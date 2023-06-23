© Unsplash

Lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris, les pouvoirs publics de la Barbade ont annoncé un ensemble intégré d’initiatives innovantes visant à accélérer la transition du pays vers la neutralité carbone, à renforcer la résilience, à protéger les travailleurs et à attirer les investissements du secteur privé tout en gérant prudemment le niveau de la dette publique. Ces initiatives s’appuient sur les réformes en cours de la politique climatique, soutenues par la Facilité pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international, qui devraient jouer un rôle de catalyseur dans la mobilisation des financements des secteurs privé et public en faveur de projets liés au climat.

Cet ensemble d’initiatives traduit une coopération sans précédent et une nouvelle « approche systémique » entre les pouvoirs publics, la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD) du Fonds monétaire international (FMI) et les partenaires financiers de longue date de la Barbade : la Banque interaméricaine de développement (BID), le Groupe de la Banque mondiale, la Banque de développement d’Amérique latine et des Caraïbes (CAF), la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds vert pour le climat (FVC).

La Barbade est très vulnérable aux effets des changements climatiques et elle doit investir massivement pour protéger sa population contre les ouragans, les inondations et les sécheresses, et pour préserver son capital naturel. Elle s’est engagée à atteindre des niveaux d’endettement public soutenables, ce qui signifie que l’État a limité sa capacité d’emprunt pour les investissements publics. Pour relever ces défis, elle a identifié quatre approches complémentaires avec ses partenaires financiers.

La nouvelle Blue Green Bank

Le gouvernement de la Barbade a décidé d’utiliser 10 millions d’USD de la marge de manœuvre budgétaire mise à disposition par la FRD pour constituer le capital de la nouvelle Blue Green Bank. C’est une première initiative de ce genre.

Une somme équivalant à cinq fois ce capital pourra être prêtée. Cet apport ouvrira la voie à d’autres partenaires, dont le FVC, la CAF et la BID, qui pourront soutenir la Blue Green Bank par le biais d’un appui technique ou d’une capitalisation ; en juillet, le FVC proposera à son conseil d’administration de devenir un partenaire fondateur de la banque.

Une fois créée, la Blue Green Bank aidera à financer plus de 250 millions d’USD d’investissements verts dans des logements intermédiaires, des toits à l’épreuve des ouragans, l’électrification des transports publics et privés et d’autres opérations alignées sur les objectifs de l’accord de Paris.

Des infrastructures plus résilientes grâce à de nouveaux instruments de prêt à faible coût et à long terme proposés par des institutions de financement du développement

Les instruments de financement à faible coût et à long terme de la BEI, de la CAF, de la BID, du FVC et de la FRD soutiendront des investissements publics dans des infrastructures résilientes de traitement de l’eau et des déchets, la protection contre les inondations et la protection des zones côtières et appuieront les efforts du pays pour transformer les entreprises publiques et protéger les travailleurs.

La BEI a mis à disposition 18 millions d’USD de subventions de l’Union européenne (UE) pour appuyer des projets résilients aux changements climatiques, liés à l’eau, l’assainissement et la propreté des océans dans les Caraïbes, en complément d’un prêt de 165 millions d’USD.

Le FVC offrira jusqu’à 1,5 million d’USD de subventions par projet pour la préparation de projets de bout en bout, l’innovation et un impact porteur de transformations, ainsi que pour élaborer des propositions d’investissement en vue d’un financement ultérieur par le FVC.

Des PPP de meilleure qualité et plus abordables

Les partenaires financiers multilatéraux de la Barbade renforceront leur soutien à la préparation des projets afin d’attirer des investissements privés dans des partenariats public-privé (PPP) en vue de construire des infrastructures plus résilientes. La BID apportera son appui et aidera à développer les capacités et les compétences des pouvoirs publics en matière de PPP.

L’Agence multilatérale de garantie des investissements du Groupe de la Banque mondiale a mis à disposition des garanties sur investissement pour contribuer à réduire le coût du financement du secteur privé.

La Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, aidera la Barbade à développer le premier projet éolien terrestre à grande échelle du pays et à renforcer la résilience du réseau électrique.

Élaboration de nouveaux investissements non liés à la dette dans le capital naturel et le capital social

Le gouvernement de la Barbade travaille avec ses partenaires de développement pour tirer parti du succès de l’obligation bleue émise en 2022 par la BID et The Nature Conservancy, qui a mobilisé quelque 50 millions d’USD de nouvelles ressources pour la protection du milieu marin. L’accent est mis en particulier sur une nouvelle génération d’instruments destinés à soutenir les investissements dans la nature et le capital social.

