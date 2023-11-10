© Xnext

Le financement permettra à Xnext de poursuivre le développement de sa technologie par rayons X destinée à améliorer la santé et la sécurité des clients finals.

Depuis 2017, la BEI a soutenu plus de 250 entreprises à l’aide de plus de 6 milliards d’EUR sous la forme de prêts d’amorçage-investissement.

Le prêt de la BEI est accordé à Xnext au titre du volet « Venture Debt » d’InvestEU.

Le prêt d’amorçage-investissement de 20 millions d’EUR octroyé par la Banque européenne d’investissement (BEI) à Xnext a pour principal objectif le soutien de l’innovation en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité environnementale. Jeune pousse italienne, Xnext a breveté une nouvelle génération de systèmes d’inspection par rayons X visant à réduire la contamination alimentaire et, partant, le gaspillage de produits et de ressources. Le financement est accordé par la Banque au titre du volet « Venture Debt » du programme InvestEU de la Commission européenne, qui renforce la compétitivité et la croissance de PME européennes au moyen du capital-risque.

Grâce au financement accordé par la BEI, Xnext développera davantage ses activités de RDI, tout en portant sa technologie révolutionnaire sur le devant de la scène mondiale. Soutenue par Neva, la branche de capital-risque de la banque Intesa, Xnext a mis au point une technologie avancée servant d’abord au contrôle de la qualité dans le secteur agroalimentaire, mais dont les applications s’étendent également aux industries textile et pharmaceutique. L’excellente solution de l’entreprise Xnext réussit à détecter des corps étrangers y compris de très faible densité, réduisant ainsi le risque de rappels de produits et l’impact environnemental dû au gaspillage des ressources.

Le soutien de la BEI permettra à la jeune pousse milanaise d’élargir sa présence sur le marché, de créer des emplois et de contribuer au développement économique et à l’innovation en Italie. Selon les estimations de la BEI, quelque 70 emplois hautement qualifiés seraient créés dans le pays grâce à ce financement.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « L’engagement de XNext en matière de contrôle de la qualité correspond parfaitement à la mission de la BEI visant à réduire les déchets et l’impact sur l’environnement. Cette opération est un exemple concret de l’engagement de la banque de l’Union européenne à promouvoir des technologies révolutionnaires qui profitent à la fois à la société et à l’environnement. »

Bruno Garavelli, PDG, Xnext : « Grâce au financement de la BEI, nous pourrons poursuivre sur la voie de l’innovation technologique et maintenir l’avantage concurrentiel technique que nous détenons aujourd’hui avec XSpectra. En outre, nous serons en mesure d’élargir notre catalogue de produits en concevant des systèmes d’inspection de nouvelle génération pour les applications alimentaires et pharmaceutiques. »

La BEI soutient les entreprises innovantes grâce au prêt d’amorçage-investissement

Produit complémentaire au capital-risque, le prêt d’amorçage-investissement est un instrument à long terme proposé par la BEI en réponse aux besoins de financement spécifiques des entreprises innovantes à croissance rapide. Jusqu’à présent, l’instrument conçu en 2016 a été utilisé par la Banque pour soutenir plus de 250 entreprises à hauteur d’environ 6 milliards d’EUR au total. Plusieurs entreprises italiennes ont pu en bénéficier, dont Blubrake, Diadem, D-Orbit, MotorK et IRBM.

Venant compléter les instruments existants de financement en capital-risque, cette structure prévoit un remboursement à l’échéance, plus une rémunération du risque sur fonds propres des entreprises bénéficiaires.

Informations générales

Banque européenne d’investissement (BEI)

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). De 2019 à 2022, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de 45 milliards d’EUR.

Le programme InvestEU

Le programme InvestEU met à la disposition de l’Union européenne des financements à long terme essentiels qui mobilisent d’importants fonds publics et privés à l’appui d’une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés en faveur des priorités stratégiques de l’Union, telles que le pacte vert pour l’Europe ou la transition numérique. InvestEU regroupe l’ensemble des outils financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir l’investissement européen, en rendant le financement de projets plus simple, plus efficace et plus flexible. Le programme se compose de trois volets : le fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU et le portail InvestEU. Le fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE d’un montant de 26,2 milliards d’EUR. Servant dans son intégralité à soutenir les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre, la garantie budgétaire augmente leur capacité de risque avec, à la clé, la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Xnext

Xnext est une entreprise cheffe de file des systèmes d’inspection multispectrale par rayons X pour le contrôle de la qualité en temps réel dans les processus industriels. Xnext a développé XSpectra®, une technologie d’inspection innovante en mesure d’améliorer la sécurité alimentaire en détectant, directement dans la chaîne de production, la présence de contaminants tels que les plastiques, les os, le cartilage, les insectes, le bois et le caoutchouc, qui échappent aux systèmes d’inspection conventionnels. En 2020, Xnext a lancé XSpectra® sur le marché. En l’espace de trois ans, cette technologie a conquis de grandes entreprises du secteur agroalimentaire italien et mondial qui en ont équipé leurs installations. En 2022, une filiale a été ouverte en France. Aujourd’hui, quelque 50 systèmes XSpectra® sont en service en Italie, en France, en Slovaquie et en Allemagne, et équiperont également bientôt des entreprises établies au Japon, en Israël et en Amérique du Nord.