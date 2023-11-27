Werner Hoyer, président de la BEI, conduit une délégation à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Zelensky, le Premier ministre Shmyhal et de hauts fonctionnaires.

Un nouvel ensemble de projets de relance est annoncé en faveur du pays déchiré par la guerre et le pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale est officiellement inauguré.

La BEI renforce son engagement envers l’Ukraine et l’UE prévoit de maintenir un soutien de haut niveau au Fonds « EU for Ukraine » et à la facilité pour l’Ukraine de l’Union européenne.

Aujourd’hui, Werner Hoyer, président de la BEI, et Teresa Czerwińska, vice-présidente, se rendent à Kiev pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky, le Premier ministre Denys Shmyhal et d’autres hauts fonctionnaires, ainsi que pour inaugurer le pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale, en présence de l’ambassadrice de l’UE en Ukraine, Katarína Mathernová, et aux côtés de représentants des ministères ukrainiens de la restauration et des finances. Cette visite illustre l’engagement sans relâche de la BEI à travailler en étroite collaboration avec l’Ukraine, y compris dans le cadre d’une série de nouvelles initiatives pour la reprise et la résilience qui seront financées au titre du Fonds « EU for Ukraine » de la BEI. Elles visent à répondre aux besoins d’infrastructures les plus urgents de l’Ukraine et à soutenir l’économie du pays.

Parmi ces initiatives figurent deux prêts d’un montant total de 450 millions d’EUR, récemment approuvés par le Conseil d’administration de la BEI. Ces initiatives sont en cours de discussion avec le ministère ukrainien des finances et le ministère du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures. Le Fonds « EU for Ukraine », qui fait partie de l’initiative « EU for Ukraine (EU4U) » de la BEI, soutient le programme de relance et de reconstruction de l’Ukraine. Il bénéficie de contributions des États membres et de garanties de la Commission européenne, pour un montant total de 500 millions d’EUR à ce jour.

Cette visite marque également l’inauguration du pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale, basé à Kiev. Ce pôle est conçu pour fournir un soutien renforcé à l’Ukraine et à l’Europe orientale, en alignant ses activités sur celle des représentations de la BEI en Moldavie et dans le Caucase du Sud (à Tbilissi, Géorgie) et en coopération étroite avec elles. Davantage de ressources et d’expertise étant présentes sur le terrain, à une plus grande proximité des partenaires de la Banque, le pôle régional jouera un rôle déterminant dans le soutien aux efforts de redressement et de reconstruction. Cette croissance s’appuie sur la présence de la BEI depuis 16 ans en Ukraine, où elle gère un portefeuille de projets d’une valeur de 7,3 milliards d’EUR, axé principalement sur les transports, l’énergie et les infrastructures municipales.

Werner Hoyer, président de la BEI : « Nous représentons la banque de l’UE, et notre visite en Ukraine témoigne de notre soutien indéfectible, en particulier face aux attaques et aux atrocités persistantes infligées par la Russie. Depuis le tout début de l’invasion de la Russie, nous avons œuvré avec les autorités ukrainiennes pour soutenir des projets de reconstruction, à l’appui de l’impressionnante résilience du pays. L’implantation à Kiev de notre pôle régional pour l’Europe orientale souligne notre engagement accru à accompagner l’Ukraine sur sa trajectoire européenne. L’Ukraine fait partie intégrante de la famille de l’UE et la BEI est un élément clé du soutien à long terme de l’Union européenne. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, chargée de superviser les opérations de la banque de l’UE en Ukraine : « La BEI a considérablement renforcé son engagement en Ukraine depuis le début de la guerre menée par la Russie, en fournissant 1,7 milliard d’EUR d’aide d’urgence, avec le soutien de la Commission européenne. Notre initiative “EU for Ukraine” finance des réparations d’urgence et la reconstruction d’infrastructures vitales, ce qui atténue les difficultés que rencontrent les citoyens. Nous travaillons avec le président Zelensky, le Premier ministre Shmyhal et tous nos partenaires ukrainiens sur les moyens de renforcer encore notre efficacité dans ces domaines critiques ».

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « L’ouverture du pôle régional de la BEI pour l’Europe orientale à Kiev est une excellente nouvelle, et nous sommes heureux de l’accueillir au sein des locaux de la délégation de l’UE en Ukraine. C’est un signe important de notre soutien coordonné et ferme à l’Ukraine face à l’agression à grande échelle de la Russie et en vue de la reconstruction du pays. La BEI est un acteur clé du soutien de l’Union européenne à l’Ukraine. En incarnant la devise “Ensemble, nous sommes l’Europe”, nous continuerons à travailler main dans la main avec la banque de l’UE pour promouvoir des projets dans la région, favoriser le renforcement des liens économiques et politiques au sein du Partenariat oriental et veiller à ce que nos efforts soient efficaces. »

Informations générales

Depuis le début de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en 2022, la BEI a apporté une aide immédiate à l’Ukraine en décaissant 1,7 milliard d’EUR pour contribuer à financer les réparations d’urgence des infrastructures ravagées du pays. La banque de l’UE a également mis à disposition une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR pour soutenir l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les pays de l’UE. Dans le cadre de l’initiative « EU for Ukraine » et de son Fonds, la Banque reste déterminée à intensifier ses activités en Ukraine, conformément au mandat confié par les dirigeants de l’UE et en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.