleinement le potentiel du secteur privé au Mozambique. »

Les petites entreprises sont un moteur clé de la croissance économique et du développement, apportant des biens, des services, des emplois et des revenus à la communauté locale. Pour prospérer, notamment face aux pressions climatiques et à une économie mondiale inhospitalière, elles ont besoin d’un financement approprié. Cependant, les statistiques montrent que, à l’échelle mondiale, les femmes sont moins susceptibles d’avoir accès aux financements dont elles ont besoin. La facilité de crédit BEI-Moza Banco remédiera à ce déficit de financement au moyen d’outils et de produits financiers ciblant les besoins des entrepreneuses.

Informations générales

La BEI investit dans des projets au Mozambique depuis 1987.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle a pour ambition de soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027, soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. BEI Monde œuvre pour un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde

La BEI s’est engagée à appuyer l’autonomisation économique des femmes par l’intermédiaire de ses projets dans le monde entier et elle a été la première banque multilatérale de développement à souscrire aux critères du Défi 2X en 2019. Lancée en juin 2018 lors du sommet du G7, l’initiative multilatérale du Défi 2X a l’ambitieux objectif de déployer et de mobiliser des volumes de capitaux inégalés à l’appui de projets qui donnent des moyens d’action aux femmes en tant qu’entrepreneuses, dirigeantes, salariées et consommatrices de produits et services qui renforcent leur participation à l’économie.

Afin de renforcer l’incidence de ses activités sur les femmes et les filles, la BEI a adopté une Stratégie en matière d’égalité hommes-femmes et d’autonomisation économique des femmes et un Plan d’action en matière d’égalité hommes-femmes avec pour objectif d’intégrer l’égalité entre les sexes et l’autonomisation économique des femmes dans son modèle économique et de l’appliquer à ses activités de prêt, de panachage et de conseil, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne.

Plus d’informations sur les initiatives de la BEI en matière d’égalité hommes-femmes

À propos de Global Gateway

Global Gateway est la stratégie européenne qui vise à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de recherche dans le monde entier. Dans le cadre de l’approche « Équipe Europe », Global Gateway réunit l’UE, ses États membres et leurs institutions financières et de développement afin de mobiliser le secteur privé pour multiplier les investissements en vue d’induire un impact en profondeur. Cette stratégie vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements. Global Gateway est pleinement alignée sur le Programme 2030 des Nations unies, sur les objectifs de développement durable et sur l’accord de Paris.