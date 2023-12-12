© WIRO

Le bailleur communal WIRO construit 561 logements locatifs.

La BEI met 100 millions d’EUR à disposition pour le financement de logements intermédiaires à haute efficacité énergétique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 100 millions d’EUR au bailleur communal WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH. Elle soutient ainsi un programme de construction actuellement mis en œuvre par WIRO à Rostock, portant sur des logements intermédiaires respectueux du climat, conformes aux normes d’efficacité énergétique élevées de l’UE et répondant au moins à la norme allemande KfW 55.

Les deux grands projets de construction de Möllner Straße et Thierfelder Straße, la troisième tranche de travaux de Kuphalstraße et le nouvel immeuble d’habitation au 23a de la Warnowallee représentent 561 nouveaux logements, dont 118 logements sociaux.

Propriétaire de quelque 35 000 logements, WIRO est le seul organisme de logement municipal de Rostock et la plus grande entreprise de ce type dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. À Rostock, près d’un habitant sur trois occupe un logement appartenant à WIRO. L’organisme a pour mission principale de garantir l’accès à un logement socialement responsable pour de larges catégories de la population. Grâce aux projets de construction cofinancés par la BEI, de nouveaux espaces d’habitation modernes sont mis à disposition.

Avec ses 211 000 habitants et son port sur la mer Baltique, Rostock est la plus grande ville du Mecklembourg-Poméranie occidentale. Après la réunification de l’Allemagne, elle avait dans un premier temps perdu beaucoup d’habitants. Mais la tendance s’est inversée au cours de la dernière décennie, et la demande de logements a augmenté sous l’effet de l’accroissement de la population. Comme dans de nombreuses zones urbaines d’Allemagne, les loyers ont augmenté ces dernières années. En tant que bailleur communal, WIRO lutte contre cette tendance et applique un loyer hors charges net moyen de 6,23 EUR au mètre carré et, pour les nouveaux contrats de location de logements existants, un loyer moyen de 6,65 EUR au mètre carré (situation au 31 décembre 2022).

Les nouveaux projets de construction à forte efficacité énergétique appuient la réalisation des objectifs de l’UE en matière d’action en faveur du climat et de durabilité environnementale. Ils contribuent à réduire les émissions de CO 2 des bâtiments et soutiennent Rostock sur la voie de la neutralité climatique. Ils favorisent en outre l’intégration sociale, y compris par des mesures d’accessibilité, et offrent aux personnes à revenu faible et intermédiaire davantage de possibilités de se loger dans la ville.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de financement en Allemagne : « En collaboration avec WIRO, nous montrons que les logements locatifs neufs économes en énergie ne sont pas nécessairement coûteux. Le projet contribue à faire en sorte que cette ville dynamique poursuive sa croissance. »

Ralf Zimlich, président du directoire de WIRO : « Ces 100 millions d’EUR constituent un pilier important du financement global du programme, à côté des ressources de l’État fédéral et du Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, ainsi que des fonds propres et des crédits de nos banques attitrées. Nous sommes ravis de collaborer avec la Banque européenne d’investissement. Que WIRO ait pu bénéficier d’un financement sur projet de cette ampleur auprès de la BEI dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale est pour nous également une reconnaissance de notre solide engagement. »

Informations générales

La BEI a pour priorités le climat et l’environnement, le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, les infrastructures et la cohésion. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions de l’UE afin de promouvoir l’intégration européenne, de poursuivre le développement de l’UE et de contribuer à la réalisation de ses objectifs dans plus de 140 pays du monde entier.

WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH compte parmi les entreprises de logement les plus grandes et les plus performantes du nord de l’Allemagne. Elle possède quelque 35 000 logements et unités commerciales et emploie plus de 650 collaborateurs au total. Environ un tiers des habitants de Rostock sont locataires du parc de logements de WIRO, réparti dans l’ensemble des quartiers de la ville hanséatique. Un service optimal, des espaces de vie modernes loués à des prix équitables et une forte orientation client constituent la base de la responsabilité économique et sociale qui incombe à WIRO dans son rôle de bailleur communal.