BEI Monde vient de signer un accord avec Banca Intesa Beograd d’un montant de 100 millions d’EUR pour appuyer le développement du secteur privé et les investissements durables en Serbie

Les fonds soutiendront le financement d’investissements clés entrepris par les PME et les entreprises de taille intermédiaire locales, notamment celles qui contribuent à l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale.

En sa qualité de banque de l’Union européenne, la BEI a alloué à ce jour près de 3 milliards d’EUR aux PME de Serbie pour soutenir l’emploi et la croissance des petites entreprises.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement (BEI) spécialisée dans les opérations en dehors de l’Union européenne, et Banca Intesa Beograd, membre du groupe bancaire international Intesa Sanpaolo, ont signé une ligne de crédit de 100 millions d’EUR visant à améliorer l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) de Serbie et à soutenir des projets verts portés par le secteur privé. Mis à disposition à des conditions favorables, y compris des échéances plus longues, les fonds permettront aux entreprises de répondre à leurs besoins de liquidités et d’investissement dans un contexte où elles ont dû faire face à des défis répétés, tout en augmentant leur capacité à créer des emplois, à se développer et à décarboner leurs activités. Dans l’ensemble, cette ligne de crédit renforcera la résilience de l’économie serbe, en accroîtra la compétitivité et protégera l’emploi.

Une partie de la ligne de crédit sera spécifiquement consacrée au soutien à des investissements verts des entreprises serbes, tels que les projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique. En finançant les investissements qui contribuent à la réduction des gaz à effet de serre, les fonds favoriseront la transition écologique et la croissance à l’épreuve des changements climatiques.

Kyriacos Kakouris, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque en Serbie : « Selon des données récentes, environ un cinquième des PME éprouve des difficultés à obtenir des crédits dans les Balkans occidentaux. En plus de fournir des financements à des conditions abordables, nous soutenons également les investissements dans la mobilité plus propre et les énergies renouvelables. De cette manière, nous appuyons les principales initiatives de la Commission européenne en faveur des Balkans occidentaux, telles que le plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux et le programme en matière d’environnement pour les Balkans occidentaux, de même que les priorités nationales serbes. »

Grâce à la coopération fructueuse établie de longue date entre la BEI et Banca Intesa Belgrade, plus de 220 millions d’EUR ont pu être alloués à ce jour à plus de 350 entreprises de Serbie.

Darko Popović, PDG et président du directoire de Banca Intesa Beograd : « En poursuivant notre coopération de longue date avec la BEI visant à appuyer le développement économique de la Serbie par l’accès à des financements à des conditions favorables, nous avons également renforcé notre capacité à soutenir davantage la croissance économique tout en mettant l’accent sur les PME en tant que pilier essentiel de l’économie nationale. La ligne de crédit nous permettra de fournir des fonds à long terme pour les investissements et les besoins de liquidités, mais aussi des prêts visant à financer des projets verts dans ce segment stratégiquement important de l’économie, contribuant à sa vitalité et à sa compétitivité, ainsi qu’à une croissance globale durable. »

En sa qualité de banque de l’Union européenne, la BEI a alloué à ce jour, sous forme de prêts intermédiés, près de 3 milliards d’EUR aux PME de Serbie pour promouvoir l’emploi et la croissance des entreprises locales.

Emanuele Giaufret, chef de la délégation de l’UE en République de Serbie : « Les PME sont l’épine dorsale de l’économie et la contribution de la BEI visant à permettre l’octroi de nouveaux crédits complète bien les activités que mène l’UE au moyen de ses subventions. Au cours de l’année écoulée, 716 entreprises serbes ont reçu gratuitement une aide financière de l’UE. Ces entreprises ont largement bénéficié du programme de la délégation de l’UE en Serbie destiné à aider les PME à se fournir en équipements), dont le budget total est de 27 millions d’EUR. Depuis 2001, le soutien de l’Union européenne à l’innovation et à la compétitivité en Serbie, y compris les PME, s’élève à plus de 250 millions d’EUR. Je suis heureux que nos collègues de la BEI puissent fournir des fonds supplémentaires au secteur grâce à cette ligne de crédit. »

Informations générales

À propos de BEI Monde

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. Elle vise à favoriser des partenariats forts et ciblés avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de Banca Intesa Beograd

Banca Intesa Beograd, membre du groupe bancaire international Intesa Sanpaolo, est à l’avant-garde du marché serbe depuis plus de 15 ans. Présente à la fois physiquement et en ligne, elle propose dans le cadre de cette combinaison unique une offre complète de solutions financières modernes, une expérience client de premier ordre et un service de qualité supérieure ; grâce à ces atouts, la banque compte 1,4 million de clients dans les secteurs de la banque d’entreprise et de la banque de détail. Sa clientèle ainsi que les nombreux prix internationaux décernés par des magazines financiers renommés, The Banker, Euromoney et Global Finance, qui l’ont élue meilleure banque de Serbie, témoignent de son succès commercial. Reconnaissant son rôle dans le soutien à la transition écologique et la promotion d’une croissance inclusive, Banca Intesa intègre les principes ESG dans ses processus commerciaux, ses politiques et ses produits, contribuant ainsi à la résolution de problématiques sociales et environnementales, ainsi qu’au renforcement de la durabilité et de la résilience de son propre modèle d’entreprise.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés et à l’appui des PME, de l’industrie, des services et des collectivités locales. Depuis le début de ses activités dans le pays, elle a permis de mobiliser plus de 7,2 milliards d’EUR d’investissements dans les PME et la revitalisation des infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, elle y a financé des projets pour un total de plus de 11 milliards d’EUR.