© IRBM.

15 millions d’EUR seront alloués à IRBM en vue de l’expansion de sa recherche-développement dans le domaine médical pour lutter contre les maladies infectieuses et le coronavirus.

Soutenu dans le cadre de l’initiative InnovFin, en coopération avec la Commission européenne, le projet bénéficie d’un financement au titre d’Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un financement de 15 millions d’EUR à IRBM SpA, une entreprise italienne à vocation mondiale spécialisée dans la recherche et le développement de nouvelles solutions biomédicales et pharmaceutiques pour lutter contre des maladies rares, infectieuses, oncologiques et neurologiques. Le concours de la BEI bénéficie du soutien du volet « Recherche sur les maladies infectieuses » du dispositif InnovFin – Financement européen de l’innovation, appuyé par le programme Horizon 2020 de l’Union européenne en faveur de la recherche et de l’innovation.

Le projet porte sur l’expansion des activités de R-D de l’entreprise pour la période allant de 2022 à 2024 et vise aussi bien à accroître la capacité de faire face à la propagation du coronavirus qu’à intensifier la recherche concernant d’autres maladies infectieuses. Il est notamment prévu de développer la production de vaccins, y compris le contrôle et l’assurance de la qualité au moyen d’équipements et de technologies de pointe.

L’expansion permettra également de mobiliser l’infrastructure de recherche italienne d’IRBM – parmi les plus importantes d’Europe – afin de mettre au point des vaccins et de remédier à l’actuelle pénurie à l’échelle mondiale. IRBM aura pour objectif de contribuer à assurer une réponse mondiale plus résiliente aux futures épidémies en produisant des vaccins et des traitements de deuxième génération contre le SARS-CoV-2 et de futurs coronavirus. L’initiative devrait avoir un impact positif tant sur la croissance de l’emploi qualifié que sur la durabilité grâce à des solutions biotechnologiques innovantes.

La participation accrue de l’entreprise à une réponse scientifique mondiale contribuera au développement des compétences et des capacités en matière de production de vaccins et de nouveaux médicaments en Europe, ce qui figure parmi les priorités de l’Union européenne et s’inscrit dans le droit fil des objectifs du dispositif InnovFin – Maladies infectieuses et de l’Organisation mondiale de la santé.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Cette opération confirme le soutien de la BEI à la recherche et au développement dans le domaine médical aux côtés d’entreprises innovantes comme IRBM, qui participent à la mise au point de nouveaux vaccins et traitements contre le coronavirus. »

Piero Di Lorenzo, PDG d’IRBM : « Nous sommes fiers de la décision prise par la BEI d’accorder ce financement qui soutiendra l’ambitieux plan de développement du groupe IRBM, et aidera le monde à lutter contre le coronavirus et d’autres maladies infectieuses. L’entreprise renforce actuellement son rôle dans le secteur des sciences de la vie. Cela passe par l’expansion de capacités de recherche et de fabrication hautement innovantes, le recrutement de personnel clé doté d’une expertise internationale et des acquisitions stratégiques. »

Jean-David Malo, directeur de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (EISMEA) : « Nous sommes heureux de nous joindre à la BEI pour soutenir IRBM dans ses efforts de recherche et d’accroissement de sa capacité de production de vaccins anti-COVID-19. Cet investissement contribue aux connaissances et aux compétences européennes dans le domaine des maladies infectieuses, pour une société en bonne santé, et il renforce l’indépendance de l’Europe vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des politiques de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a fourni plus de 36 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Dans le contexte de l’initiative Horizon 2020, le programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE pour 2014-2020, le volet « Recherche sur les maladies infectieuses d’InnovFin » (« InnovFin Infectious Diseases Finance Facility » ou « IDFF ») offre une gamme de produits financiers allant des instruments de dette standard aux financements de type apports de fonds propres, d’un montant généralement compris entre 7,5 millions d’EUR et 75 millions d’EUR, à des acteurs innovants œuvrant à la mise au point de vaccins, de médicaments ou d’appareils médicaux et de diagnostic innovants, ou à de nouvelles infrastructures de recherche spécialisées dans les maladies infectieuses. Les coûts des projets peuvent inclure les coûts des essais cliniques, la mise en place de la commercialisation comme l’accès au marché, la mise au point de prototypes ou le déploiement industriel de nouveaux équipements, les coûts de R-D préclinique et les besoins en fonds de roulement. Ce mécanisme est déployé directement par la BEI qui, jusqu’à présent, a alloué 536,5 millions d’EUR au titre du volet « maladies infectieuses » du dispositif de financement InnovFin.

Le groupe IRBM est un organisme de recherche et de fabrication innovant qui travaille sur l’ensemble des aspects de la découverte et les phases précoces du développement de médicaments. IRBM privilégie la collaboration avec des organisations des secteurs pharmaceutique, biotechnologique, à but non lucratif et universitaire afin d’accélérer la mise au point de vaccins et de médicaments. Quelque 250 chercheurs travaillent dans les installations de pointe de R-D d’IRBM, près de Rome, où des projets réalisés « sous un même toit » favorisent des cycles de découverte rapides et une intégration étroite des équipes scientifiques. Les chercheurs d’IRBM ont découvert plusieurs produits thérapeutiques qui ont été commercialisés, et plus de 25 molécules qui font l’objet d’essais cliniques.

La société Advent est l’installation conforme aux normes cGMP du groupe. Elle est autorisée à mettre au point et à fabriquer des lots expérimentaux de vaccins à base d’adénovirus et possède un historique d’approbation de 100 % en ce qui concerne ses lots cliniques. Un grand nombre de ces derniers ont été fabriqués pour être utilisés dans des essais cliniques dans le domaine des maladies infectieuses, notamment le coronavirus et le virus Ebola.