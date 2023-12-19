© Shutterstock

Dans le cadre de l’initiative Global Gateway, l’Union européenne a annoncé un train de mesures d’aide financière et technique de 560 millions d’EUR pour ce projet ferroviaire majeur en Macédoine du Nord.

Les fonds serviront à la construction d’une ligne ferroviaire de 24 km et à l’électrification de 88 km de voie ferrée le long du corridor VIII.

Sous l’égide de l’Équipe Europe, le projet améliorera la connectivité au sein de la région et de l’Union européenne, avec à la clé un développement économique accéléré.

De concert avec les autorités de Macédoine du Nord, l’Union européenne (UE), y compris sa banque – la Banque européenne d’investissement (BEI) –, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont annoncé un accord financier de 560 millions d’EUR sous l’égide de l’Équipe Europe pour soutenir la troisième phase du tronçon oriental du réseau ferroviaire du corridor VIII. Les fonds mis à disposition dans le cadre de l’initiative Global Gateway appuieront la construction d’un tronçon de 24 km de ligne ferroviaire entre Kriva Palanka et la frontière avec la Bulgarie, et l’électrification de 88 km de voie ferrée entre Kumanovo et la frontière. Sa construction terminée, la nouvelle ligne ferroviaire permettra le transport d’environ 500 000 tonnes de fret et d’un demi-million de voyageurs par an, contribuant ainsi à améliorer la connectivité et à promouvoir la résilience climatique et le développement socio-économique de la Macédoine du Nord et de la région.

Pour cet axe ferroviaire majeur, l’enveloppe de financement de l’Équipe Europe comprend un prêt de 175 millions d’EUR de BEI Monde (la branche de la BEI pour les activités menées en dehors de l’Union européenne), un prêt de 175 millions d’EUR de la BERD, une subvention de l’UE de 150 millions d’EUR au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux et une subvention de 60 millions d’EUR au maximum au titre de l’instrument d’aide de préadhésion. Le projet continuera de bénéficier de l’assistance technique de l’UE et de la BEI, y compris par l’intermédiaire du programme Jaspers, pour la préparation, l’appel d’offres et la mise en œuvre.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé des opérations en Macédoine du Nord : « Nous sommes fiers d’intervenir en tant qu’institution financière de premier plan à l’appui de cette opération qui est assortie de la plus importante subvention jamais accordée par l’UE en Macédoine du Nord au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Il s’agit là d’un bel exemple de l’éventail du soutien financier et technique offert par la Banque. L’importante enveloppe financière prévue pour ce projet est la preuve que, grâce à un solide engagement et à des partenariats dans le cadre de l’approche de l’Équipe Europe, nous pouvons faire avancer des projets d’infrastructure essentiels qui procurent des bénéfices tangibles aux citoyennes et citoyens et aux économies de la région. La nouvelle ligne de chemin de fer accélérera les réformes du pays dans le secteur ferroviaire, facilitera l’intégration régionale plus large et permettra à la Macédoine du Nord de bénéficier davantage des initiatives à venir de la Commission européenne, telles que le nouveau plan pour la croissance. Enfin, elle contribuera à un système de transport plus durable sur le plan environnemental en Macédoine du Nord, du fait qu’elle favorisera un transfert progressif de la route au rail dans le droit fil des ambitions climatiques de l’Union européenne et du pays. »

Fatmir Besimi, ministre des finances, a exprimé sa gratitude à l’Union européenne, à la BEI et à la BERD pour leur vaste soutien, qui permettra de mener à bien ce projet décennal.

Fatmir Besimi, ministre des finances : « Incontestablement, les fonds de la BEI et de la BERD que les autorités ont mis à disposition – ainsi que la subvention de l’Union européenne – sont d’une importance cruciale pour mener à bien ce projet lancé il y a de nombreuses années. Sa mise en œuvre permettra de moderniser l’infrastructure ferroviaire, d’améliorer les conditions de travail pour les entreprises, de faciliter le transport de marchandises et de voyageurs et de promouvoir le développement. Ce projet fait partie du cycle d’investissements à mettre en œuvre pour la prochaine période par le secteur public et constitue également un moteur de la croissance économique. »

Dans le cadre du réseau transeuropéen de transport stratégique, le nouveau tronçon ferroviaire du corridor VIII assurera une liaison fluide entre Sofia et Skopje. Il permettra de réduire les coûts d’exploitation des véhicules, les embouteillages et la pollution, et améliorera la sécurité. Aussi le réseau ferroviaire régional sera-t-il plus attrayant et plus compétitif pour le fret et le transport de voyageurs à plus longue distance.

