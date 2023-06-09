TYLKO (IEU FT)

Fiche récapitulative
Tylko has developed a software-enabled furniture design platform. The project supports this innovative Polish company in its continuous technology innovation and international expansion.
The aim is to support Tylko's investments in research, development and innovation to expand its product portfolio and contribute further to the digitalisation of the furniture industry in Poland. The company's expansion also brings a significant impact over the strategic furniture industry in the country, in terms of job creation and modernisation.
The proposed operation addresses the Future Technologies Main Policy Priority Area under the InvestEU Research, Innovation and Digitalisation Window (RIDW). More specifically, it targets digital technologies for the manufacturing sector.
The project will help Tylko to further innovate in its technology and product by engaging the consumer in the design of a broad range of customisable and modular furniture pieces, and by digitising the supply chain and the information flows with manufacturers and business partners.
The EIB investment supports a Polish SME that leverages its proprietary software to digitise and cross pollinate across the wider furniture value chain, with the potential to become a leader in the parametric furniture design space in Europe.
The EIB's participation is expected to have a positive signalling effect, crowding in more equity funding to Tylko. The innovative financing package provided by EIB is tailor made to the needs of the Company who will need to focus on the implementation of its R&D roadmap while building scale, product portfolio and entering new markets.
The related activities will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact. These will therefore do not fall under the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU (amending Directive 2011/92/EU). An EIA is therefore not required.
Tylko has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.