Une école récemment rénovée a rouvert ses portes aujourd’hui à Kamianske, dans l’oblast de Dnipropetrovsk, dans l’est de l’Ukraine, dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine (UERP) de la Banque européenne d’investissement.

Spécialisée dans l’enseignement des langues étrangères, l’école compte dans ses effectifs pour l’année scolaire en cours 61 enseignants et 19 membres du personnel technique. Ils éduquent et s’occupent d’un groupe hétérogène d’élèves, composé d’enfants touchés par la catastrophe de Tchernobyl, d’enfants en situation de handicap et de plus de 50 enfants déplacés à l’intérieur du pays du fait de la guerre menée par la Russie.

Le projet de rénovation comprenait l’installation d’une isolation thermique sur le toit et la façade du bâtiment ainsi que dans son sous-sol, le remplacement des portes et fenêtres par des éléments économes en énergie, des réparations importantes des installations sanitaires et des travaux de finition intérieure. Grâce à ces améliorations, l’école peut maintenant accueillir plus d’élèves. Elle est en outre équipée pour proposer un apprentissage hybride, facilitant l’enseignement à la fois en personne et à distance.

D’autres améliorations ont rendu l’école accessible et sûre : des rampes ont été aménagées pour faciliter l’accès au bâtiment, un système de vidéosurveillance par internet a été installé et des réseaux d’équipements collectifs essentiels, notamment d’électricité, d’eau, d’assainissement, de ventilation et de chauffage, ont été rénovés. Un réseau informatique et un serveur ont également été mis en place.

Le coût total du projet s’est élevé à près de 4,5 millions d’EUR, dont 3,63 millions d’EUR mis à disposition par la BEI, qui est la banque de l’Union européenne, et le solde provenant de fonds locaux. Le projet a été mis en œuvre par les autorités locales et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Ukraine a fourni une assistance technique.

À l’occasion de l’inauguration de l’école récemment rénovée, Oleksandr Koubrakov, vice-Premier ministre de la restauration de l’Ukraine et ministre des communautés, des territoires et du développement des infrastructures a souligné l’importance du maintien des processus éducatifs pour les enfants, même sur fond de guerre. « En Ukraine, un nombre sidérant d’infrastructures éducatives ont été touchées de plein fouet par la guerre : au moins 363 ont été entièrement détruites et 3 417 autres ont essuyé des dommages partiels. Notre mission est claire : mettre en œuvre l’initiative “We Build Ukraine” en reconstruisant vite et mieux. Cette approche est également celle de nos partenaires de la Commission européenne et de la Banque européenne d’investissement, qui consacrent des fonds aux efforts de relance à l’échelle locale. »

Serhiy Marchenko, ministre ukrainien des finances : « Malgré la guerre, nous continuons de faire avancer des projets qui améliorent de façon tangible la vie des Ukrainiennes et des Ukrainiens dans tout le pays. En rénovant au fur et à mesure des hôpitaux, des écoles et des jardins d’enfants, nous contribuons à rétablir des conditions de vie sûres et confortables pour la population. »

Andriy Bilousov, chef du conseil municipal de Kamianske, a également remercié la BEI et l’Union européenne pour leur soutien : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir de nouveau des enfants dans une école qui vient d’être rénovée. Kamianske a recueilli de nombreuses familles avec enfants qui ont été déplacées et nous devons leur assurer des conditions de vie et d’enseignement décentes et sûres. Je suis heureux que ce projet aille de l’avant. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Cette guerre brutale a gravement touché des millions d’enfants ukrainiens, qui ont besoin d’un accès immédiat, en toute sécurité, à un enseignement inclusif. Malgré les défis que cela représente, la BEI demeure déterminée à appuyer des projets locaux, comme la rénovation de cette école à Kamianske, que nous inaugurons aujourd’hui. Cette inauguration a également été rendue possible grâce au dévouement et aux efforts incessants de nos partenaires et des travailleurs de la construction ukrainiens. Ce type d’investissement assure la prospérité future de l’Ukraine au sein de la famille européenne en prenant soin de ses enfants aujourd’hui. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « L’agression russe en cours a détruit des établissements scolaires en Ukraine, privant des enfants ukrainiens de leur avenir. La rénovation de l’école de Kamianske, financée par la BEI et l’Union européenne, témoigne de l’engagement de l’UE à améliorer l’environnement éducatif des filles et des garçons dans le pays. Nous investissons dans l’avenir de l’Ukraine en aidant à rétablir ce que la guerre a détruit. »

Jaco Cilliers, représentant résident du PNUD en Ukraine, a déclaré que le programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine a été un moteur essentiel de l’émancipation des collectivités ukrainiennes. « La rénovation de cette école est le fruit de la résilience et de la détermination de la collectivité locale et d’un excellent travail d’équipe avec les partenaires européens de l’Ukraine. Nous sommes heureux d’avoir contribué à ce projet, qui promeut une éducation inclusive et assure un avenir meilleur pour les jeunes de Kamianske », a-t-il affirmé.

Informations générales

La rénovation de l’école de Kamianske a été réalisée dans le cadre du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine (UERP) – un prêt-cadre multisectoriel de 200 millions d’EUR consenti par la Banque européenne d’investissement (BEI). En donnant les moyens aux collectivités locales de rénover des infrastructures sociales, le programme contribue à améliorer les conditions de vie des personnes déplacées à l’intérieur du pays et de leurs collectivités d’accueil. À ce jour, une centaine de sous-projets ont été achevés, dont 52 établissements scolaires, 37 établissements médicaux et neuf immeubles de logements sociaux.

Le ministère ukrainien du développement des collectivités, des territoires et des infrastructures coordonne le programme en collaboration avec le ministère des finances, tandis que les projets de reconstruction sont entièrement gérés par les autorités locales.

Le PNUD en Ukraine fournit une assistance technique pour l’UERP, assurant la mise en œuvre efficace et efficiente des sous-projets.