Battolyser Systems signe un accord de financement de 40 millions d’EUR avec la Banque européenne d’investissement pour la production à grande échelle et la commercialisation de son système Battolyser ® .

La technologie Battolyser ® offre une solution entièrement flexible, efficace et évolutive associant des fonctions de pile et d’électrolyseur : en tant qu’électrolyseur, elle produit de l’hydrogène vert abordable lorsque les prix de l’électricité sont avantageux, et en tant que pile, elle fournit de l’électricité de secours propre et permet des échanges avec le réseau auquel elle est raccordée. Grâce à ces fonctions combinées, elle contribue à l’intégration des sources d’énergie renouvelables (énergie solaire et éolienne) dans le système énergétique à émission nulle du futur.

L’accord a pu être mis en place grâce au programme InvestEU, qui soutient la mobilisation d’investissements à l’appui des grandes priorités de l’UE, telles que la transition écologique.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement de 40 millions d’EUR, bénéficiant d’une garantie du Fonds InvestEU, avec Battolyser Systems, une entreprise néerlandaise en expansion, spécialisée dans les technologies au service du climat. Les fonds permettront à cette dernière de faire évoluer son atelier de Rotterdam vers la production de masse de son système combinant stockage d’électricité et électrolyse. La technologie est actuellement en exploitation dans une grande centrale électrique industrielle au gaz aux Pays-Bas et son déploiement commercial est prévu pour 2024.

Mattijs Slee, PDG de Battolyser Systems : « Pour respecter le pacte vert et parvenir à la neutralité carbone, nous avons besoin de solutions évolutives reposant sur la technologie de l’hydrogène pour toute l’industrie. Une solution durable, peu coûteuse, axée sur de l’hydrogène vraiment vert, positive pour le réseau, et fabriquée en Europe, c’est précisément tout cela que propose Battolyser Systems. »

La technologie Battolyser est la seule solution à hydrogène sur le marché qui peut vraiment répondre à l’intermittence des sources d’énergie renouvelables comme l’éolien et le solaire. Cette innovation permet à la fois aux grands acteurs de l’industrie et aux petites et moyennes entreprises d’utiliser l’hydrogène vert pour décarboner leurs opérations, et contribuer ainsi directement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. Le financement apporté par la BEI bénéficie du soutien du programme InvestEU, qui vise à mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui des priorités stratégiques de l’UE sur la période 2021-2027. L’opération souligne également la détermination de la BEI à soutenir la capacité de production de pointe de l’Europe dans le domaine des technologies et solutions neutres en gaz à effet de serre.

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Une transition écologique réussie nécessite des investissements soutenus et InvestEU a un rôle essentiel à jouer pour appuyer cette transition. En aidant les entreprises innovantes à accéder aux financements dont elles ont besoin, nous pouvons faire en sorte que l’Europe reste à l’avant-garde du développement des technologies de pointe nécessaires à l’avènement d’un avenir vert et durable. »

Comparé aux électrolyseurs conventionnels, l’électrolyseur Battolyser a la capacité unique de s’activer et de s’arrêter instantanément en toute sécurité. Cela signifie que les clients peuvent produire de l’hydrogène vert abordable lorsque les prix de l’électricité sont avantageux ou lorsque de l’électricité d’origine renouvelable est disponible. Entièrement flexible, le système Battolyser offre une solution de pointe, efficiente et durable puisqu’il utilise uniquement des matières disponibles en abondance et faciles à recycler (sans substance poly- et perfluoroalkylée). Il peut ainsi être déployé à la pleine échelle de la transition énergétique pour atteindre les objectifs de neutralité carbone de l’Europe.

Kris Peeters, vice-président de la BEI : « Cette technologie peut réellement changer la façon dont nous gérons notre énergie. Aujourd’hui, des parcs solaires et éoliens sont parfois fermés ou mis au ralenti pour éviter un excédent de production que l’on ne peut stocker nulle part. Avec le système Battolyser, le surplus d’énergie peut être stocké ou converti en hydrogène vert, réduisant ainsi ce que l’on appelle le coût de l’“énergie manquante” dans notre réseau. »

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ces cinq dernières années, la Banque européenne d’investissement a financé aux Pays-Bas des projets à hauteur de plus de 10 milliards d’EUR.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à mobiliser des investissements privés à l’appui des priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est déployé par l’intermédiaire de partenaires de mise en œuvre qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Battolyser Systems est une entreprise néerlandaise en expansion, spécialisée dans les technologies au service du climat. Elle a conçu et fabrique le premier système intégré de pile et électrolyseur au monde sous la marque Battolyser®. Ce système stocke et fournit de l’électricité comme le fait une pile et, lorsqu’il est chargé, sépare l’eau en hydrogène et en oxygène comme le fait un électrolyseur.

La technologie a été inventée par le professeur Fokko Mulder et son équipe de recherche de l’université de technologie de Delft. Battolyser Systems a été fondée par la suite, en 2018, en tant qu’entreprise d’essaimage de l’université et s’est développée à partir de 2020, après l’investissement de Koolen Industries. Mattijs Slee, son premier employé, a été nommé PDG en 2021. Récemment, Innovation Industries et Global Cleantech Capital ont investi dans l’entreprise dont l’équipe compte aujourd’hui quelque 75 membres et qui devrait atteindre 100 employés à temps plein d’ici la fin de 2023.