Jürgen Rigterink, premier vice-président de la BERD : « Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec la BEI et l’UE sur un important projet d’infrastructure ferroviaire dans la région. Il s’agit là de la phase finale du tronçon oriental du corridor ferroviaire VIII, un maillon crucial du réseau central RTE-T. Ce tronçon reliera deux portions en cours de construction financées par la BERD. Sa construction terminée, il facilitera efficacement la circulation des personnes et des biens et raccourcira les trajets en train entre la mer Noire et la Turquie d’environ 200 km. Le projet vise à rationaliser le trafic, à améliorer la sécurité et à assurer la fiabilité tant pour le transport de voyageurs que pour le fret, stimulant la croissance des entreprises et les possibilités de développement le long de la ligne de chemin de fer et à proximité des gares. En outre, il contribuera à améliorer les conditions d’environnement dans les communautés, les zones d’habitat et les régions environnantes. »

David Geer, chef de délégation en République de Macédoine du Nord : « L’Union européenne aide la Macédoine du Nord à mettre en place un réseau ferroviaire fonctionnel et moderne, qui améliorera la connectivité et la qualité de vie tout en accroissant les possibilités de développement économique pour les citoyennes et les citoyens. L’intégration des chemins de fer dans le réseau de transport du pays est l’une des priorités de l’UE de sorte à garantir la circulation des personnes et le fret par des moyens efficaces, intelligents sur le plan de l’énergie et respectueux du climat sur tout le continent européen. »

Ces dix dernières années, la BEI a soutenu le secteur ferroviaire à l’échelle mondiale en investissant plus de 39 milliards d’EUR, contribuant à la construction ou à la modernisation de près de 2 000 km de voies ferrées et de centaines de gares. Dans les Balkans occidentaux, BEI Monde est l’un des principaux bailleurs de fonds pour les axes ferroviaires stratégiques et fournit une assistance technique et des services de conseil. À ce jour, la Banque a investi plus de 1,6 milliard d’EUR dans le secteur ferroviaire, à l’appui de la coopération régionale et de la connectivité.

La BERD est le partenaire stratégique clé des pays des Balkans occidentaux et soutient leurs efforts pour reconstruire les chemins de fer et promouvoir le transfert de la route vers ce mode de transport plus écologique. La Banque met à disposition des fonds et un soutien stratégique global visant à améliorer la gouvernance et la gestion des compagnies ferroviaires nationales. À ce jour, elle a prêté plus de 1,6 milliard d’EUR aux pays des Balkans occidentaux pour financer des investissements dans le secteur ferroviaire.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Macédoine du Nord

La BEI intervient sur le territoire de la Macédoine du Nord depuis la création du pays en 1991, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés, des autorités locales et des petites entreprises. Elle y a investi 1,3 milliard d’EUR à l’appui des petites entreprises et de projets dans les secteurs des transports, de l’énergie et des infrastructures de services collectifs. Elle met ses compétences techniques et financières à la disposition de ses partenaires locaux grâce à des conseils et une assistance technique sur mesure. Pour de plus amples informations concernant les projets que la BEI soutient en Macédoine du Nord, consultez la page suivante : La Macédoine du Nord et la BEI.

À propos de l’activité de la BERD en Macédoine du Nord

La BERD intervient en Macédoine du Nord depuis 1993. À ce jour, elle a investi plus de 2,6 milliards d’EUR à l’appui de 181 projets dans différents secteurs de l’économie, dont 200 millions d’EUR pour la modernisation du réseau ferroviaire et la participation au financement des corridors VIII et X. Les priorités de la BERD en Macédoine du Nord sont l’accroissement de la compétitivité des entreprises privées et publiques, le renforcement de l’intégration régionale et le soutien à la transition vers une économie verte. Pour plus d’informations, consultez la page suivante : La BERD en Macédoine du Nord.