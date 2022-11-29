Les solutions ABS mises au point par Blubrake rendent les véhicules électriques légers plus sûrs, réduisant considérablement les accidents de la route et facilitant l’adoption d’autres moyens de transport qui contribuent à l’essor d’une mobilité plus durable, comme les vélos électriques.

Les ressources de la BEI aideront à promouvoir l’adoption de la technologie ABS sur le marché des vélos électriques, tout en soutenant les investissements industriels permettant d’accroître la capacité de production de Blubrake.

Au cours des cinq dernières années, la BEI a investi plus de 5,4 milliards d’EUR en Italie afin d’y promouvoir la mobilité durable.

La Banque européenne d’investissement (BEI) octroie un prêt d’amorçage-investissement de 10 millions d’EUR à Blubrake, une entreprise italienne en expansion spécialisée dans la mise au point de systèmes d’antiblocage des freins (ABS) de dernière génération pour vélos électriques.

Le soutien de la BEI permet à Blubrake de viser une expansion et un rôle de chef de file à l’international dans le domaine des systèmes ABS pour vélos électriques, en vue de faire de cette technologie une norme de sécurité indispensable pour tout véhicule électrique léger, comme cela a été le cas dans le secteur automobile. Les ressources fournies par la BEI contribueront à renforcer la sécurité des véhicules électriques légers et à encourager une adoption massive de l’ABS par le marché, afin de réduire considérablement la fréquence des accidents pour les cyclistes et les piétons.

L’ABS de Blubrake empêche la perte de contrôle de la bicyclette en cas de freinage brusque, à l’origine de 60 % des accidents de vélo électrique, ainsi que le blocage de la roue avant, responsable de 25 % des chutes. L’ABS améliore considérablement le freinage tant sur un terrain à forte adhérence que sur terrain glissant, grâce au contrôle de la puissance de freinage, afin d’éviter le blocage de la roue avant et le soulèvement de la roue arrière, maintenant ainsi la stabilité de la bicyclette et empêchant qu’elle ne bascule en avant.

Le financement de la BEI servira également à mettre en place une nouvelle chaîne de montage et facilitera l’augmentation de la capacité de production de Blubrake pour faire face à la rapide expansion internationale de l’entreprise.

Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la BEI : « Les vélos électriques représentent l’avenir de la mobilité urbaine et constituent un moyen de transport rapide, sain et respectueux de l’environnement. Au cours des cinq dernières années, la BEI, en tant que banque européenne du climat, a appuyé plus de 5,4 milliards d’EUR d’investissements en Italie afin d’y promouvoir la mobilité durable et la décarbonation du secteur des transports. Des opérations comme celle signée ce jour avec Blubrake démontrent également la volonté de la BEI de soutenir les start-ups italiennes, ainsi que le caractère novateur de ses produits financiers, comme le prêt d’amorçage-investissement. »

Fabio Todeschini, fondateur et PDG de Blubrake : « L’ABS rend les véhicules électriques légers plus sûrs et plus faciles à utiliser. Il encourage leur adoption en toute sécurité par l’ensemble des utilisateurs et contribue à l’essor d’une mobilité intelligente et plus durable. Nous sommes très fiers de l’opération conclue avec la BEI, qui confirme la pertinence de systèmes de sécurité tels que l’ABS dans le paysage de la mobilité et constitue un gage de la qualité de l’équipe et du potentiel de l’entreprise Blubrake. »

Vincenzo Russi, PDG d’e-Novia : « Blubrake est l’une des premières entreprises développées au sein de notre groupe industriel, qui a permis qu’une technologie née en 2015, après des décennies de recherche, parvienne aux étapes concrètes de l’industrialisation et de la commercialisation. Les résultats et la valorisation aujourd’hui atteints par Blubrake démontrent le succès de notre modèle de groupe industriel qui, à partir des technologies les plus innovantes, transforme la propriété intellectuelle en entreprises, les met sur le marché et génère des actifs industriels tangibles. La technologie de Blubrake, comme celle des autres entreprises du groupe e-Novia, contribue à la conception de la ville intelligente d’un avenir déjà visible, dans lequel l’une des actions les plus fondamentales de la vie quotidienne – se déplacer – se décline de manières de plus en plus personnalisées et durables. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI) finance des projets dans quatre domaines prioritaires : les infrastructures, l’innovation, le climat et l’environnement et les petites et moyennes entreprises (PME). Entre 2019 et 2021, le Groupe BEI a financé des projets en Italie à hauteur de plus de 36 milliards d’EUR.

Blubrake

Fondée en 2015, Blubrake a développé et breveté le seul système de freinage antiblocage (ABS) pour vélos électriques et vélos cargo électriques entièrement intégrable au cadre. Le système est conçu pour rendre les véhicules électriques légers plus sûrs et plus faciles à utiliser et facilite la transition vers une mobilité plus durable.

e-Novia

Installé à Milan depuis 2015, e-Novia est un groupe industriel qui intervient dans le secteur de la « deep tech » industrielle. Sa matière première ce sont des technologies innovantes et évolutives dans le domaine de la robotique, développées grâce notamment à des partenariats stratégiques avec des universités, des centres de recherche et des entreprises italiennes et internationales. e-Novia crée des produits ainsi que les entreprises capables de les mettre sur le marché. e-Novia intervient sur le marché avec des sociétés opérant dans le domaine de la robotique véhiculaire et collaborative : Blubrake, YAPE, e-Shock, Hiride, Y.Share, Weart, Blimp et Smart Robots. En outre, au sein de son Factory Studio, e-Novia génère continuellement et systématiquement de nouvelles entreprises pour son portefeuille, sans cesse alimenté par de nouveaux projets d’entreprise, contemporains et axés sur le marché. Cette continuité est garantie par un fonctionnement viable du point de vue économique et un capital humain et financier en constante augmentation.