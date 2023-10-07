Une délégation de la BEI, conduite par le président Werner Hoyer, aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international

Des annonces de la banque de l’UE sur la réforme des banques multilatérales de développement, l’action conjointe pour le climat et le lancement de l’enquête du Groupe BEI sur l’investissement

Solidarité avec le Royaume du Maroc, partenaire de longue date, après le terrible tremblement de terre qui a frappé le pays

Le président de la BEI, Werner Hoyer, ainsi que la vice-présidente Teresa Czerwińska et les vice-présidents Ambroise Fayolle, Thomas Östros et Ricardo Mourinho Félix sont présents cette semaine à Marrakech, pour examiner, avec leurs homologues des banques multilatérales de développement (BMD), d’autres institutions financières et des partenaires internationaux et régionaux, comment le système financier mondial peut apporter une meilleure réponse face aux crises allant de l’urgence climatique à la pauvreté et aux inégalités en matière de santé.

La BEI – qui, en tant que banque européenne du climat, est l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde pour les projets ayant trait à l’action en faveur du climat et à l’environnement – réaffirmera son engagement à œuvrer pour un meilleur fonctionnement collectif des BMD. Ses hauts représentants se joindront à leurs homologues du Groupe de la Banque mondiale (GBM), du Fonds monétaire international (FMI) et d’autres BMD pour formuler des réponses communes aux défis que représentent notamment la mobilisation du secteur privé pour l’action en faveur du climat et l’accélération du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La délégation de la BEI, conduite par le président Hoyer, participera à divers événements. La semaine sera ponctuée notamment par la réunion des responsables des BMD, la publication d’un nouveau rapport consacré à l’action climatique conjointe des BMD et le lancement de l’enquête annuelle du Groupe BEI sur l’investissement.

Commentaire du président Hoyer avant son départ pour Marrakech : « Pour la banque de l’UE, il est d’une importance vitale de se rendre à Marrakech pour être à l’écoute des pays partenaires et discuter de la manière dont nous pouvons leur procurer de plus grands bénéfices aux côtés d’autres institutions financières internationales. Les banques de développement sont appelées à relever de nombreux défis majeurs. Je suis convaincu que nous pourrons recenser, à Marrakech, des outils communs pour faire un grand pas en avant dans l’exercice de nos missions respectives. »

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé de l’action en faveur du climat et du développement : « En tant que membre du groupe des banques multilatérales de développement, la BEI est convaincue qu’une coopération accrue entre les institutions internationales, avec les pays partenaires mais aussi avec le secteur privé, peut apporter une réelle valeur ajoutée. Cela est particulièrement vrai s’agissant du financement de l’action en faveur du climat, qui est au cœur de la mission de la BEI dans son rôle de banque européenne du climat. Nous ne serons en mesure de soutenir une transition juste et écologique que si nous unissons nos forces. C’est là une exigence essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable. Les assemblées annuelles sont l’occasion d’accomplir de réels progrès avec les autres BMD. »

Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI chargé de superviser le partenariat de la Banque avec le Maroc et les pays d’Afrique du Nord : « La BEI est prête à soutenir la reconstruction après le terrible séisme qui a touché le Maroc, et à fournir des moyens financiers et techniques au pays et à ses communautés. Nous nous réunissons cette semaine dans une région où les changements climatiques constituent une menace évidente et actuelle. Le Maroc est à bien des égards un modèle pour ce qui est des ambitions environnementales et climatiques et des partenariats comme ceux que nous avons mis en place sur le continent africain. La BEI soutient le partenariat vert innovant UE-Maroc visant à protéger l’environnement, à faciliter la transition vers une économie plus verte, à préserver la biodiversité et à lutter contre les changements climatiques. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé de superviser conjointement le développement et le financement en Afrique : « La BEI s’emploie à stimuler une croissance financière durable en Afrique en collaborant avec ses partenaires régionaux. La récente enquête sur le secteur bancaire en Afrique de la BEI, menée auprès de 33 banques réparties sur le continent, met en évidence la nécessité de doter les banques africaines des outils nécessaires pour soutenir les investissements du secteur privé porteurs de transformations. Plus globalement, BEI Monde, la branche de la BEI spécialisée dans le développement, est en bonne voie pour faciliter la mobilisation d’au moins un tiers de l’objectif de 300 milliards d’EUR d’investissements de Global Gateway d’ici à 2027. Ces investissements contribueront à soutenir des projets axés sur la transition numérique, la lutte contre les changements climatiques, l’énergie propre, la santé, l’éducation et les transports. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée des opérations en Ukraine : « Les souffrances infligées au peuple ukrainien se poursuivent et les Ukrainiens font preuve d’une force et d’une résilience extraordinaires face à l’agression de la Russie. En tant que banque de l’UE, nous sommes déterminés à soutenir le fonctionnement des services publics, la réparation des dommages de guerre et la poursuite des investissements dans les écoles et les transports publics. Je me réjouis de rencontrer nos partenaires ukrainiens ici à Marrakech et de travailler aux côtés de nos collègues des autres BMD pour trouver des moyens de mettre en œuvre des investissements plus rapidement et faire en sorte que nos projets bénéficient à ceux qui en ont le plus besoin. »

