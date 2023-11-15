© Neomind

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé, lors de sa réunion de novembre, 3,3 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets liés aux transports.

Il a également décidé d’octroyer 3,1 milliards d’EUR pour les investissements et l’innovation des entreprises, 2 milliards d’EUR pour l’énergie et l’eau, et 550 millions d’EUR pour l’aménagement urbain.

Il a en outre approuvé un financement de 450 millions d’EUR à l’appui de la reconstruction en Ukraine.

Il a également avalisé l’état des lieux des avancées réalisées dans la concrétisation de l’engagement à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements verts d’ici 2030, pris dans la Feuille de route de la banque du climat.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux financements pour un montant total de 9,3 milliards d’EUR. Ils iront soutenir les transports durables, des activités de recherche-développement de grandes entreprises, des investissements d’entreprises visant à générer de l’impact, ou encore des infrastructures hydriques et urbaines en Europe et dans le monde.

Une partie du montant approuvé servira à financer, par l’intermédiaire du fonds EU for Ukraine, la reconstruction d’écoles, d’hôpitaux, de ponts et d’infrastructures hydriques en Ukraine.

« Nous avons approuvé ce jour des financements importants qui renforceront la compétitivité de l’Europe. En outre, notre nouveau soutien à l’Ukraine contribuera à la reconstruction des infrastructures détruites du pays et aidera à atténuer les épreuves que les Ukrainiens endurent depuis l’invasion russe », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. « Et tandis que dans deux semaines, des dirigeants du monde entier se réuniront à Dubaï pour la COP 28, la BEI a confirmé l’avancée réalisée dans son objectif consistant à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour le climat d’ici la fin de la décennie et a elle a décidé de soutenir de nouveaux investissements pour permettre aux entreprises et aux ménages de réduire la consommation d’énergie et d’accroître l’utilisation des énergies renouvelables. »

Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé l’examen à mi-parcours de la Feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat. Cet examen dresse un état des lieux des avancées réalisées par le Groupe BEI dans la concrétisation des grands objectifs de sa Feuille de route inédite, tout en tenant compte de l’évolution de la réglementation et du marché. La Feuille de route de la banque du climat pour la période 2021-2025 a été adoptée en 2020 afin de concrétiser sur le plan opérationnel l’ambition du Groupe BEI en tant que banque européenne du climat et d’accroître son soutien au pacte vert pour l’Europe et à une transition juste vers un développement à faible intensité de carbone, résilient face aux changements climatiques et durable sur le plan environnemental à l’échelle mondiale.

La Feuille de route engage le Groupe BEI à soutenir 1 000 milliards d’EUR d’investissements verts d’ici 2030 et à aligner toutes ses opérations sur l’accord de Paris sur le climat. Elle impose en outre à la BEI de consacrer au moins 50 % de ses financements annuels à l’action en faveur du climat et à la durabilité environnementale d’ici 2025 et au-delà. L’examen à mi-parcours confirme que le Groupe BEI est en bonne voie pour atteindre tous ces objectifs. Le volume de financement de la BEI à l’appui de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale a atteint 58 % du volume total des financements en 2022.

Depuis l’adoption de la Feuille de route, le Groupe BEI est intervenu en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et à la crise énergétique qui en a résulté en renforçant son engagement à l’appui de la transition énergétique verte. En juillet 2023, le Groupe BEI a relevé de 50 % son dispositif de soutien au plan REPowerEU, initialement approuvé en octobre 2022 (de 30 milliards d’EUR à 45 milliards d’EUR). L’objectif est de soutenir 150 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2027 pour accélérer la transition énergétique verte en Europe, renforcer la sécurité énergétique et stimuler les technologies innovantes, y compris dans la fabrication de pointe et les matières premières critiques nécessaires à l’économie neutre en carbone.

Amélioration des transports durables

L’octroi de 3,3 milliards d’EUR pour de nouveaux investissements dans les transports a également été approuvé. Les projets soutenus concerneront l’agrandissement de la gare d’Atocha à Madrid, y compris la réalisation d’une nouvelle gare souterraine traversante et l’acquisition de nouveaux matériels roulants pour le réseau de métro de la capitale espagnole, ainsi qu’un nouveau tunnel routier et ferroviaire qui permettra de fluidifier le trafic.

