Le prêt contribuera à financer les activités de recherche, développement et innovation mises en œuvre par Valmet pour remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables.

Le financement contribuera au plan REPowerEU, qui vise à réduire la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

Il s’agit du quatrième accord conclu entre la banque de l’UE et Valmet depuis 2004.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 175 millions d’EUR avec Valmet, un concepteur et fournisseur finlandais de premier plan de technologies, de solutions d’automatisation et de services pour les secteurs de la pâte à papier, du papier et de l’énergie. Le prêt soutiendra les activités de recherche, développement et innovation de l’entreprise.

Le financement vise à permettre à Valmet d’utiliser les ressources et l’énergie de manière plus efficiente et d’améliorer la performance de ses technologies. Il favorisera également l’utilisation de matières premières recyclables, avec à la clé des activités plus durables, et stimulera la croissance économique et l’emploi. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du dispositif de soutien de la BEI à REPowerEU, le plan visant à réduire la dépendance de l’Union européenne à l’égard des importations de combustibles fossiles. Le projet sera réalisé principalement en Finlande et en Suède de 2023 à 2026.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Nous sommes ravis de coopérer avec Valmet dans le développement de technologies afin de rendre son utilisation des matières premières, de l’eau et de l’énergie plus efficiente, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’étendre l’utilisation de matières premières renouvelables. Le financement contribuera à remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, l’un des objectifs clés de REPowerEU et l’un des moyens les plus efficaces de faire face à la crise énergétique actuelle et d’atténuer les effets des changements climatiques. »

Janne Pynnönen, vice-président chargé de la R-D chez Valmet : « L’objectif des travaux de recherche-développement de Valmet est de créer des technologies, produits et services nouveaux qui répondent aux besoins des clients et aident à relever certains des principaux défis mondiaux : améliorer l’efficacité de l’utilisation des matières premières, de l’eau et de l’énergie, promouvoir l’utilisation de matières premières renouvelables et réduire les émissions. Nous sommes heureux de cet accord de financement car il renforce la capacité de Valmet à soutenir la transition écologique dans les secteurs qu’elle dessert. »

La BEI a soutenu Valmet pour la première fois en 2004. L’accord de ce jour est le quatrième accord de financement conclu entre Valmet et la BEI.

Informations générales

À propos de la Banque européenne d’investissement

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.

La BEI et la sécurité énergétique – REPowerEU

En 2022, le Groupe BEI a signé plus de 17 milliards d’EUR de nouveaux financements pour soutenir la transition énergétique dans l’Union européenne. Ce montant record confirme l’engagement de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie durable dans un contexte de grande incertitude. Nos investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par le brusque arrêt des livraisons de gaz à la suite de l’attaque brutale et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En mai 2022, la Commission européenne a lancé le plan REPowerEU, qui vise à réduire rapidement la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique. La BEI a accepté de soutenir ce plan en portant les volumes de financement du Groupe en faveur des énergies propres à des niveaux inédits entre 2022 et 2027.

La BEI a prévu d’affecter 45 milliards d’EUR à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU. Ces fonds viennent s’ajouter au soutien déjà important de la BEI au secteur de l’énergie. En savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie et les derniers projets qu’elle a financés dans ce domaine.

À propos de Valmet

Valmet est un concepteur et un fournisseur mondial de premier plan de technologies des processus, de systèmes d’automatisation et de services ciblant les secteurs de la production de pâte à papier, de papier et d’énergie. Avec nos systèmes d’automatisation et solutions de contrôle des flux, nous servons une base encore plus large d’industries de processus. Nos 17 500 employés à travers le monde travaillent près de nos clients et les accompagnent, chaque jour, pour faire progresser leurs performances.

Forte de ses plus de 220 ans d’histoire industrielle, l’entreprise dispose d’un bilan solide en matière d’amélioration et de renouvellement continus. En 2022, une étape importante a été franchie lorsque la société de contrôle des flux Neles a fusionné avec Valmet. Cette même année, le chiffre d’affaires net de Valmet s’est élevé à environ 5,1 milliards d’EUR.

Valmet a son siège social à Espoo, en Finlande, et ses actions sont cotées au Nasdaq Helsinki.