Conjuguées, ces initiatives aideront la Barbade à atteindre ses objectifs de résilience et à protéger sa population, tout en contribuant à transformer l’économie et à préserver son environnement naturel encore vierge.

Citations

Mia Amor Mottley, Première ministre de la Barbade : « En plus de nouveaux capitaux et d’instruments innovants, il est essentiel de nouer des partenariats et d’adopter de nouvelles façons de travailler ensemble si nous voulons pouvoir relever les défis posés par le climat, les pandémies et la dette. Les nouvelles initiatives intégrées annoncées aujourd’hui incarnent ce qui peut naître de nouvelles manières de travailler ensemble dans un esprit coopératif. »

Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international : « Nous saluons les initiatives de la Barbade visant à mobiliser le financement climatique privé, et ses actions associées pour rassembler de multiples partenaires poursuivant un objectif commun. Le Fonds est pleinement déterminé à soutenir les efforts de ses membres pour atteindre leurs objectifs climatiques – y compris par l’intermédiaire de la Facilité pour la résilience et la durabilité – et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec la Barbade à l’heure où l’État prend des mesures pour verdir son économie. »

Ilan Goldfajn, Président du Groupe de la Banque interaméricaine de développement : « La BID est depuis longtemps l’un des partenaires de développement les plus proches et les plus engagés de la Barbade. Nous sommes ravis de profiter de cette occasion pour collaborer avec le FMI et d’autres partenaires afin de tirer parti du succès de nos récentes émissions d’obligations bleues, ainsi que des expériences prometteuses menées dans toute la région en matière de préparation et de structuration de projets pour aider à mobiliser de nouveaux et plus importants volumes de financement privé en faveur d’investissements intelligents sur le plan climatique à l’appui de la résilience. Ces mécanismes de financement et de soutien innovants, ainsi que d’autres outils, seront essentiels pour aider la Barbade à relever les défis de l’évolution rapide du climat. »

Sergio Díaz-Granados, président exécutif de la CAF, a affirmé qu’en tant que banque de développement locale détenue par les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, la CAF comprend la multitude de défis auxquels sont confrontées les petites îles, comme la Barbade, sous l’effet des changements climatiques. « La CAF s’engage à faire sa part pour canaliser des ressources accrues et se réjouit d’unir ses forces avec d’autres partenaires de développement pour mobiliser des financements dédiés qui aideront à renforcer la résilience de ses pays membres. »

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Nous n’avons pas une minute à perdre pour soutenir des pays comme la Barbade qui sont déjà confrontés aux conséquences dévastatrices des changements climatiques. Répondant à l’appel à l’action de la Première ministre Mia Amor Mottley, nous fournissons rapidement un soutien ciblé. Nous allons commencer à proposer un allongement des durées de prêts aux pays à revenu faible et intermédiaire, et nous entendons prévoir des clauses de risque couvrant les catastrophes naturelles dans nos prêts, afin de garantir que les communautés les plus vulnérables puissent se rétablir et se reconstruire après une crise. En tant que banque européenne du climat, aux côtés de ses partenaires de l’Équipe Europe, la BEI s’emploie constamment à accroître l’impact de ses prêts à l’appui du climat et de son soutien en la matière en faveur de pays vulnérables comme la Barbade. »

Henry Gonzalez, directeur exécutif par intérim du Fonds vert pour le climat : « La Blue Green Bank transformera le paysage financier de la Barbade et mobilisera de nouveaux financements à l’appui d’investissements climatiques durables. Le FVC a apporté un soutien technique et financier à l’élaboration de ce concept, et notre conseil d’administration envisagera d’investir massivement dans la nouvelle banque lors de sa réunion du mois prochain. »

Makhtar Diop, directeur général de l’IFC : « La Barbade redouble d’efforts pour renforcer sa résilience climatique et devenir une pionnière de la sobriété carbone. L’IFC continuera de travailler en étroite collaboration avec le pays et de coopérer avec d’autres institutions multilatérales pour accélérer les flux de capitaux privés à l’appui des ambitions de la Barbade.»

Informations générales

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, cherche à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement. BEI Monde vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé avec l’Équipe Europe, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe des populations, des entreprises et des institutions locales au travers de nos bureaux répartis dans le monde.

https://twitter.com/EIBGlobal

https://www.linkedin.com/company/eib-global/