La BEI a en outre décidé de financer de nouveaux trains pour le réseau ferroviaire régional de Cologne, ainsi que la modernisation de trains et lignes dans le sud-ouest de la France.

Innovation et investissements des entreprises

La BEI a approuvé 3,1 milliards d’EUR de nouveaux financements destinés à soutenir des activités de recherche-développement de grandes entreprises, ainsi que des investissements mis en œuvre par des entreprises.

Elle financera notamment des investissements destinés à accélérer l’innovation dans le domaine des composants de véhicules électriques et le développement de véhicules électriques et de nouveaux logiciels pour ces véhicules.

La BEI a approuvé le financement de l’aménagement d’une usine de taille commerciale innovante – la première en son genre –, qui recyclera les déchets de vanadium issus de la production d’acier en Finlande et en Suède et contribuera ainsi à réduire les besoins d’exploitation minière et de mise en décharge. Elle a également décidé de financer des activités de recherche-développement menées en Allemagne sur des électrolyseurs à oxyde solide, essentielles à l’augmentation de la production d’hydrogène à des fins industrielles, et de soutenir la transformation numérique de la production pharmaceutique en Roumanie et l’activité d’ingénierie industrielle spécialisée en Espagne.

De nouvelles ressources seront mises à disposition pour des investissements mis en œuvre par des entreprises, notamment pour améliorer les infrastructures énergétiques et soutenir l’agriculture, la transformation numérique et l’innovation, dans le cadre d’accords avec des partenaires de financement en Croatie, en France et en Italie.

La BEI a approuvé de nouveaux financements à long terme à l’appui des investissements des entreprises et de l’inclusion financière afin de renforcer la résilience économique en Moldavie.

Un soutien spécifique pour l’amélioration, en Ouganda, de l’accès au microfinancement des microentreprises détenues par des femmes et implantées dans les zones rurales a également été validé.

Investissements dans l’énergie et l’eau

La BEI a donné son feu vert à 2 milliards d’EUR de financements à l’appui des secteurs de l’énergie et de l’eau en Europe et dans le monde.

Seront notamment financés des projets portant sur les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie par batteries en Grèce, en Italie, en Pologne, en Roumanie, en Espagne, en Irlande et en Bulgarie, ainsi que des projets d’innovation géothermique à l’échelle commerciale. Un financement bénéficiant d’une procédure simplifiée à l’appui du chauffage urbain en Espagne et d’installations d’énergie solaire et éolienne terrestre à petite échelle en Allemagne est également prévu. Le Conseil d’administration de la BEI a en outre approuvé le financement de nouveaux investissements qui renforceront la sûreté nucléaire en Roumanie.

De nouveaux investissements visant à améliorer l’accès à l’électricité de 750 000 personnes vivant dans les communautés rurales du nord du Cameroun grâce à la construction de plus de 2 000 km de nouveaux réseaux et de centaines de nouvelles sous-stations ont été avalisés, de même que le soutien à des projets d’énergie durable à petite échelle au Rwanda et au Bhoutan.

Des investissements pour la modernisation de l’approvisionnement en eau et des services d’assainissement en Belgique, en Allemagne et au Brésil bénéficieront également d’un concours.

Reconstruction des villes et infrastructures ukrainiennes

La BEI a décidé d’accorder un nouveau soutien de 450 millions d’EUR à l’appui d’investissements prioritaires pour le redressement de l’Ukraine touchée par la guerre et un nouveau financement suivant une procédure allégée pour les infrastructures essentielles liées à l’eau.

À ce titre, il est prévu d’affecter 250 millions d’EUR pour des services essentiels destinés aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, y compris la construction et la réparation de logements sociaux, d’installations de chauffage urbain, d’hôpitaux et d’écoles, de routes et de ponts sur l’ensemble du territoire. Les 200 millions d’EUR restants seront utilisés pour restaurer les systèmes d’approvisionnement en eau essentiels dans les zones touchées par la guerre, en améliorant l’accès aux services liés à l’eau et aux services centralisés de collecte et de traitement des eaux usées.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI