La BEI accorde à Tylko un prêt de 7,5 millions d’EUR pour soutenir ses investissements en R-D.

Ce financement est soutenu par le programme InvestEU qui vise à favoriser le développement de PME innovantes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de financement avec Tylko, une entreprise polonaise innovante qui modernise l’industrie du meuble. Tylko tire parti du savoir-faire en matière de fabrication de la Pologne, qui est aujourd’hui le deuxième exportateur de meubles au monde (après la Chine). Le financement de 7,5 millions d’EUR servira à renforcer les capacités de recherche-développement (R-D) de Tylko dans le domaine de la mise au point de produits innovants. Ce soutien de la BEI permettra à Tylko de poursuivre l’optimisation de sa plateforme logicielle, de renforcer sa compétitivité et de se développer à l’échelle mondiale. L’investissement de la BEI est soutenu par le programme InvestEU de la Commission européenne dans le cadre de son volet « Technologies de l’avenir ».

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « La BEI est fière de soutenir Tylko, une entreprise polonaise innovante qui renforce la filière stratégique du meuble dans le pays. Ce financement à long terme consolidera les capacités de R-D de Tylko. Il accélérera son expansion internationale, favorisera l’emploi, renforcera les compétences et affermira son positionnement concurrentiel sur le marché. »

Tylko introduit le numérique dans l’industrie du meuble en fournissant des meubles personnalisés de haute qualité sur la base d’une expérience client réinventée et modulable. La société a élaboré une nouvelle technologie, à savoir un logiciel de meubles à la demande offrant une conception personnalisée avec visualisation en 3D grâce à la réalité augmentée. Les activités de Tylko sont complètement intégrées à celles des fabricants, assurant une livraison rapide et une qualité supérieure en matière de service et de production.

Mikołaj Molenda, codirecteur général et cofondateur de Tylko : « C’est un grand moment pour Tylko. Initier ce partenariat à long terme avec la BEI nous aidera à déployer nos activités à l’échelle mondiale, en accord avec nos valeurs, tout en ayant à nos côtés le plus grand investisseur d’Europe. »

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). En 2022, le volume des financements de la BEI consacrés à l’expansion des PME polonaises a atteint 695 millions d’EUR, à l’appui de 69 192 entreprises et 650 888 emplois. Entre 2018 et 2022, le Groupe BEI a mis à disposition 7,03 milliards d’EUR pour les entreprises polonaises.

Informations générales

Les activités de la BEI concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement ; développement, innovation et compétences ; petites et moyennes entreprises ; infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements à long terme en mobilisant d’importants fonds publics et privés pour soutenir une économie durable. Il permet de générer des investissements supplémentaires en lien avec les priorités stratégiques de l’UE, telles que le pacte vert pour l’Europe, la transition numérique et le soutien aux PME. InvestEU réunit sous une même structure tous les instruments financiers de l’UE, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. Cette garantie augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Depuis sa fondation en 2015, Tylko a pour mission de rendre les achats en ligne de meubles fluides, personnalisés et durables. S’appuyant sur une équipe de plus de 200 experts, l’entreprise alimente la transition cruciale vers une consommation en toute conscience en proposant des solutions de stockage sur mesure, et des meubles fabriqués localement en Pologne à partir de matériaux issus d’une filière responsable.

Cherchant à établir de nouvelles normes dans l’industrie, Tylko se spécialise dans la fourniture d’étagères modernes et sur mesure, permettant aux acheteurs de personnaliser facilement leurs meubles jusque dans les moindres détails, grâce à l’utilisation d’un configurateur en ligne et d’une application en réalité augmentée.

Grâce à la démocratisation du design sur mesure, Tylko peut répondre à des besoins liés à des espaces uniques, offrant des solutions de stockage mieux adaptées et plus belles – et, in fine, un mode de vie plus harmonieux et durable.

À ce jour, Tylko a conquis quelque 140 000 clients dans le monde entier.