L’enquête du Groupe BEI sur l’investissement

Menée depuis 2016, l’enquête du Groupe BEI sur l’investissement est une étude annuelle unique en son genre qui sonde quelque 13 000 entreprises. Les données ont été recueillies à la mi-2023 auprès d’entreprises de tous les États membres de l’UE. Un échantillon d’entreprises situées aux États-Unis est également représenté. L’enquête recueille des données sur les caractéristiques et les résultats des entreprises, sur leurs investissements antérieurs et leurs projets pour l’avenir, ou encore sur leurs sources ou leurs problèmes de financement, et sur les autres défis qu’elles doivent relever, comme la lutte contre les changements climatiques, la transformation numérique et les échanges internationaux. L’édition 2023 de cette enquête sera présentée à Marrakech le jeudi 12 octobre.

Plus d’informations sur BEI Monde au Maroc

Depuis 1979, les opérations de la BEI au Maroc améliorent le quotidien de la population en soutenant des projets liés à l’accès à l’eau potable et à l’énergie et en apportant des financements en faveur des petites et moyennes entreprises, de la mobilité durable, de la santé et de l’éducation. La BEI soutient le partenariat vert UE-Maroc, qui a permis à l’Union européenne et au Royaume du Maroc de consolider leur coopération en matière de protection de l’environnement, de soutien à l’économie verte, de conservation de la biodiversité, y compris en mer, et de lutte contre les changements climatiques.

Le Maroc et la BEI

Plus d’informations sur les partenariats de BEI Monde en Afrique

En 2022, la BEI a signé des financements pour un montant total de 4,3 milliards d’EUR en Afrique. Les partenaires africains continuent de pâtir des conséquences de la pandémie et les besoins d’investissement restent élevés. En réponse, la BEI a apporté un soutien continu aux projets qui contribuent à la résilience sanitaire, à l’emploi et à la croissance, ainsi qu’à la mise en place d’infrastructures et de connectivité propices à la croissance.

Avec la création de BEI Monde, la BEI a élargi sa présence sur le terrain à cinq nouveaux pôles régionaux (outre le premier pôle à Nairobi) à Abidjan, au Caire, à Pretoria ainsi qu’à Belgrade et à Kiev.

Plus de la moitié du volume de prêts de la BEI en Afrique cible le soutien au secteur privé, tout en contribuant aux objectifs climatiques et aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les produits déployés en Afrique vont des prêts de premier rang, apports de fonds propres, microcrédits et prêts en monnaie locale aux services d’assistance technique, bonifications d’intérêts et autres instruments de financement avec panachage de ressources (pour plus de détails, se reporter à l’enquête sur le secteur bancaire en Afrique publiée récemment par la BEI).

Un partenariat avec l’Afrique

Plus d’informations sur la banque européenne du climat

L’année dernière, près de 60 % (58 %) du total des financements de la BEI sont allés à l’action en faveur du climat et de l’environnement (soit quelque 36,5 milliards d’EUR). Le Groupe BEI dans son ensemble a appuyé 222 milliards d’EUR d’investissements dans le domaine de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale au cours des deux dernières années.

La BEI est en bonne voie de soutenir la mobilisation de plus de 1 000 milliards d’USD d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale dans le monde entier sur la période 2021-2030. En 2019, elle a adopté une version actualisée de sa politique de prêt dans le secteur de l’énergie, mettant un terme au financement de tous les projets énergétiques basés sur les combustibles fossiles sans dispositif de réduction des émissions, y compris le gaz naturel.

Climat et durabilité environnementale

La BEI et l’Ukraine

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la BEI a mobilisé et décaissé 1,7 milliard d’EUR pour l’aide d’urgence à l’Ukraine, avec le soutien de la Commission européenne. Le Fonds EU4U de la BEI a été annoncé au printemps 2023, dans le cadre de l’initiative plus vaste « EU for Ukraine », avec pour objectif de renforcer rapidement la réponse aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures et de soutenir son économie.

La BEI aux côtés de l’Ukraine

Informations générales

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Intervenant dans plus de 160 pays, elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat fort et ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche également le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

