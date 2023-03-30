La deuxième subvention de l’UE à l’appui du tronçon Belgrade – Niš du corridor ferroviaire X a été signée aujourd’hui à Belgrade.

Lors de la cérémonie de signature, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI, a souligné l’importance du projet pour l’intégration régionale et européenne et la nécessité de disposer d’options de transport multimodal au bénéfice de la population, de l’environnement et de l’économie serbes.

Ce projet, une initiative de l’Équipe Europe, s’inscrit dans le cadre du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux, et contribue à Global Gateway.

Un mois seulement après la signature de la première subvention de l’UE, BEI Monde en a signé une deuxième, d’un montant de 174,6 millions d’EUR, à l’appui du tronçon Paraćin – Trupale – Međurovo, qui s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe financière de l’UE d’un montant total de 2,2 milliards d’EUR en faveur de la ligne Belgrade – Niš du corridor ferroviaire X. La première subvention au titre du Cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux (82,8 millions d’EUR) a été signée en février 2023. Ces fonds permettront de moderniser et de mettre à niveau 230 km de voies ferrées. Ces travaux permettront aux trains d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 200 km/h entre Belgrade et Niš, augmenteront les flux commerciaux et stimuleront la croissance économique le long du tracé.

La cérémonie de signature a réuni Ana Brnabić, Première ministre serbe, Lilyana Pavlova, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), Tanja Miščević, ministre de l’intégration européenne, Goran Vesić, ministre de la construction, des transports et des infrastructures, Emanuele Giaufret, ambassadeur de l’UE en Serbie, ainsi que des représentants des chemins de fer serbes. Il s’agit d’un projet phare du plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux et d’une initiative de l’Équipe Europe. Il bénéficie également d’une assistance technique de l’UE aux fins de l’élaboration de documents prévoyant des garanties économiques, environnementales et sociales et conformes aux règles de passation des marchés de l’UE.

Lilyana Pavlova, vice-présidente de BEI chargée des Balkans occidentaux : « À ce jour, en un seul mois, nous avons déjà signé deux subventions à l’appui de cet important projet. Ces signatures prouvent combien l’Union européenne et ses institutions s’engagent pour fournir une ligne ferroviaire neuve et mise à niveau entre deux villes importantes de Serbie, afin de relier le pays à la région – et, plus loin, à l’Union européenne, puisque ce tracé fait partie du corridor X, une ligne ferroviaire paneuropéenne. En mobilisant une assistance financière et technique non négligeable au sein de l’Équipe Europe, nous voulons aider la Serbie à s’intégrer dans d’autres réseaux ferroviaires européens et à proposer des options de transport multimodal au bénéfice de sa population, de son environnement et de son économie. »

Ana Brnabić, Première ministre de la République de Serbie: « Nous sommes sincèrement reconnaissants à nos partenaires de la BEI de soutenir notre objectif stratégique, à savoir l’intégration dans l’UE, ainsi que la croissance économique et la productivité en Serbie en fournissant les fonds nécessaires à divers projets d’infrastructure ayant un impact régional. La ligne ferroviaire Belgrade – Niš est justement un projet de ce type, tout comme le tronçon Paraćin – Međurovo pour lequel la subvention à l’investissement a été signée aujourd’hui. Sa construction facilitera les déplacements de la population serbe ainsi que la liaison avec la région. »

La ministre de l’intégration européenne, Tanja Miščević, a fait remarquer aujourd’hui que la subvention de l’UE de 174,6 millions d’EUR affectée à cette partie de la ligne ferroviaire contribuera de manière significative à la sécurité du trafic de voyageurs en Serbie, à la réduction des temps de déplacement en train, à l’accélération du transport des marchandises et à la baisse des coûts d’entretien de l’infrastructure ferroviaire.

« Pour toutes ces raisons, voyager et transporter des marchandises en train sera plus attrayant pour les citoyens et les acteurs économiques. Ainsi, notre pays, en partenariat avec l’Union européenne et avec son soutien, atteint son objectif de voir ses infrastructures raccordées aux pays voisins et à l’Europe dans son ensemble, ce qui contribue, par conséquent, au développement global de la Serbie », a souligné la ministre.

L’opération signée aujourd’hui s’inscrit dans le cadre d’une enveloppe financière de l’UE de 2,2 milliards d’EUR destinée à moderniser la ligne ferroviaire Belgrade – Niš, et comprenant jusqu’à 600 millions d’EUR de subventions de l’UE. Elle démontre clairement les progrès rapides réalisés par l’Équipe Europe pour financer ce projet ferroviaire phare. L’enveloppe comprend également un prêt de 1,1 milliard d’EUR de la BEI ainsi qu’un prêt de 550 millions d’EUR de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Le ministre de la construction, des transports et des infrastructures, Goran Vesić, a remercié la BEI pour son soutien aux projets ferroviaires serbes et a souligné que ce tronçon serait une priorité pour le pays à l’avenir.

Selon Emanuele Giaufret, ambassadeur de l’UE en Serbie, « le nouveau chemin de fer financé par l’UE apporte un changement positif des réalités sur le terrain et ouvre la voie à un nouvel avenir. Alors qu’il faut actuellement presque toute une journée pour voyager de Belgrade à Niš, une fois le projet terminé, cela ne prendra qu’une heure et 40 minutes, soit à peu près le temps qu’il faut pour regarder un bon film pendant le trajet. Ce projet permet d’envisager un avenir dans lequel les citoyens disposeront de meilleures liaisons, plus denses, à l’intérieur de la Serbie, mais également avec l’Europe et la région. Cette nouvelle ligne ferroviaire créera également de nombreux emplois et stimulera la croissance économique. »

Ces dix dernières années, la BEI a soutenu le secteur ferroviaire en prêtant plus de 39 milliards d’EUR dans le monde entier, contribuant à la construction ou à la modernisation de près de 2 000 km de voies ferrées et de 304 gares. En tant que principal bailleur de fonds en faveur des liaisons ferroviaires stratégiques dans les Balkans occidentaux, la BEI y a investi plus de 1,2 milliard d’EUR, favorisant ainsi la coopération régionale et la connectivité.

Informations générales

À propos de la BEI et de BEI Monde

La BEI est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE), qui a pour actionnaires les États membres de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. La BEI soutient la mise en œuvre de projets dans quatre domaines prioritaires : infrastructures, innovation, climat et environnement, et petites et moyennes entreprises (PME). BEI Monde est la branche spécialisée du Groupe BEI dont l’activité est destinée à accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement, et un partenaire clé de la stratégie Global Gateway. Elle vise à soutenir 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici la fin de 2027 – soit environ un tiers de l’objectif global de cette initiative de l’UE. Au sein de l’Équipe Europe, BEI Monde favorise des partenariats plus forts et plus ciblés aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

À propos de l’activité de la BEI en Serbie

La BEI intervient en Serbie depuis 1977, en octroyant des financements en faveur de projets d’infrastructures clés et à l’appui des PME, de l’industrie, des services et des collectivités locales. Depuis qu’elle déploie ses activités dans le pays, elle a permis la mise en œuvre de plus de 7,2 milliards d’EUR d’investissements pour soutenir les PME et rénover les infrastructures de transport, d’éducation, de santé et de services collectifs.

À propos de l’activité de la BEI dans les Balkans occidentaux

La BEI est l’un des principaux bailleurs de fonds internationaux dans les Balkans occidentaux. Depuis 2009, la Banque a financé des projets dans la région pour un montant total de 10,3 milliards d’EUR.