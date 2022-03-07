© Shutterstock

Ce test sanguin qui prédit le risque de développer la maladie d’Alzheimer jusqu’à six ans avant les symptômes définitifs est le premier à bénéficier du marquage CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Il a obtenu le statut de Breakthrough Device auprès de l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments.

L’investissement bénéficie du soutien du programme de prêts d’amorçage-investissement du Fonds de garantie européen.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 7,5 millions d’EUR à Diadem Srl, une entreprise qui met au point le premier test sanguin prédictif pour la détection précoce de la maladie d’Alzheimer. Le prêt est octroyé au titre du programme de prêts d’amorçage-investissement du Fonds de garantie européen, qui fait partie intégrante du plan de soutien de l’UE de 540 milliards d’EUR approuvé en 2020 pour remédier à la crise économique entraînée par la pandémie de coronavirus. Il est destiné à appuyer la mise au point et la commercialisation, par Diadem, du test sanguin prédictif AlzoSure® Predict, qui permet la détection précoce de la maladie d’Alzheimer.

Diadem, dont le siège est à Milan en Italie, a été créée en 2012 à la suite des travaux de l’université de Brescia, avec le soutien du ministère de l’éducation, de l’université et de la recherche. Elle est considérée comme l’une des petites et moyennes entreprises (PME) italiennes les plus prometteuses dans le domaine de la biotechnologie.

AlzoSure® Predict est un test sanguin biomarqueur non invasif qui permet de déterminer avec une grande précision si les personnes de plus de 50 ans présentant des signes de troubles cognitifs vont développer la maladie d’Alzheimer jusqu’à six ans avant l’apparition de symptômes définitifs. Son utilité est étayée par des données cliniques issues d’une vaste étude longitudinale. Sur la base de cette étude, AlzoSure® Predict a obtenu le marquage CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, autorisant sa commercialisation dans l’Union européenne, ainsi que le statut de Breakthrough Device de l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments (FDA).

La grande précision d’AlzoSure® Predict et sa capacité à identifier les personnes à risque de développer la maladie d’Alzheimer au début du processus morbide devraient contribuer à l’une des priorités de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime à plus de 10 millions le nombre de nouveaux cas de démence de type Alzheimer diagnostiqués chaque année. L’OMS souligne notamment la nécessité d’un diagnostic plus précoce afin d’améliorer les options thérapeutiques pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les tests diagnostiques ne permettent pas de détecter les affections neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer suffisamment tôt dans le processus morbide pour que les interventions puissent ralentir voire arrêter la progression de la maladie. Avec cet investissement, la BEI confirme son engagement en faveur de la recherche et des entreprises telles que Diadem, qui sont à la pointe de l’innovation en biotechnologie. Nous pensons que le prêt de la BEI contribuera à révolutionner le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, grâce à la capacité de détection précise et précoce d’AlzoSure® Predict. »

Paul Kinnon, PDG de Diadem : « Sachant que la technologie innovante de notre entreprise a été découverte et mise au point en Italie, nous sommes fiers de recevoir cette marque de confiance et ce soutien financier de la BEI. AlzoSure® Predict représente à nos yeux une avancée majeure pour les millions de patients à risque de développer la maladie d’Alzheimer en Europe. Le diagnostic à un stade plus précoce permettra aux personnes à risque de prendre dès à présent des mesures pour ralentir la progression de la maladie. Il sera également utile aux personnes qui présentent un risque faible de développer la maladie. Nous pensons aussi que la commercialisation d’AlzoSure® Predict favorisera la mise au point de nouveaux traitements prometteurs. Diadem a l’intention de s’associer à des prestataires de services de santé pour rendre AlzoSure® Predict largement accessible. Le test devrait être disponible dans l’Union européenne d’ici la fin de l’année. »

À propos de la Banque européenne d’investissement

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme à l’appui d’investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE. La Banque finance des projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a fourni plus de 36 milliards d’EUR de financements à l’appui de projets en Italie.

Le Fonds de garantie européen (EGF pour European Guarantee Fund) a été créé par le Groupe BEI (BEI et FEI) avec des contributions de l’Italie et d’autres États membres de l’UE afin de protéger les entreprises qui sont à la peine du fait de la crise causée par la pandémie de COVID-19. Avec près de 25 milliards d’EUR de garanties, l’EGF permet à la BEI et au FEI de fournir rapidement aux entreprises, principalement aux PME et aux ETI, des prêts, des garanties et d’autres instruments financiers, de même que d’intervenir dans des opérations de titrisation. L’EGF fait partie du train de mesures de relance mis en place par l’Union européenne dans l’objectif de mettre à disposition un montant total de 540 milliards d’EUR pour appuyer les secteurs les plus durement touchés de l’économie de l’UE.

À propos de Diadem

Diadem est issue de l’université de Brescia en Italie. Elle met au point le premier test sanguin prédictif pour la détection précoce de la démence, en particulier de la maladie d’Alzheimer. Le manque d’outils de diagnostic précis, accessibles et abordables explique largement l’absence de traitements efficaces contre cette maladie dévastatrice. Étant donné que le diagnostic n’intervient que tardivement, il n’est plus possible de proposer un traitement efficace. Le test sanguin prédictif de Diadem est rapide, précis et d’un bon rapport coût-efficacité ; il permet pour la première fois de détecter les personnes à risque au début du processus morbide, lorsque les possibilités d’intervention efficace et d’amélioration des résultats sont nettement plus grandes. L’utilité de cette approche a été démontrée dans des études cliniques longitudinales. Sur la base de ces études, le test a obtenu le marquage CE pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans l’Union européenne, ainsi que le statut de Breakthrough Device de l’administration américaine chargée des aliments et des médicaments (FDA). D’autres essais cliniques rétrospectifs et prospectifs sont en cours pour valider davantage les données cliniques et appuyer l’adoption et l’utilisation du test à grande échelle. Panakes Partners, fondateur et investisseur principal de Diadem, est une société de capital-risque basée à Milan qui finance des entreprises biomédicales très prometteuses en Europe et en Israël. Diadem se prépare à commercialiser AlzoSure® Predict en collaboration avec des partenaires stratégiques mondiaux.