Le prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) contribuera à soutenir la recherche-développement d’ABB, en mettant l’accent sur les activités d’électrification de l’entreprise.

ABB se servira du financement de la BEI pour concevoir des solutions de distribution d’électricité de nouvelle génération qui favorisent la transition énergétique et améliorent l’efficacité.

Les projets financés aideront l’Union européenne à atteindre son objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre à l’horizon 2050.

ABB et la Banque européenne d’investissement (BEI), le bras financier de l’Union européenne, ont signé une convention de financement de 500 millions d’EUR pour appuyer les activités de recherche-développement (R-D) de la branche Électrification d’ABB.

La demande mondiale d’électricité augmente 10 fois plus vite que celle des autres sources d’énergie. Pour répondre à cette demande croissante dans le contexte de la transition énergétique, ABB prévoit de se servir des fonds de la BEI pour concevoir et mettre en œuvre des solutions de distribution d’électricité de prochaine génération, dont des disjoncteurs à semi-conducteurs, des appareils de commutation respectueux de l’environnement et une technologie qui améliore l’efficacité et l’automatisation des bâtiments.

Les solutions d’ABB sont, par exemple, utilisées dans les bâtiments commerciaux, l’industrie ou les microréseaux. Le financement appuiera des projets de R-D en Allemagne, en Italie, en Tchéquie, en Finlande, en Norvège, en Pologne, en Suisse et dans plusieurs autres pays européens.

Timo Ihamuotila, directeur financier d’ABB : « Nous sommes ravis de la collaboration avec la Banque européenne d’investissement, qui témoigne du rôle clé de l’électrification dans la transition énergétique en Europe. Il s’agit là d’une nouvelle reconnaissance importante des efforts déployés par ABB en matière d’innovation et de recherche en vue de permettre la transition vers une société à faibles émissions de carbone. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’environnement et de l’action pour le climat : « L’électrification est un outil majeur de lutte contre les changements climatiques. Notre prêt à ABB appuie une entreprise qui affiche un long historique de mise au point de produits électriques et qui est déterminée à promouvoir des solutions pratiques pour l’écologisation de l’économie européenne. Les travaux de recherche d’ABB aideront à alimenter des maisons, des usines ou des services de transport au moyen de sources d’électricité propres, ce qui est important si nous voulons limiter le réchauffement de notre planète. »

Le financement de la BEI soutient le pacte vert pour l’Europe, le plan de l’Union européenne visant la neutralité carbone à l’horizon 2050. Il est nécessaire que l’Europe investisse dans l’innovation verte pour favoriser une économie durable capable de protéger ses citoyennes et citoyens et de créer des emplois de qualité.

Chez ABB, la recherche-développement est essentielle pour mettre au point et commercialiser des technologies d’importance stratégique pour la croissance future de l’entreprise. Chaque année, une part importante du chiffre d’affaires de l’entreprise est investie dans la R-D. En 2022, elle s’élevait à 1 166 millions d’USD, soit environ 4,0 % de son chiffre d’affaires consolidé.

Environ 7 500 employés travaillent dans la R-D chez ABB, dont environ 60 % se concentrent sur le développement numérique et logiciel. ABB collabore avec de nombreux universités et instituts de recherche en Europe et dans le monde pour construire des réseaux de recherche et encourager les nouvelles technologies. Afin de renforcer et d’accélérer les efforts en matière d’innovation, ABB investit également dans de jeunes pousses et s’associe à ces dernières.

Informations générales

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Plus grande institution financière multilatérale au monde, elle est aussi l’un des principaux bailleurs de fonds pour le financement de l’action en faveur du climat. En 2022, 58 % du total des financements de la BEI sont allés à l’action en faveur du climat et de l’environnement (soit quelque 36,5 milliards d’EUR). Le Groupe BEI dans son ensemble a appuyé 222 milliards d’EUR d’investissements dans le domaine de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale au cours des deux dernières années. Parmi les autres priorités de la BEI figurent : le développement, l’innovation et les compétences, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les infrastructures et la cohésion.

À propos d’ABB

ABB est un chef de file technologique dans l’électrification et l’automatisation, ouvrant la voie à un avenir plus durable et économe en ressources. Les solutions mises au point par l’entreprise associent savoir-faire en ingénierie et logiciels afin d’optimiser la fabrication, le déplacement, l’alimentation et le fonctionnement des objets. S’appuyant sur plus de 140 années d’excellence, les quelque 105 000 employés d’ABB cherchent à encourager des innovations qui accélèrent la transformation industrielle. www.abb.com